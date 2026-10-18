Молдова предаде на Украйна двама задържани граничари

Молдова предаде на Украйна двама граничари, задържани след незаконно пресичане на държавната граница по река Днестър. Те са били задържани на 15 октомври край село Голошница, в Сорокски район, докато преследвали украински гражданин, който се опитвал да премине реката.

По информация на телевизия „Молдова-1“, потвърдена от източници в молдовската Гранична полиция, двамата са използвали моторна лодка и са носели служебно оръжие. След намесата на молдовски патрул те били отведени в сектор на Граничната полиция за извършване на предвидените законови процедури.

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Молдовската прокуратура е образувала наказателно производство за незаконно пресичане на държавната граница. Прокурорите не са счели за необходимо да поискат мерки за неотклонение, а двамата граничари ще бъдат призовавани за разпити. Иззетите вещи, сред които моторната лодка, остават под запор в рамките на делото.

Предаването е извършено въз основа на двустранното споразумение за реадмисия между Молдова и Украйна. Говорителят на Държавната гранична служба на Украйна Андрий Демченко потвърди връщането им с думите: „След разглеждането на ситуацията от 15 октомври и обмена на информация между двете страни украинските граничари бяха върнати на територията на Украйна.“

Демченко уточни, че служебната проверка за действията на двамата продължава. Междувременно беше опровергана появилата се публично информация, че те са служители на център за набор. Според потвърдените данни става дума за граничен патрул.

Източници: moldova1.md, pravda.com.ua, tsn.ua