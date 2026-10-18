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Молдова предаде на Украйна двама задържани граничари
  Тема: Украйна

Молдова предаде на Украйна двама задържани граничари

18 Октомври, 2026 19:38 1 074 5

  • молдова-
  • украйна-
  • днестър-
  • граничари-
  • незаконно преминаване

Те са пресекли Днестър с моторна лодка по време на преследване на украински гражданин. Срещу тях продължава разследване за незаконно преминаване на границата

Молдова предаде на Украйна двама задържани граничари - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Молдова предаде на Украйна двама граничари, задържани след незаконно пресичане на държавната граница по река Днестър. Те са били задържани на 15 октомври край село Голошница, в Сорокски район, докато преследвали украински гражданин, който се опитвал да премине реката.

По информация на телевизия „Молдова-1“, потвърдена от източници в молдовската Гранична полиция, двамата са използвали моторна лодка и са носели служебно оръжие. След намесата на молдовски патрул те били отведени в сектор на Граничната полиция за извършване на предвидените законови процедури.

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Молдовската прокуратура е образувала наказателно производство за незаконно пресичане на държавната граница. Прокурорите не са счели за необходимо да поискат мерки за неотклонение, а двамата граничари ще бъдат призовавани за разпити. Иззетите вещи, сред които моторната лодка, остават под запор в рамките на делото.

Предаването е извършено въз основа на двустранното споразумение за реадмисия между Молдова и Украйна. Говорителят на Държавната гранична служба на Украйна Андрий Демченко потвърди връщането им с думите: „След разглеждането на ситуацията от 15 октомври и обмена на информация между двете страни украинските граничари бяха върнати на територията на Украйна.“

Демченко уточни, че служебната проверка за действията на двамата продължава. Междувременно беше опровергана появилата се публично информация, че те са служители на център за набор. Според потвърдените данни става дума за граничен патрул.

Източници: moldova1.md, pravda.com.ua, tsn.ua


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    10 2 Отговор
    Бат Милене ...скоро ште стане време за варени свински уши и крачета и прясното вино ...след Димитровден ....пусни предаване да пишем рецепти ...

    19:44 18.10.2026

  • 2 Амиии

    15 5 Отговор
    Украинската наглост граници няма!

    Коментиран от #3

    19:57 18.10.2026

  • 3 Украинците за в затвор

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Амиии":

    Спасение няма ьа бедните украинци от кочината. Тези сега лв ги пратят на фронта.

    19:58 18.10.2026

  • 4 тоя дето го гониха

    12 3 Отговор
    се спаси.... мръсниците за малко да го удавят

    20:07 18.10.2026

  • 5 ?????

    12 3 Отговор
    Уф.
    Видеото е много показателно.
    Ухилянтът плува в Днестър към Молдова.
    Т.н. граничари го преследват с моторна лодка и го бият с весло по главата.
    Ухилянтът успява да се добере до молдовския бряг където му помагат обикновени молдовци и викат молдовската полиция.
    Молдовците и т.н. граничари влизат меко казано в спор.
    Естествено целият спор се води на езика на окупаторите - на руски.
    По нататък обикновените молдовци никой не ги пита - Майчето Санду решава за тях.

    20:16 18.10.2026