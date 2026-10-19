Тръмп не изключи работа с друг премиер на Израел

Доналд Тръмп не даде категоричен отговор дали би работил с друг израелски премиер, ако партията „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху загуби парламентарните избори в Израел. „Може би ще мога, може би няма. Кой би искал да поеме този риск?“, заяви американският президент в кратко телефонно интервю за Axios.

Изказването беше направено, след като на 18 октомври Тръмп публично подкрепи Нетаняху за нов мандат. Израелските граждани ще гласуват на 27 октомври, а вотът се очаква да бъде оспорван. Според Axios социологическите проучвания показват, че настоящата коалиция на Нетаняху може да спечели между 49 и 53 места, при 61, необходими за съставяне на правителство.

Тръмп: Не исках да го направя твърде рано

„Винаги щях да го направя. Просто не исках да го направя твърде рано“, каза Тръмп, обяснявайки защо е изчакал до последните дни на предизборната кампания. Той посочи добрите си отношения с Нетаняху и заяви, че двамата ще продължат да работят успешно заедно, ако израелският премиер бъде преизбран.

В публикацията си в Truth Social Тръмп нарече Нетаняху „силен, смел и брилянтен“ и му даде „пълната и абсолютна“ подкрепа. Американският президент предупреди още: „Ако Израел има грешния лидер – тоест всеки друг освен Биби – Америка ще трябва сама да свърши тази работа, а аз не съм склонен да го правя.“ Той имаше предвид действията на САЩ срещу Иран.

Axios определи подкрепата като първия случай в историята на отношенията между САЩ и Израел, в който действащ американски президент публично застава зад кандидат в израелски избори.

Съперникът на Нетаняху: Решението е на израелците

Нетаняху благодари на Тръмп за подкрепата и заяви, че двамата ще довършат мисията заедно. Основният му съперник Гади Айзенкот каза пред израелския „Канал 12“, че уважава американския президент и оценява направеното от него за Израел.

„Изборите са вътрешен израелски въпрос. Единствените, които ще решат, са гражданите на Израел, и аз ще отстоявам тази позиция“, заяви Айзенкот.

Вотът на 27 октомври ще бъде първият национален избор в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Резултатът ще определи не само бъдещето на Нетаняху, но и състава на израелското правителство и посоката на сътрудничеството с Вашингтон по въпросите за Иран, Газа и сигурността в региона.

Източници: axios.com, apnews.com