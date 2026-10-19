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Филипините извикаха посланика на Китай заради изказване, възприето като заплаха за употреба на сила

Филипините извикаха посланика на Китай заради изказване, възприето като заплаха за употреба на сила

19 Октомври, 2026 16:09 532 2

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Филипинското външно министерство подчерта, че страната няма да допусне чуждестранни дипломати да сплашват нейни представители

Филипините извикаха посланика на Китай заради изказване, възприето като заплаха за употреба на сила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филипинското правителство извика китайския посланик в Манила Цзин Цюан, за да изрази протест срещу негово изказване, възприето като заплаха за употреба на сила, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Министърът на външните работи на Филипините Мария Тереса Ласаро изрази сериозното безпокойство на правителството и категоричното му несъгласие с думите на дипломата, които определи като провокативни и неприемливи.

Повод за дипломатическото напрежение стана изказване на Цзин от четвъртък, когато той отхвърли критиките на филипинския министър на отбраната Гилберто Теодоро-младши, определил Китай като източник на проблеми в региона.

"Ако искаме да използваме сила, лесно можем да победим. Но няма да изберем силата, защото обичаме мира", заяви китайският посланик.

Филипинското външно министерство подчерта, че страната няма да допусне чуждестранни дипломати да сплашват нейни представители заради публично изразени позиции. Ведомството си запази правото да предприеме допълнителни дипломатически мерки, а някои филипински депутати призоваха за санкциониране или експулсиране на посланика.

Пекин защити своя дипломат и определи реакцията на Манила като пресилена. Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин обвини отделни филипински политици, че умишлено изострят въпросите, свързани с Китай, и вредят на двустранните отношения.

Спорът се развива на фона на продължаващото напрежение между двете страни в Южнокитайско море, към по-голямата част от което Пекин предявява териториални претенции. През последните години Филипините разшириха военното си сътрудничество със САЩ и други партньори, включително чрез съвместни учения в оспорваните води, срещу които Китай се противопоставя.


Филипини
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  • 1 Българин

    7 1 Отговор
    Китай е единствената супер сила в Света! И който не се съобразява с китайските интереси, много има да пати!

    16:19 19.10.2026

  • 2 ФИЛИПИНИТЕ

    8 2 Отговор
    СА АМЕРИКАНСКА МАРИОНЕТКА И МНОГО СМЕШНА ДЪРЖАВА.

    16:21 19.10.2026