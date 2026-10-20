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Франция и Италия под напрежение след масовите безредици

Франция и Италия под напрежение след масовите безредици

20 Октомври, 2026 04:12 734 5

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  • масови безредици-
  • милано-
  • team vitality

В Париж е разграбена централата на Team Vitality, а в Милано ще бъдат изпратени още 500 военнослужещи. В Болоня щетите от протеста са оценени на около 250 000 евро

Франция и Италия под напрежение след масовите безредици - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масовите протести във Франция и Италия прераснаха в грабежи, сблъсъци и сериозни материални щети. В Париж е разграбена централата на електронния спортен клуб Team Vitality, докато в Милано италианското правителство подготвя изпращането на още 500 военнослужещи.

Същевременно във Франция в интернет се появиха обяви за стоки, за които се твърди, че са били откраднати по време на безредиците. Полицията в Париж въведе нощен полицейски час в два района на столицата след вълната от насилие, засегнала магазини, обществени сгради и търговски обекти.

Разграбена е централата на Team Vitality

Централата на Team Vitality, известна като V.Hive и разположена на булевард „Себастопол“ в Париж, е била атакувана на 17 октомври. Витрините са разбити, а от сградата са отнесени трофеи и компютърно оборудване.

Клубът потвърди, че при нападението няма пострадали служители или посетители. V.Hive остава затворена, докато се извършва оценка на щетите. Видеозаписи показват човек, който изнася трофей, както и разглобени компютри. Няколко специализирани медии съобщиха, че е открадната и оперативна памет от машините, но Team Vitality не е потвърдила публично този конкретен детайл.

Сред отнесените отличия вероятно е трофей от турнир по Counter-Strike 2, спечелен от клуба през септември. Тази информация също не е потвърдена официално от Team Vitality.

Обяви за предполагаемо откраднати стоки

След грабежите във Франция участници в безредиците са публикували видеа и снимки в социални мрежи, на които се хвалят със стоки, взети от магазини. Появиха се и обяви за дрехи, козметика и други продукти, за които се твърди, че произхождат от разграбени обекти.

Френските власти все още установяват произхода на конкретните стоки и самоличността на хората, публикували обявите. Търговски организации оценяват щетите от погромите на стотици милиони евро, но окончателната сметка не е изготвена.

Италия изпраща още 500 военнослужещи в Милано

В Италия протестите срещу високите разходи за живот и обществените политики прераснаха в сблъсъци в Милано, Болоня, Торино и други градове. В Милано бяха разграбени магазини, разбити са витрини, повредени са автомобили и градска инфраструктура.

След заседание за обществения ред, свикано от премиера Джорджа Мелони, правителството обяви подготовка на допълнителни мерки. „Правото на протест съществува. Да превръщаш градовете ни в бойно поле – не“, заяви Мелони, призовавайки политическите сили да осъдят насилието.

Вицепремиерът Матео Салвини съобщи, че в Милано ще бъдат изпратени още 500 военнослужещи в рамките на операцията „Сигурни улици“. Очаква се мярката да бъде включена в законодателен указ, който италианското правителство трябва да разгледа на 20 октомври.

До момента няма потвърдено решение за въвеждане на полицейски час в Италия. На заседанието на правителството са обсъждани по-строги мерки за предотвратяване на насилието и специални правила за непълнолетни, но подробностите подлежат на окончателно одобрение.

Щетите в Болоня достигат 250 000 евро

В Болоня първата оценка на щетите от протестите на 17 октомври е около 250 000 евро. Пострадали са велосипеди под наем, превозни средства на обществения транспорт, улични контейнери и обекти от строителството на трамвайната линия.

Само повредените велосипеди са оценени на около 70 000 евро, щетите по транспортната инфраструктура надхвърлят 50 000 евро, а възстановяването на контейнери и строителни съоръжения се оценява на още десетки хиляди евро. Общината в Болоня подготвя фонд за подпомагане на търговците, чиито обекти са били повредени.

Източници: apnews.com, ansa.it, esportsinsider.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Готви се метеж срещу Румен в София защото не влиза във войната за да запалят Балканите.Жълтопаветните лумпени са в бойна готовност .

    Коментиран от #3

    04:27 20.10.2026

  • 3 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Докато във Франция и Италия протестират срещу войната, нашата платена паплач би използвала това в обратна посока

    04:32 20.10.2026

  • 4 не е вярно...

    1 1 Отговор
    измишлиотини на комунягите....

    04:54 20.10.2026

  • 5 А защо

    2 0 Отговор
    Не грабят банките? Те са една от причините за скъпия живот и жилищната криза! Все пак ограбвайки тях ще спечелят повече от голите обещания на политическите изедници! Явно на запад хората съвсем са им затрили мозъците!

    05:18 20.10.2026