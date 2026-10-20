САЩ планират да пратят стотици балони при бъдещ конфликт в Европа

Американската армия планира да разполага по 200-300 височинни балона едновременно при бъдещ конфликт в Европа. Това заяви бригаден генерал Стивън Карпентър, командващ Multi-Domain Command–Europe, пред The War Zone по време на конференцията на Асоциацията на американската армия във Вашингтон.

По думите му на европейската сцена може да бъдат изпращани стотици или дори хиляди балони на изток. Те ще изпълняват различни задачи – от разузнаване и предаване на комуникации до заблуждаване на противниковата противовъздушна отбрана, електронно разузнаване и електронна атака.

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„Искаме да наситим стратосферата с височинни балони – по 200, 300 едновременно“, заяви Карпентър.

Част от платформите ще могат да пренасят и изстрелвани от въздуха дронове. Според генерала те могат да бъдат използвани за атаки срещу цели с различен размер и степен на защита – от радари за противоракетна отбрана до самите ракетни комплекси.

Мрежа при прекъсване на сателитните връзки

Американската армия разглежда балоните и като средство за поддържане на комуникациите, ако сателитните системи бъдат заглушени или извадени от строя. Много от платформите ще носят Link 16 – стандартна за НАТО система за обмен на тактическа информация в реално време.

Балоните ще работят на височина между около 60 000 и 80 000 фута. На тези нива те могат да осигуряват широк обзор за радари и камери, като остават трудна цел за повечето средства за противовъздушна отбрана. Съвременните модели могат да се задържат във въздуха дни, седмици или месеци, а чрез промяна на височината да поддържат приблизително определена позиция.

Американската армия вече е използвала групи височинни балони в операции на Централното командване в Близкия изток. Представителят на армията Андрю Евънс заяви пред Breaking Defense, че системите са били ефективни за възложените им задачи, но не разкри къде точно и при какви сценарии са били използвани.

Украйна вече използва балони срещу Русия

Опитът от войната в Украйна е сред причините американските военни да разглеждат балоните като реален инструмент, а не само като експериментална технология. Украинските сили ги използват за разузнаване, като примамки за руската противовъздушна отбрана и като носители на дронове.

През май 2026 г. беше показан американският дрон Hornet, изстрелян от украински балон. Според Defense News балонът е пренесъл дрона на десетки мили и го е освободил на височина над 26 000 фута, което може значително да увеличи обсега му. Украински представители заявяват, че балони вече са използвани и за по-дълбоки удари по руска територия.

В същия конфликт Русия използва балони с радиолокационни отражатели, за да обърква украинската противовъздушна отбрана и да я принуждава да разходва по-скъпи ракети срещу евтини въздушни цели.

Изпитания и подготовка в Европа

Американски военнослужещи вече изпитаха микробалони над Балтийския регион. На 9 май 2026 г. те бяха изстреляни от Швеция в рамките на ученията Sword 26 и Aurora 26. Платформите са летели на височина между 60 000 и 70 000 фута около 12 часа и са носили експериментално оборудване за разузнаване и комуникации.

За да разгърне системата в голям мащаб, армията ще трябва да осигури допълнително финансиране, производствен капацитет и балони в Европа още преди началото на евентуална криза. Карпентър заяви, че при преминаване към военен режим това може да стане бързо, но подготовката трябва да започне преди кризата да прерасне във война.

Източници: twz.com, defensenews.com, breakingdefense.com