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Тръмп: Демократите искат да разрушат Запада, ще превърнат САЩ във Франция
  Тема: Избори

Тръмп: Демократите искат да разрушат Запада, ще превърнат САЩ във Франция

20 Октомври, 2026 04:23 759 6

  • доналд тръмп-
  • демократическа партия-
  • междинни избори-
  • нато-
  • илон мъск

На митинг в Канзас президентът атакува миграционната политика на Европа и предупреди за последици при победа на демократите на 3 ноември

Тръмп: Демократите искат да разрушат Запада, ще превърнат САЩ във Франция - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Демократическата партия, че преследва план за разрушаване на западната цивилизация и за отнемане на парите на американците. Той направи изказването си на предизборен митинг в Канзас, където подкрепи републиканския сенатор Роджър Маршал преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Тръмп използва обидното прозвище „тъпократи“ за демократите и ги обвини, че искат да отворят границите, да закриват електроцентрали, да освобождават престъпници, да променят пола на децата и да конфискуват парите на американците.

„Трябва да запазим реда. Ние затворихме границата. Подкрепяме Европа въпреки нейните слабости, но ако тя не намери пътя си скоро, няма да имаме друг избор, освен да си тръгнем“, заяви Тръмп.

Президентът предупреди, че САЩ могат да се окажат като Франция, ако Демократическата партия спечели изборите. Тръмп представи протестите и случаите на грабежи и вандализъм във Франция като резултат от миграцията.

Натиск върху НАТО и Европа

В речта си Тръмп заяви още, че Вашингтон няма да забрави липсата на помощ от съюзниците от НАТО по време на конфликта с Иран. Той подчерта, че САЩ отделят милиарди долари годишно за алианса, и постави европейската подкрепа в зависимост от действията на правителствата срещу незаконната миграция.

Тези думи идват на фона на продължаващия спор за ролята на САЩ в европейската сигурност. НАТО съобщи, че европейските съюзници са предоставяли инфраструктура и подкрепа на американските операции, макар конфликтът с Иран да не е операция на самия алианс.

Мъск обеща акции за американските деца

В Канзас Тръмп благодари на Илон Мъск за обещанието му през 2027 г. да даде по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ. „Това е точно причината, заради която създадохме Trump Accounts“, написа президентът.

Мъск не уточни дали под „всяко дете“ има предвид всички лица под 18 години или друга група. Според „Аксиос“ при малко над 72 милиона непълнолетни това би означавало дарение с приблизителна пазарна стойност над 10,5 милиарда долара по цената на акцията, посочена от медията.

Агенция Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е бил прекъсван от поне трима протестиращи в началото на митинга. Републиканците използват обиколката му в щатите от Средния запад, за да мобилизират избирателите преди вота за Камарата на представителите и Сената.

Източници: apnews.com, axios.com, lemonde.fr


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нормално

    9 4 Отговор
    Дончо започва отново с абсурдните си внушения, защото знае, че следва импийчмънт.

    04:39 20.10.2026

  • 3 В България

    10 6 Отговор
    Демократите, наречени СДС, затвориха над 3000 завода, ликвидираха селското стопанство, затвориха мините, металургията, промишлеността. Нарязаха на скрап четири изправни атомни реактори, които произвеждаха НАЙ-ЕВТИНИЯ ТОК В СВЕТА!

    04:39 20.10.2026

  • 4 Демократите са агресивно зло

    7 4 Отговор
    Разпалиха преврата в Украйна и предизвикаха най-голямата война в Европа през 21 век.

    04:44 20.10.2026

  • 5 Софиянец

    10 4 Отговор
    Сатанисти и фашисти се крият зад "демокрация"

    04:51 20.10.2026

  • 6 Тръмп:

    0 1 Отговор
    Демократите искат да разрушат Запада, но аз ще го направя по-бързо от тях.

    06:17 20.10.2026