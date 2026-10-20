Ванс: Украйна не трябва да бъде в НАТО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Украйна не трябва да бъде член на НАТО. Той също така отказа да определи Киев като съюзник на Вашингтон и призова украинските сили да прекратят ударите по руската енергийна инфраструктура.

Изявленията са направени в интервю за портала 2WAY, проведено от журналиста Марк Халпърин и излъчено на 19 октомври.

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„Нямаме формален съюз с Украйна“

На въпрос дали отношенията между САЩ и Украйна са по-близки от обикновено партньорство, Ванс отговори: „Те със сигурност са партньор в известен смисъл, но мисля, че интересите ни от време на време се разминават“.

Той даде като пример украинските атаки срещу руски мощности за производство на дизелово гориво. Според Ванс тези удари водят до по-високи цени на енергията за американските граждани.

„Не смятам, че трябва да нанасят удари по руските енергийни съоръжения“, каза Ванс.

„Доколкото знам, нямаме формален съюз с Украйна“, добави вицепрезидентът. Той уточни, че САЩ ще продължат да работят с Киев по определени въпроси, въпреки различията по други теми.

Ванс допуска подкрепа от Тръмп през 2028 г.

В интервюто Ванс беше попитан и за възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г. Той заяви, че според него Доналд Тръмп би го подкрепил, ако реши да участва в надпреварата.

„Мисля, че ако се кандидатирам, президентът ще ме подкрепи“, каза Венс.

Вицепрезидентът обаче подчерта, че все още не е взел решение и не е обсъждал евентуалната си кандидатура с Тръмп. „Не съм говорил с него за това“, каза той.

Ванс посочи, че непосредственият му политически приоритет са междинните избори в САЩ, които ще се проведат в началото на ноември. Той заяви, че иска възможно най-много републиканци да бъдат избрани.

Коментарите му идват на фона на задълбочаващо се напрежение между Вашингтон и Киев. Асошиейтед прес определи отношенията между двете страни като достигнали ново ниско ниво заради подхода на администрацията на Тръмп към подкрепата за Украйна и отношенията с Русия.

Източници: interfax.ru, apnews.com, aol.com