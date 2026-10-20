Новини
Свят »
САЩ »
Ванс: Украйна не трябва да бъде в НАТО
  Тема: Украйна

Ванс: Украйна не трябва да бъде в НАТО

20 Октомври, 2026 04:52, обновена 20 Октомври, 2026 04:58 1 061 13

  • джей ди венс-
  • украйна-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • американска политика

Вицепрезидентът на САЩ определи Киев като партньор, но не и като съюзник, и призова за спиране на ударите по руската енергийна инфраструктура

Ванс: Украйна не трябва да бъде в НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Украйна не трябва да бъде член на НАТО. Той също така отказа да определи Киев като съюзник на Вашингтон и призова украинските сили да прекратят ударите по руската енергийна инфраструктура.

Изявленията са направени в интервю за портала 2WAY, проведено от журналиста Марк Халпърин и излъчено на 19 октомври.

Още новини от Украйна

„Нямаме формален съюз с Украйна“

На въпрос дали отношенията между САЩ и Украйна са по-близки от обикновено партньорство, Ванс отговори: „Те със сигурност са партньор в известен смисъл, но мисля, че интересите ни от време на време се разминават“.

Той даде като пример украинските атаки срещу руски мощности за производство на дизелово гориво. Според Ванс тези удари водят до по-високи цени на енергията за американските граждани.

„Не смятам, че трябва да нанасят удари по руските енергийни съоръжения“, каза Ванс.

„Доколкото знам, нямаме формален съюз с Украйна“, добави вицепрезидентът. Той уточни, че САЩ ще продължат да работят с Киев по определени въпроси, въпреки различията по други теми.

Ванс допуска подкрепа от Тръмп през 2028 г.

В интервюто Ванс беше попитан и за възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г. Той заяви, че според него Доналд Тръмп би го подкрепил, ако реши да участва в надпреварата.

„Мисля, че ако се кандидатирам, президентът ще ме подкрепи“, каза Венс.

Вицепрезидентът обаче подчерта, че все още не е взел решение и не е обсъждал евентуалната си кандидатура с Тръмп. „Не съм говорил с него за това“, каза той.

Ванс посочи, че непосредственият му политически приоритет са междинните избори в САЩ, които ще се проведат в началото на ноември. Той заяви, че иска възможно най-много републиканци да бъдат избрани.

Коментарите му идват на фона на задълбочаващо се напрежение между Вашингтон и Киев. Асошиейтед прес определи отношенията между двете страни като достигнали ново ниско ниво заради подхода на администрацията на Тръмп към подкрепата за Украйна и отношенията с Русия.

Източници: interfax.ru, apnews.com, aol.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поправка

    13 21 Отговор
    Украйна е област от руската федерация.
    Там Путин решава

    Коментиран от #3, #4, #5, #7, #12

    05:00 20.10.2026

  • 2 Да.да

    9 18 Отговор
    Много е прав

    05:11 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сесесере

    18 13 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    Така е с цената на 2000 утрепани руснака на ден!

    05:12 20.10.2026

  • 5 Путин е най-великият овчар!

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион и половина,а останалите го молят да ги нахрани даде туба бензин.

    05:14 20.10.2026

  • 6 хубаву нещо е капитализъмъ...

    6 4 Отговор
    за бугатити....

    05:16 20.10.2026

  • 7 Всъщност

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    Бункерният нафталин кво реши на петата година по въпроса за Малая Токмачка?

    Коментиран от #8, #9, #10

    05:21 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тая якало трие

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    А. п р о т е с т и т е в Европа що ли са

    Коментиран от #11

    05:29 20.10.2026

  • 11 протести в Европа?

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тая якало трие":

    обикновена руска хибридка.

    Коментиран от #13

    05:35 20.10.2026

  • 12 Миии

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Поправка":

    От бункера нищо не може да решава.Няма карти.Бункерните решения са нелигитимни както и самият стопанин на бункера. Нелигитимен.

    05:44 20.10.2026

  • 13 Време е

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "протести в Европа?":

    за ефекта на доминото и у нас !

    05:54 20.10.2026