Тръмп: Отдавна предупредих Макрон, Париж скоро ще е мюсюлмански град

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Париж скоро ще стане „мюсюлмански град“, като обвини френския си колега Еманюел Макрон, че е допуснал прекалено много мигранти във Франция.

„Казах му отдавна: правите голяма грешка във Франция. Допускате всички от целия свят“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той добави, че е призовавал Макрон да затвори границите на страната.

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Американският президент определи протестите и безредиците във Франция като следствие от имиграцията, а не от проблеми в образованието. По думите му Европа няма да има бъдеще, ако не затвори границите си и не депортира хора, които „мразят държавите“, в които живеят.

Във Франция през уикенда бяха регистрирани тежки безредици, при които бяха подпалени обществени сгради. Френският премиер Себастиан Льокорню заяви, че насилието е локализирано в градски центрове, а в няколко града бяха въведени частични полицейски часове.

Тръмп не знае кой е прекъснал Starlink

На въпрос кой е разпоредил прекъсването или ограничаването на сателитната услуга Starlink в Украйна, Тръмп отговори: „Не знам кой е бил, но бих искал да разбера.“

Коментарът идва на фона на влошаващите се отношения между Вашингтон и Киев. Тръмп защити решението си да отмени прилагането на нови санкции срещу Русия, като заяви, че подкрепя спирането на войната между Русия и Украйна. Той каза, че може да промени курса, ако преговорите не дадат резултат.

Американският президент отправи нови критики към украинския си колега Володимир Зеленски. Според Тръмп може би е време друг човек да преговаря от името на Украйна. Зеленски заяви, че решението на Вашингтон за санкциите поставя САЩ на „грешната страна на историята“, но тази позиция не беше развита в изявлението на Тръмп.

Временна защита за украинци в САЩ

Около 101 000 украинци и 1800 суданци в САЩ запазиха временно защитата си от депортация, след като статутът им трябваше да изтече на 19 октомври. Министерството на вътрешната сигурност заяви, че те „запазват защитата си“, докато бъде направено ново съобщение.

Ведомството не посочи срок на мярката и не уточни дали всички засегнати ще запазят разрешенията си за работа. Асошиейтед прес определи решението като временно облекчение за повече от 100 000 души, но отбеляза, че администрацията не е дала подробности за следващите стъпки.

Коментар за бъдещи избори във Венецуела

Тръмп каза още, че би било „интересно“, ако временният президент на Венецуела Делси Родригес и опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо се изправят една срещу друга на избори.

Дата за нов вот във Венецуела не е определена. Мачадо се намира извън страната и твърди, че властите са възпрепятствали завръщането ѝ. Междувременно администрацията на Тръмп води диалог с представители на венецуелската власт и опозицията.

Източници: prod.transcripts.cnn.com, apnews.com, efe.com