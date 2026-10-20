Уиткоф планира визита в Русия след разговор със Зеленски

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф планира да посети Русия след разговорите си в Осло с украинския президент Володимир Зеленски и европейски представители. Целта е да представи пред Владимир Путин предложения, разработени в координация с Украйна и европейските партньори, съобщава Axios.

Американски представител е заявил пред медията, че Уиткоф се надява да се срещне лично с руския президент. Посещението все още е планирано, а не официално потвърдено като насрочено събитие.

Още новини от Украйна

Разговори в Осло преди възможната визита

В Осло се очаква да се съберат Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и официални лица от Европейския съюз и НАТО. Основната задача е да бъде оформено общо предложение, което да бъде представено на Русия.

Според американския представител американски, украински и европейски представители са работили заедно по предложенията през последната седмица. Те са насочени към създаване на път към всеобхватно и трайно мирно споразумение.

Уиткоф и съветникът на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са разговаряли със Зеленски в неделя. Разговорът е продължил около 40 минути и е бил посветен на постигнатия напредък и следващите стъпки в дипломатическия процес.

„Президентът Тръмп даде указания за интензивен процес по разработването на цялостно мирно предложение с Украйна и Европа, а следващата стъпка е да се провери дали тази работа може да стане основа за сериозни преговори с Русия“, е заявил американският представител.

Къшнър няма да участва лично в срещите в Осло, тъй като е болен от грип, но ще се включи дистанционно.

Сигурност за Украйна и бъдещи преговори

По информация на Axios обсъжданията вървят по два паралелни пътя. Единият е свързан с бъдещето на Украйна като суверенна, сигурна и просперираща държава. Сред разглежданите теми са надеждни гаранции за сигурност, европейската интеграция и следвоенна икономическа рамка, която да отговори на финансовите нужди на страната.

Вторият път е свързан с условията за траен мир. Вашингтон и партньорите му искат да изготвят предложение към Русия, което да обхване въпросите, необходими за прекратяване на войната, бъдещата сигурност между Русия и Европа и възможностите за икономическо сътрудничество след края на конфликта.

Очаква се евентуалното посещение на Уиткоф в Русия да включва и усилия за освобождаването на Стивън Хъбард, американски пенсионер и бивш учител, когото САЩ считат за неправомерно задържан в Русия.

Американският представител е подчертал, че разговорите остават в процес на развитие и че предстои значителна работа. Визитата в Русия ще покаже дали подготвените с Украйна и Европа предложения могат да послужат като основа за преговори с Москва.

Източници: axios.com