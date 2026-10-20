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Уиткоф планира визита в Русия след разговор със Зеленски
  Тема: Украйна

Уиткоф планира визита в Русия след разговор със Зеленски

20 Октомври, 2026 06:45, обновена 20 Октомври, 2026 06:48 1 071 8

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  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • войната в украйна

Американският пратеник ще обсъди с Владимир Путин предложения, разработени съвместно с Украйна и европейски партньори

Уиткоф планира визита в Русия след разговор със Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф планира да посети Русия след разговорите си в Осло с украинския президент Володимир Зеленски и европейски представители. Целта е да представи пред Владимир Путин предложения, разработени в координация с Украйна и европейските партньори, съобщава Axios.

Американски представител е заявил пред медията, че Уиткоф се надява да се срещне лично с руския президент. Посещението все още е планирано, а не официално потвърдено като насрочено събитие.

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Разговори в Осло преди възможната визита

В Осло се очаква да се съберат Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и официални лица от Европейския съюз и НАТО. Основната задача е да бъде оформено общо предложение, което да бъде представено на Русия.

Според американския представител американски, украински и европейски представители са работили заедно по предложенията през последната седмица. Те са насочени към създаване на път към всеобхватно и трайно мирно споразумение.

Уиткоф и съветникът на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са разговаряли със Зеленски в неделя. Разговорът е продължил около 40 минути и е бил посветен на постигнатия напредък и следващите стъпки в дипломатическия процес.

„Президентът Тръмп даде указания за интензивен процес по разработването на цялостно мирно предложение с Украйна и Европа, а следващата стъпка е да се провери дали тази работа може да стане основа за сериозни преговори с Русия“, е заявил американският представител.

Къшнър няма да участва лично в срещите в Осло, тъй като е болен от грип, но ще се включи дистанционно.

Сигурност за Украйна и бъдещи преговори

По информация на Axios обсъжданията вървят по два паралелни пътя. Единият е свързан с бъдещето на Украйна като суверенна, сигурна и просперираща държава. Сред разглежданите теми са надеждни гаранции за сигурност, европейската интеграция и следвоенна икономическа рамка, която да отговори на финансовите нужди на страната.

Вторият път е свързан с условията за траен мир. Вашингтон и партньорите му искат да изготвят предложение към Русия, което да обхване въпросите, необходими за прекратяване на войната, бъдещата сигурност между Русия и Европа и възможностите за икономическо сътрудничество след края на конфликта.

Очаква се евентуалното посещение на Уиткоф в Русия да включва и усилия за освобождаването на Стивън Хъбард, американски пенсионер и бивш учител, когото САЩ считат за неправомерно задържан в Русия.

Американският представител е подчертал, че разговорите остават в процес на развитие и че предстои значителна работа. Визитата в Русия ще покаже дали подготвените с Украйна и Европа предложения могат да послужат като основа за преговори с Москва.

Източници: axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хех

    2 4 Отговор
    Стига с този театър! Без обявяване пабеда путин няма да спре, никога! Единственият изход е директни преговори на путин с кадафи.

    Коментиран от #6

    06:56 20.10.2026

  • 2 Громико

    2 2 Отговор
    Трябва нов Рейгън в белия дом

    07:05 20.10.2026

  • 3 Тити

    3 0 Отговор
    Всичко е пред изборно имитират че правят нещо.

    Коментиран от #4

    07:08 20.10.2026

  • 4 Ахъм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Отишъл е да вземе туба с нафта ба далавера.

    07:14 20.10.2026

  • 5 Умуват какъв мир да предложат на Русия

    3 0 Отговор
    че тя все пак някакси, да им е "враг"! Миротворците ще се съгласят на всичко за това, само и само Русия да клъвне!
    Иначе край с НАТО в Европа и страхотния бизнес. Само на едни вакси, зелени сделки и климатични промени не могат я карат!

    07:17 20.10.2026

  • 6 Внимавай много

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хех":

    какво си пожелаваш!!!
    Че да не ревеш после за Путин.

    Коментиран от #7

    07:20 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Степан Витков е под прекия контрол на Москва.

    07:53 20.10.2026