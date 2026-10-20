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Казахстан планира да разшири международните си въздушни маршрути до 160 дестинации

Казахстан планира да разшири международните си въздушни маршрути до 160 дестинации

20 Октомври, 2026 14:56, обновена 20 Октомври, 2026 14:58 479 2

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Европа, Китай, Индия, САЩ, Турция и Русия са сред приоритетните направления. В първия етап страната възнамерява да увеличи въздушните връзки с Китай до 30 града, а с Индия – до 10.

Казахстан планира да разшири международните си въздушни маршрути до 160 дестинации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Казахстан планира да разшири международната си мрежа от въздушни маршрути до 160 дестинации, като сред основните приоритети са Европа, Китай, Индия, САЩ, Турция и Русия. Това съобщава националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на заместник-министъра на транспорта Талгат Ластаев, който обяви намеренията по време на Седмицата за авиационна сигурност в Астана, предава БТА.

За реализирането на плана ще бъде необходимо развитието на съответната инфраструктура, включително летища и писти, както и увеличаване на въздушния флот.

Първоначално Казахстан възнамерява да разшири въздушните си връзки с Китай, така че полетите да обхващат 30 града. Предвижда се маршрутите до Индия да достигнат 10 града.

Ластаев подчерта, че страната планира да увеличи броя на полетите до Индия заради големия размер на пазара, относителната близост до Казахстан и бързото му икономическо развитие.

Предвижда се също разширяване на въздушните връзки с Турция и Русия. Развитието на маршрутната мрежа към Европа ще се осъществява поетапно, като се очаква всяка година да бъдат откривани по няколко нови линии.

Паралелно с това Казахстан продължава подготовката за стартиране на директни полети до САЩ. Реализирането на плановете обаче се отлага заради забавяне на доставката на първия самолет „Боинг“ 878 „Дриймлайнър“ за националната авиокомпания „Еър Астана“.


Казахстан
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