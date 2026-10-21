Тръмп: Мъск е 80% супер гений и страхотен човек, но има и проблеми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Илон Мъск като „80% супер гений“, като добави, че в останалите 20% има проблеми. Той направи коментара си на митинг в Аризона на 14 октомври и нарече ръководителя на Tesla и SpaceX „страхотен човек“.

„Илон е 80% супер гений, а в 20% от случаите допуска грешки“, заяви Тръмп, цитиран от американската медия Mediaite. Това е поредна публична оценка на президента за Мъск, с когото през последните години отношенията преминаха през периоди на близост и публични разногласия.

Мъск: Изкуственият интелект може да е заплаха

Междувременно Мъск говори за рисковете от изкуствения интелект в подкаста The Builders, воден от американския журналист и писател Уолтър Айзъксън. Интервюто е записано на 6 август, а епизодът е публикуван на 20 октомври.

„Има известна вероятност това да е екзистенциална заплаха“, каза Мъск, говорейки за възможността изкуственият интелект да застраши бъдещето на човечеството. По думите му обаче той не вижда как може да спре развитието на технологията.

„Имам два избора: да бъда участник или наблюдател. Участието е по-интересно.“

Мъск обясни, че именно това разбиране го е накарало да участва активно в надпреварата за създаване и развитие на системи с изкуствен интелект. В разговора той обсъди и възможността хората да не запазят контрола си, ако тези системи станат значително по-интелигентни от тях.

Бъдеще без традиционните пари

Мъск свърза развитието на изкуствения интелект и роботите с възможна промяна в самата икономическа система. Според него автоматизираните машини могат да произвеждат стоки и услуги в мащаб, при който традиционните пари постепенно ще загубят ролята си.

Вместо валути, бъдещата икономика може да се основава на физически показатели като мощност, маса и енергия. Мъск разглежда космоса като част от този процес, тъй като разширяването на производството и енергийните системи извън Земята би увеличило ресурсите, достъпни за изкуствения интелект и роботиката.

Източници: mediaite.com, axios.com, teslanorth.com