Тръмп: Мъск е 80% супер гений и страхотен човек, но има и проблеми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Илон Мъск като „80% супер гений“, като добави, че в останалите 20% има проблеми. Той направи коментара си на митинг в Аризона на 14 октомври и нарече ръководителя на Tesla и SpaceX „страхотен човек“.
„Илон е 80% супер гений, а в 20% от случаите допуска грешки“, заяви Тръмп, цитиран от американската медия Mediaite. Това е поредна публична оценка на президента за Мъск, с когото през последните години отношенията преминаха през периоди на близост и публични разногласия.
Мъск: Изкуственият интелект може да е заплаха
Междувременно Мъск говори за рисковете от изкуствения интелект в подкаста The Builders, воден от американския журналист и писател Уолтър Айзъксън. Интервюто е записано на 6 август, а епизодът е публикуван на 20 октомври.
„Има известна вероятност това да е екзистенциална заплаха“, каза Мъск, говорейки за възможността изкуственият интелект да застраши бъдещето на човечеството. По думите му обаче той не вижда как може да спре развитието на технологията.„Имам два избора: да бъда участник или наблюдател. Участието е по-интересно.“
Мъск обясни, че именно това разбиране го е накарало да участва активно в надпреварата за създаване и развитие на системи с изкуствен интелект. В разговора той обсъди и възможността хората да не запазят контрола си, ако тези системи станат значително по-интелигентни от тях.
Бъдеще без традиционните пари
Мъск свърза развитието на изкуствения интелект и роботите с възможна промяна в самата икономическа система. Според него автоматизираните машини могат да произвеждат стоки и услуги в мащаб, при който традиционните пари постепенно ще загубят ролята си.
Вместо валути, бъдещата икономика може да се основава на физически показатели като мощност, маса и енергия. Мъск разглежда космоса като част от този процес, тъй като разширяването на производството и енергийните системи извън Земята би увеличило ресурсите, достъпни за изкуствения интелект и роботиката.
Източници: mediaite.com, axios.com, teslanorth.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп е 20 процента човек,
04:15 21.10.2026
2 Правилото
Щото аз и за йорданец се сещам с такъв стандарт :)))
04:22 21.10.2026
3 Боже, опази!
Да уточня: суперменът имал проблеми?!
Нещо не е както трябва! Самото определение « супер» е изпълнено със съдържание на нещо непогрешимо! Значи не би трябвало Мъск да има проблеми, или просто не е супер, а само гений!
04:28 21.10.2026