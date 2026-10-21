Европа се тревожи, че Тръмп искрено симпатизира на Путин

В Европа расте тревогата, че Доналд Тръмп проявява повече симпатии към Владимир Путин, отколкото към Володимир Зеленски. Европейски представители и дипломати свързват по-твърдата позиция на американския президент към Украйна не само със стратегически сметки, но и с личното му отношение към украинския държавен глава, съобщава Politico.

След завръщането си в Белия дом Тръмп редува натиск за отстъпки от Киев с ограничена и колеблива подкрепа за украинската отбрана. През последните две седмици обаче американската политика рязко се е насочила към сближаване с Москва. На този фон Вашингтон договори с Русия внос на големи количества дизелово гориво, представен като мярка за намаляване на цените на горивата в Съединените щати преди междинните избори на 3 ноември.

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The New York Times представя хода като опит на Тръмп да облекчи политическия натиск заради цените на бензина, дори ако това означава действия, които фактически улесняват военните усилия на Путин. Сделката предизвика критики и сред републиканците, които предупреждават, че краткосрочният ефект върху цените може да бъде постигнат за сметка на американската позиция спрямо Русия.

Републикански сенатор обвини Путин, че манипулира Тръмп

Сенаторът републиканец от Северна Каролина Том Тилис заяви, че руският президент използва стремежа на Тръмп към бърз политически резултат. „Руснаците лъжат. Путин лъже. Путин води президента Тръмп като на цигулка“, каза Тилис пред CNN, цитиран от The Hill.

Сенаторът предупреди, че историята няма да оцени благосклонно Тръмп, ако той изостави Украйна. Тилис и още трима републикански сенатори поискаха инспекторът на Пентагона да провери дали висши представители на ведомството са ограничили достъпа на Украйна до американска разузнавателна информация и до системите Старшийлд, военната версия на сателитната мрежа Старлинк.

Украинската страна твърди, че ограниченията са затруднили отбраната ѝ, включително предупрежденията за руски ракетни атаки. След разговор със Зеленски държавният секретар Марко Рубио е заявил, че Тръмп не е издавал заповед за действия, целящи да навредят на Украйна. Зеленски съобщи, че системата за ранно предупреждение е възстановена.

Нови разговори, но без яснота за американската линия

Според Associated Press Тръмп отново засили натиска върху Зеленски да приеме споразумение с Русия. „Искаме Зеленски да сключи сделка“, заяви американският президент. Той също така каза, че Европа се изморява от войната, макар европейските държави да обсъждат как да компенсират евентуално намаляване на американската подкрепа.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф планира да представи на Путин обновено предложение за прекратяване на войната след разговори със Зеленски и европейски представители в Осло. Обсъжда се и възможността за пряка среща между Тръмп, Путин и Зеленски, но няма потвърдена дата или съгласие от Москва и Киев.

Източници: politico.eu, aol.com, apnews.com