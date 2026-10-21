Тръмп-младши е против войната с Иран

Доналд Тръмп-младши се противопоставя на войната с Иран, която според него противоречи на обещанията, дадени по време на президентската кампания през 2024 г. Това съобщава The Atlantic, позовавайки се на двама души, разговаряли с него за конфликта.

Според публикацията синът на президента е бил против военната операция още от началото и е изразил позицията си пред баща си. Той отдавна е скептичен към американските военни интервенции и е смятал, че САЩ не трябва да се въвличат в нова война в Близкия изток.

Тръмп-младши не е отправял публични критики към президента. Говорителят му е отказал коментар, а Белият дом не е отговорил на въпросите за позицията му. „Дон запази възгледите си по въпроса в личен план, тъй като никога не би се противопоставил публично на баща си по подобна тема“, е заявил човек, близък до президента.

Разногласията идват на фона на растящото недоволство сред американските избиратели. Проучване на „Пю Рисърч Сентър“, цитирано от The Atlantic, показва, че 65 процента от американците не одобряват начина, по който Доналд Тръмп ръководи операцията в Иран, докато 33 процента я одобряват. Почти половината от анкетираните очакват конфликтът да продължи повече от година.

Ядрената сделка със Саудитска Арабия

Паралелно с военните действия Вашингтон продължава процедурата по ядрено споразумение със Саудитска Арабия. Договорът за гражданско ядрено сътрудничество е внесен в Конгреса на 24 август и е подложен на 90-дневен преглед в рамките на заседателния срок.

Споразумението бе подписано през юли от американския министър на енергетиката Крис Райт и саудитския министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман. То предвижда 30-годишно сътрудничество и съвместно проучване на възможностите за обогатяване на уран.

Вашингтон пост съобщава, че договорът може да даде на Рияд път към самостоятелно обогатяване на уран за граждански цели. Именно тази възможност предизвиква критики в Конгреса, където законодатели предупреждават за риск от нова ядрена надпревара в Близкия изток. Ако Конгресът не приеме резолюция за отхвърляне, споразумението може да влезе в сила без отделно гласуване.

Задържани са двама заподозрени в Ливан

В Ливан Военната полиция разпитва двама мъже, задържани на контролен пункт на силите за вътрешна сигурност край Дар ал-Байдар. В автомобила им са открити взривни вещества, съобщава Naharnet, позовавайки се на ливански медии и източници по разследването.

Според различните сведения количеството е между над 250 килограма тротил и приблизително 500 килограма експлозиви, включително материал С-4. Заподозрените са определяни като членове на „Хизбула“, но това твърдение не е потвърдено.

Автомобилът е пътувал от долината Бекаа към Бейрут. Разследващите проверяват предназначението на товара и дали други лица са участвали в транспортирането му.

Източници: theatlantic.com, washingtonpost.com, prod.naharnet.com