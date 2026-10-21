Тръмп обвини "имигранти, джихадисти и комунисти" за насилието във Франция. Сенатори получиха бял прах

Американското военно министерство е поело условен ангажимент за заем до 1,5 млрд. долара към производителя на полупроводници Wolfspeed. Средствата ще бъдат насочени към разширяване на производството на материали и силови устройства от силициев карбид, включително в базата на компанията в Дърам, Северна Каролина.

Ангажиментът е за срок от 30 години и е структуриран чрез Office of Strategic Capital. Според Ройтерс Wolfspeed планира да използва финансирането и за развитие на технологии с галиев нитрид, предназначени за комуникационна инфраструктура, електронна война и други приложения, свързани с националната сигурност.

Сумата не представлява окончателно изплатена инвестиция. Финансирането е условно и зависи от допълнителна проверка, подписването на окончателни договори и одобрения от американските власти. При предложените условия Wolfspeed може да издаде на правителството варанти за придобиване на до 7,5% от акциите на компанията.

Тръмп използва протестите във Франция като предупреждение

На фона на предизборната кампания за междинните избори президентът Доналд Тръмп представи насилието във Франция като предупреждение за Съединените щати. Пред публика в Канзас той заяви: „Когато гледам Франция, това не е заради училищата. Това е заради хора, които идват в страните и мразят страната.“

Тръмп обвини мигранти, джихадисти и комунисти за безредиците и предупреди, че подобен сценарий няма да бъде допуснат в САЩ. Associated Press отбелязва, че френските власти не са свързали мигранти с насилието. Според агенцията протестите са започнали заради недоволство от състоянието на училищата и високите разходи за живот, преди част от демонстрациите да прерасне в сблъсъци, грабежи и палежи.

Във Франция властите съобщиха за хиляди арести и стотици ранени полицаи при протестите. Президентът Еманюел Макрон заяви, че легитимните искания на демонстрантите не трябва да бъдат смесвани с действията на участниците в насилието.

Писма с бял прах разтревожиха Конгреса

Междувременно най-малко три дузини конгресмени и изборни служби в 32 щата са били мишена на подозрителни писма, много от които са съдържали бяло прахообразно вещество, съобщи Axios. Пратки са получавали както демократи, така и републиканци. Сред посочените имена са лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър, сенаторите Ейми Клобучар, Сюзън Колинс и Пийт Рикетс.

Писмо до районния офис на конгресмена Адам Смит е довело до евакуация на служителите. Те са се върнали на работа на следващия ден. Изборни служби в няколко щата също са били евакуирани, докато други пратки са били прихванати, преди да бъдат отворени.

„ФБР и Пощенската инспекция на САЩ разследват серия подозрителни пратки, изпратени до различни адреси в страната“, заяви говорител на ФБР.

Предварителните тестове не са установили опасни материали в изследваните проби. Разследващите все още не са установили кой изпраща писмата и дали случаите са част от координирана атака. Според Axios серията пратки е засилила опасенията от политическо сплашване и е нарушила работата на изборни служби само седмици преди междинните избори.

Източници: investing.com, axios.com, apnews.com