Флорида извърши 18-ата екзекуция за годината

Флорида извърши 18-ата екзекуция в щата от началото на 2026 г. Уилям Рийвс, на 77 години, беше обявен за мъртъв в 18:12 часа след смъртоносна инжекция във флоридския затвор край Старк.

Рийвс е осъден за убийството на заместник-шерифа на окръг Индиън Ривър Ричард Рацкоски през септември 1986 г. По данни от съдебните материали заместник-шерифът се отзовал на сигнал на телефон 911 за магазин във Веро Бийч. По време на разговора между двамата от дрехите на Рийвс паднал пистолет. След борба за оръжието той го получил обратно и, според разследването, прострелял служителя четири пъти. Рацкоски по-късно починал от раните си.

Рийвс е осъден на смърт около година след убийството. Върховният съд на Флорида отменил първата присъда заради конфликт на интереси, свързан с прокурора, и разпоредил нов процес. При повторното дело през 1992 г. Рийвс отново получил смъртна присъда.

Последните жалби са отхвърлени

Върховният съд на Флорида е отхвърлил последните му жалби седмица преди екзекуцията, а Върховният съд на САЩ е отхвърлил финалното му искане без мотиви във вторник. Адвокатите на Рийвс са оспорили и метода на изпълнение, който във Флорида включва три медикамента: успокоително, паралитик и препарат, спиращ сърдечната дейност. Съдът вече е потвърждавал този протокол при предишни дела.

Защитата е посочила и че съдебните заседатели, препоръчали смъртното наказание, не са били информирани за оценката на Министерството на ветераните, според която Рийвс е 100 процента инвалид заради посттравматично стресово разстройство, свързано със службата му във Виетнам. Над 100 ветерани са изпратили писмо до губернатора Рон Десантис с призив екзекуцията да бъде спряна.

На въпрос дали има последни думи, Рийвс отговорил: „Не, нямам.“ Инжектирането започнало веднага след това. Около 30 секунди по-късно той поел няколко дълбоки вдишвания и спрял да се движи.

Флорида се приближава до собствения си рекорд

Рийвс е осмият затворник във Флорида над 70-годишна възраст, екзекутиран през тази година. Щатът е извършил повече от половината от общо 32 екзекуции в САЩ през 2026 г., съобщи Асошиейтед прес. През 2025 г. Флорида постави рекорд с 19 изпълнени смъртни присъди.

Марк Рацкоски, братът на убития заместник-шериф, заяви след екзекуцията, че брат му най-сетне е получил справедливост. Шерифът на окръг Индиън Ривър Ерик Флауърс обаче каза: „Това е затваряне на случая, а не справедливост.“

Следващата екзекуция във Флорида е насрочена за 5 ноември. Тогава трябва да бъде изпълнена смъртната присъда на 64-годишния Джеси Гуардaдо, осъден за грабеж и убийство, извършени през 2004 г.

Източници: apnews.com, wusf.org, theguardian.com