Дългът на САЩ се увеличи с близо 350 млрд. долара

Американският държавен дълг продължава да нараства. Той е преминал границата от 40 трилиона долара през август, когато е достигнал 40,047 трилиона долара, според данни на Министерството на финансите, цитирани от Ройтерс.

Към 19 октомври общият дълг е бил 40,396 трилиона долара. Това означава увеличение от около 349 милиарда долара за приблизително два месеца. В някои публикации ръстът е закръглен до „близо 400 милиарда долара“.

От общата сума 32,533 трилиона долара са задължения към публични кредитори, а 7,863 трилиона долара са вътрешноправителствени задължения. Данните включват както държавни облигации, притежавани от инвеститори и чужди правителства, така и задължения между федерални фондове.

Федералният бюджетен дефицит за финансовата 2026 г. е достигнал около 2 трилиона долара. Разходите за лихви по дълга са били 1,052 трилиона долара и са надхвърлили разходите за отбрана. Според Axios лихвените плащания са се превърнали в един от най-големите разходи на американското правителство.

Екип на Тръмп поискал тайно хакване на машина за гласуване

Политически назначени служители в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ са поискали от федералната агенция за киберсигурност CISA тайно да придобие и хакне машина за гласуване. Целта е била машината да бъде изследвана, а резултатите да бъдат предадени на Белия дом, съобщиха Defense One и ProPublica.

Искането е отправено няколко месеца след началото на втория мандат на Доналд Тръмп. Според двама бивши служители на администрацията, запознати със случая, CISA е трябвало сама да намери машината и да анализира нейната сигурност.

На служителите на агенцията е било указано да не уведомяват производителя, ако бъдат открити уязвимости. Това е предизвикало безпокойство сред служители от кариерата, тъй като подобен подход се различава от обичайната практика при работа с производители на изборна техника.

„Това противоречи на всичко, което CISA представлява“, заявил един от бившите служители, цитиран от медиите.

По думите му служителите са се опасявали, че резултатите могат да бъдат използвани за оспорване на изборни резултати, които администрацията не одобрява. CISA многократно е обяснила, че операцията не може да бъде изпълнена. Впоследствие политически назначените служители са спрели да настояват, а планираното хакване не се е състояло.

Белият дом отхвърли критиките към политиката на президента. Говорителката Лорън Бис заяви, че „президентът Тръмп е направил повече от всеки друг президент, за да гарантира честни и свободни избори“. Министерството на вътрешната сигурност и CISA не са отговорили на подробни въпроси по случая.

Източници: defenseone.com, investing.com, axios.com