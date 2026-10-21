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153 загинали при удар с дрон по пазар в Судан
  Тема: Судан

153 загинали при удар с дрон по пазар в Судан

21 Октомври, 2026 05:46, обновена 21 Октомври, 2026 05:49 571 0

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При атаката е поразен склад за гориво, а пожарът е затруднил изваждането на телата. Южносуданските власти обвиняват суданската армия, но отговорността не е независимо потвърдена

153 загинали при удар с дрон по пазар в Судан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 153 души са загинали при удар с дрон по пазара Амие в Абией – спорен район между Судан и Южен Судан. При атаката, извършена на 19 октомври около обяд, е поразен и склад за гориво, което е предизвикало пожар, затруднил спасителните работи и изваждането на телата.

Йохана Акъл Нгор, изпълняващ длъжността министър на информацията в администрацията на Абией, заяви пред Асошиейтед прес: „Регистрирали сме 153 смъртни случая“. По думите му броят на жертвите може да нарасне, докато огънят продължава да гори.

Южносуданските власти обвиниха суданската армия за нападението. Според тях дронове са ударили няколко места в оживения пазар, причинявайки жертви сред цивилното население и значителни материални щети. Суданската армия не е отговорила на исканията за коментар, а отговорността за атаката не е независимо потвърдена.

Десетки ранени и хиляди разселени

Повече от 20 ранени са били приети в болницата „Амет Бек“, където екипи на „Лекари без граници“ работят съвместно със служители на здравното министерство на Южен Судан. „До момента сме приели над 20 пациенти, включително няколко в критично състояние. Приети са и хора с изгаряния“, съобщи д-р Кристиан Линдауер, ръководител на медицинските дейности на организацията в болницата.

Нгор заяви пред Ройтерс, че около 8000 души са били разселени след нападението. Пожарът е възпрепятствал достъпа до засегнатите части на пазара и възстановяването на телата.

Министерството на външните работи на Южен Судан е привикало суданския посланик и е призовало Судан да се въздържа от действия, които застрашават цивилни граждани и имущество. Джуба настоява споровете около Абией да бъдат решавани по дипломатически път.

Ударът идва на фона на войната в Судан

Судан е във война от април 2023 г., когато започнаха боевете между Суданските въоръжени сили и паравоенните Сили за бърза подкрепа. Конфликтът вече засегна и граничните райони, като през последните дни бяха съобщени и други смъртоносни атаки с дронове.

Абией е богат на петрол район, чийто статут остана нерешен след мирното споразумение от 2005 г. и независимостта на Южен Судан през 2011 г. Пазарът Амие обслужва общностите нгок динка и мисерия. След нападението продължават издирването на жертви, оказването на медицинска помощ и дипломатическите действия между двете държави.

Източници: apnews.com, theguardian.com, amp.dw.com


Южен Судан
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