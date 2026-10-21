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WSJ: Среща между Тръмп, Путин и Си може да бъде възприета като "нова Ялта" за разделяне на света
  Тема: Украйна

WSJ: Среща между Тръмп, Путин и Си може да бъде възприета като "нова Ялта" за разделяне на света

21 Октомври, 2026 05:54, обновена 21 Октомври, 2026 06:01 830 33

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • украйна-
  • сфери на влияние

Американският президент допуска тристранни разговори в Китай през ноември

WSJ: Среща между Тръмп, Путин и Си може да бъде възприета като "нова Ялта" за разделяне на света - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би участвал в тристранна среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му разговорът може да се състои в Китай през ноември, но основната тема според него трябва да бъде ядреното разоръжаване, а не непременно войната в Украйна.

„Бих го направил“, каза Тръмп в понеделник, отговаряйки на въпрос за възможността за среща с Путин и Си. Той посочи, че трите държави трябва да обсъдят ограничаването на ядрените оръжия.

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Предложението е свързано с форума на АТИС

Идеята за разговор между лидерите на САЩ, Русия и Китай е била повдигната от Путин в телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според информацията, публикувана от The Wall Street Journal, руският президент е предложил среща в Шънджън, където на 18 и 19 ноември ще се проведе форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Според публикацията Москва вижда подобен формат като възможност да се обсъди прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Русия. Украинският президент Володимир Зеленски не е включен в предложената среща. Американски и руски представители са потвърдили, че се водят разговори по идеята, но окончателно решение за формата и датата няма.

Не е известно дали Си Дзинпин е приел предложението. Axios съобщи, че Тръмп е готов да обсъди с Путин и Си по-широки въпроси, включително ядреното разоръжаване, но не е заявил, че Украйна ще бъде основната тема на евентуалния разговор.

Сравнение с Ялта

В редакционен коментар The Wall Street Journal сравнява възможната среща с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. Тогава Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин обсъждат бъдещия ред в Европа в края на Втората световна война.

Изданието предупреждава, че нова среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай може да бъде възприета като опит за разделяне на света на сфери на влияние. Подобен подход би означавал решенията за съдбата на други държави да се вземат без тяхното участие.

Именно отсъствието на Киев предизвика критика от украинска страна. Външният министър Андрий Сибиха заяви, че разговори за Украйна без украинско участие биха насърчили Путин да продължи войната.

По този начин предложената среща остава на етап политическа идея, а не договорен международен форум. Следващият възможен момент за нейното обсъждане е срещата на АТИС в Шънджън през ноември, но нито Вашингтон, нито Москва, нито Пекин са потвърдили окончателно тристранния формат.

Източници: apnews.com, axios.com, theatlantic.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор
    Сякаш в Ялта е присъствал .... Чичо Ади❗

    06:03 21.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    ПОКАНЕТЕ И ПРИЯТЕЛЯ КИМ!И ЕСЕС Е СВЪРШЕНО!

    Коментиран от #4

    06:08 21.10.2026

  • 3 Верно

    10 4 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    Коментиран от #5

    06:10 21.10.2026

  • 4 Ма той

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Умрел ма.Ким

    06:10 21.10.2026

  • 5 Верно?

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Верно":

    Има да чакаш.

    06:14 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Точен сте

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Този се водеше най посетен от руските хибридки със стотина реални посетители на месец, а останалите като Скандално и Поглед Инфо с няколко десетки. Но и тук станаха колкото тях и затова изритаха модераторите си на борсите. Като в Скандално в който собственик и списвач и триещ е само един.

    06:19 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мнение

    2 6 Отговор
    Дано този път попаднем е западната сфера на влияние, че миналия път на косъм - Гърция се уреди, ние е.

    Коментиран от #24

    06:23 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прави сте

    3 3 Отговор
    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещаaвните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
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    06:30 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъъ не!

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "мнение":

    В руската сме, учете руски! 😁

    Коментиран от #28

    06:37 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стоянчо Пуканката

    3 2 Отговор
    Един от тримата е излишен. Вместо него трябва да е Ким! И иранеца тоже! А защо не и Лукашенко!?...

    Коментиран от #30

    06:40 21.10.2026

  • 28 Абе т за себе си мисли

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъъ не!":

    Плащаш ли си здравните вноски?М?Все нещо покриват.

    06:41 21.10.2026

  • 29 ........–

    4 0 Отговор
    Сабален само 3-ма ми(р)чеви цар-вули громят ли громят Мецан !
    Денги нет.

    06:42 21.10.2026

  • 30 Що се не гръмннеш ?

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":

    Полза от теб никаква.

    06:44 21.10.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това беше мноо яко! Китай и Русия да въведат лендлийз за сащисаните другари...

    Коментиран от #33

    06:45 21.10.2026

  • 32 фантасмагории

    0 1 Отговор
    бай Дончо педофилски си мисли да спасява нулевият кремълски психопат дето пет години не се показва от бункера.

    06:47 21.10.2026

  • 33 Що се не гръмннеш?

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Стоянчо Пуканката":

    Полза от теб никаква.

    06:48 21.10.2026