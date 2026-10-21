WSJ: Среща между Тръмп, Путин и Си може да бъде възприета като "нова Ялта" за разделяне на света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би участвал в тристранна среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му разговорът може да се състои в Китай през ноември, но основната тема според него трябва да бъде ядреното разоръжаване, а не непременно войната в Украйна.

„Бих го направил“, каза Тръмп в понеделник, отговаряйки на въпрос за възможността за среща с Путин и Си. Той посочи, че трите държави трябва да обсъдят ограничаването на ядрените оръжия.

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Предложението е свързано с форума на АТИС

Идеята за разговор между лидерите на САЩ, Русия и Китай е била повдигната от Путин в телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според информацията, публикувана от The Wall Street Journal, руският президент е предложил среща в Шънджън, където на 18 и 19 ноември ще се проведе форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Според публикацията Москва вижда подобен формат като възможност да се обсъди прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Русия. Украинският президент Володимир Зеленски не е включен в предложената среща. Американски и руски представители са потвърдили, че се водят разговори по идеята, но окончателно решение за формата и датата няма.

Не е известно дали Си Дзинпин е приел предложението. Axios съобщи, че Тръмп е готов да обсъди с Путин и Си по-широки въпроси, включително ядреното разоръжаване, но не е заявил, че Украйна ще бъде основната тема на евентуалния разговор.

Сравнение с Ялта

В редакционен коментар The Wall Street Journal сравнява възможната среща с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. Тогава Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин обсъждат бъдещия ред в Европа в края на Втората световна война.

Изданието предупреждава, че нова среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай може да бъде възприета като опит за разделяне на света на сфери на влияние. Подобен подход би означавал решенията за съдбата на други държави да се вземат без тяхното участие.

Именно отсъствието на Киев предизвика критика от украинска страна. Външният министър Андрий Сибиха заяви, че разговори за Украйна без украинско участие биха насърчили Путин да продължи войната.

По този начин предложената среща остава на етап политическа идея, а не договорен международен форум. Следващият възможен момент за нейното обсъждане е срещата на АТИС в Шънджън през ноември, но нито Вашингтон, нито Москва, нито Пекин са потвърдили окончателно тристранния формат.

Източници: apnews.com, axios.com, theatlantic.com