WSJ: Среща между Тръмп, Путин и Си може да бъде възприета като "нова Ялта" за разделяне на света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би участвал в тристранна среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му разговорът може да се състои в Китай през ноември, но основната тема според него трябва да бъде ядреното разоръжаване, а не непременно войната в Украйна.
„Бих го направил“, каза Тръмп в понеделник, отговаряйки на въпрос за възможността за среща с Путин и Си. Той посочи, че трите държави трябва да обсъдят ограничаването на ядрените оръжия.
Предложението е свързано с форума на АТИС
Идеята за разговор между лидерите на САЩ, Русия и Китай е била повдигната от Путин в телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според информацията, публикувана от The Wall Street Journal, руският президент е предложил среща в Шънджън, където на 18 и 19 ноември ще се проведе форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.
Според публикацията Москва вижда подобен формат като възможност да се обсъди прекратяване на войната в Украйна при условия, благоприятни за Русия. Украинският президент Володимир Зеленски не е включен в предложената среща. Американски и руски представители са потвърдили, че се водят разговори по идеята, но окончателно решение за формата и датата няма.
Не е известно дали Си Дзинпин е приел предложението. Axios съобщи, че Тръмп е готов да обсъди с Путин и Си по-широки въпроси, включително ядреното разоръжаване, но не е заявил, че Украйна ще бъде основната тема на евентуалния разговор.
Сравнение с Ялта
В редакционен коментар The Wall Street Journal сравнява възможната среща с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. Тогава Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин обсъждат бъдещия ред в Европа в края на Втората световна война.
Изданието предупреждава, че нова среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай може да бъде възприета като опит за разделяне на света на сфери на влияние. Подобен подход би означавал решенията за съдбата на други държави да се вземат без тяхното участие.
Именно отсъствието на Киев предизвика критика от украинска страна. Външният министър Андрий Сибиха заяви, че разговори за Украйна без украинско участие биха насърчили Путин да продължи войната.
По този начин предложената среща остава на етап политическа идея, а не договорен международен форум. Следващият възможен момент за нейното обсъждане е срещата на АТИС в Шънджън през ноември, но нито Вашингтон, нито Москва, нито Пекин са потвърдили окончателно тристранния формат.
Източници: apnews.com, axios.com, theatlantic.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
06:03 21.10.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #4
06:08 21.10.2026
3 Верно
Коментиран от #5
06:10 21.10.2026
4 Ма той
До коментар #2 от "Боруна Лом":Умрел ма.Ким
06:10 21.10.2026
5 Верно?
До коментар #3 от "Верно":Има да чакаш.
06:14 21.10.2026
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10 Точен сте
До коментар #6 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":Този се водеше най посетен от руските хибридки със стотина реални посетители на месец, а останалите като Скандално и Поглед Инфо с няколко десетки. Но и тук станаха колкото тях и затова изритаха модераторите си на борсите. Като в Скандално в който собственик и списвач и триещ е само един.
06:19 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 мнение
Коментиран от #24
06:23 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Прави сте
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
06:30 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъъъъ не!
До коментар #14 от "мнение":В руската сме, учете руски! 😁
Коментиран от #28
06:37 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #30
06:40 21.10.2026
28 Абе т за себе си мисли
До коментар #24 от "Ъъъъ не!":Плащаш ли си здравните вноски?М?Все нещо покриват.
06:41 21.10.2026
29 ........–
Денги нет.
06:42 21.10.2026
30 Що се не гръмннеш ?
До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":Полза от теб никаква.
06:44 21.10.2026
31 Стоянчо Пуканката
До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това беше мноо яко! Китай и Русия да въведат лендлийз за сащисаните другари...
Коментиран от #33
06:45 21.10.2026
32 фантасмагории
06:47 21.10.2026
33 Що се не гръмннеш?
До коментар #31 от "Стоянчо Пуканката":Полза от теб никаква.
06:48 21.10.2026