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Тръмп обмислял да изгони журналистите от Белия дом, а залата за брифинги да стане отново басейн

Тръмп обмислял да изгони журналистите от Белия дом, а залата за брифинги да стане отново басейн

21 Октомври, 2026 06:23 370 3

  • доналд тръмп-
  • каролайн левит-
  • белият дом-
  • американски медии

Президентът е обсъждал идеята с Каролайн Левит

Тръмп обмислял да изгони журналистите от Белия дом, а залата за брифинги да стане отново басейн - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп е предложил журналистите да бъдат изведени от Белия дом, а залата за брифинги „Джеймс С. Брейди“ да бъде превърната отново в закрит плувен басейн. Идеята е била обсъдена с тогавашната прессекретарка Каролайн Левит по време на среща в Овалния кабинет през август, съобщи The New York Times.

Според три източника, запознати с разговорите, Тръмп е представил евентуалната промяна като „последното наследство“ на Левит. Президентът е повтарял предложението и при други разговори с нея, преди тя да напусне поста си през август. По време на мандата ѝ планът не е бил реализиран.

Предложението предвижда журналистите, които работят в Белия дом, да бъдат преместени извън комплекса, докато залата, използвана за ежедневните брифинги, бъде възстановена като басейн. Засега няма обявен срок за подобно решение, нито потвърждение, че са започнали строителни или подготвителни дейности.

Белият дом не отхвърля идеята

Комуникационният директор на Белия дом Стивън Чунг не отрече информацията. „Америка с право не се доверява на фалшивите новини, защото те измислят истории въз основа на лъжи и източници, които не разполагат с информация. Всички възможности остават на масата и ще направим съобщение, когато е подходящо“, заяви Чунг пред The New York Times.

Така Белият дом остави отворен въпроса дали Тръмп действително ще предприеме промяна или използва идеята като част от продължаващия си конфликт с традиционните медии. През последните месеци администрацията ограничаваше достъпа на някои медии до президентски събития, а съдебни решения доведоха до възстановяване на акредитации на журналисти.

Залата е построена върху стар басейн

Закритият басейн е бил изграден за Франклин Делано Рузвелт, който е страдал от последиците на полиомиелит. По-късно, при президента Ричард Никсън, съоръжението е покрито, за да бъде създадено пространство за разрастващия се прескорпус на Белия дом.

Оттогава залата „Джеймс С. Брейди“ се превърна в едно от основните места за публични изяви на американските президенти и прессекретари. Връщането ѝ към първоначалното предназначение би прекъснало повече от пет десетилетия ежедневни брифинги в това пространство.

Източници: nytimes.com, thewrap.com, apnews.com


САЩ
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