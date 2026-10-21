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Републикански сенатор заяви, че Путин върти Тръмп на малкия си пръст
  Тема: Украйна

Републикански сенатор заяви, че Путин върти Тръмп на малкия си пръст

21 Октомври, 2026 07:01 1 281 36

  • том тилис-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия

Републиканският сенатор предупреди, че Съединените щати ще съжаляват, ако се откажат от подкрепата за Украйна. Той определи като абсурдна идеята за тристранна среща с Китай и Русия.

Републикански сенатор заяви, че Путин върти Тръмп на малкия си пръст - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин върти Доналд Тръмп на малкия си пръст, заяви републиканският сенатор Том Тилис, разкритикувайки промяната в политиката на Вашингтон спрямо войната в Украйна и Москва. По думите му Съединените щати ще съжаляват, ако се откажат от подкрепата за Киев, предаде The Hill.

„Путин лъже. Путин разиграва президента Тръмп като на цигулка. И историята няма да погледне добре на Америка, ако не успее да защити западния свят“, каза Тилис в интервю за CNN.

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Сенаторът отхвърли и обяснението на Кремъл, че Русия е започнала войната, за да „денацифицира“ Украйна. Той определи това твърдение като лъжа и заяви, че действията на администрацията на Тръмп спрямо Москва представляват грешка, за която Вашингтон ще плати политическа цена.

Сред критикуваните решения е договореното споразумение за внос на руско дизелово гориво в Съединените щати. Според The Hill сделката предвижда доставката на стотици хиляди тонове гориво, а според други американски медии става дума за няколко милиона тона. Подробностите за окончателния обем се представят различно в отделните публикации.

Тилис разкритикува и решението на Тръмп да отложи санкциите срещу Русия, приети от Конгреса. Законът е бил одобрен от Сената с 86 гласа срещу 11, но президентът е подписал указ, с който освобождава Русия и свързани с нея държави от прилагането на санкциите. Той се позова на съображения за националната сигурност и необходимостта да бъдат ограничени високите цени на горивата.

Сенаторът определи като „абсурдна“ идеята за тристранна среща между Тръмп, Путин и китайския президент Си Цзинпин, на която да се обсъждат войната в Украйна и ядрените оръжия. Володимир Зеленски не е включен в предложената формула.

„Среща със Си Цзинпин и Владимир Путин, две държави, които искат да подчинят света, е абсурдна“, каза Тилис.

Пред CNN той постави под въпрос дали администрацията на Тръмп не ограничава американската военна и разузнавателна подкрепа за Украйна, въпреки официалните отричания. Повод за тревогата са съобщенията, че украинският достъп до Starshield — военната версия на сателитната система на SpaceX — не е напълно възстановен, както и че Киев е загубил достъп до част от американската разузнавателна информация.

Тилис и още трима републикански сенатори — Джон Корнин, Сюзан Колинс и Лиза Мърковски — поискаха инспекторът на Пентагона да разследва дали висши служители са разпоредили или са знаели предварително за ограниченията.

След разговор с група сенатори Зеленски заяви, че украинските скорости за предаване на данни чрез Starshield все още не са напълно възстановени. Той каза още, че Украйна среща трудности при получаването на прехващачи за системите Patriot, въпреки че някои съюзнически държави са готови да ги предоставят с одобрение от американските власти.

Президентът Тръмп заяви, че Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и че не знае кой е разпоредил ограничаването на сателитния достъп. Държавният секретар Марко Рубио също отхвърли твърденията за промяна в политиката.

В същото време критиките към Белия дом идват от двете партии. Републиканският сенатор Джон Корнин заяви, че покойният Линдзи Греъм би бил възмутен от решението за санкциите. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обвини Тръмп, че поддържа руската икономика, а сенаторката Елизабет Уорън заяви, че президентът позволява на Путин да продължи войната си срещу Украйна.

Незабавна реакция от Конгреса остава малко вероятна, тъй като Камарата на представителите и Сенатът са във ваканция до изборния ден. Междувременно Украйна се подготвя за зима на продължаващи руски удари срещу енергийната инфраструктура.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    15 7 Отговор
    Тромб е пътник

    07:05 21.10.2026

  • 2 ........–

    4 6 Отговор
    Тов .Друмев върти целият запад на другия си пръст (една педя под пъпа).

    07:05 21.10.2026

  • 3 Стоянчо Пуканката

    9 10 Отговор
    Императорът на Свещената Руска Империя на славянските народи не се занимава с битовизми. За тази цел си има цял рояк подопечни. В случая е възложил тази задача на едно миничко зелено човече с напудрено носле...

    07:06 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТОЗЕ СЕНАТОР

    10 9 Отговор
    Да не се казва Мирчев.

    07:08 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герги

    9 7 Отговор
    Ако този Риж Ненормалник си зададе въпроса,дали Путин ще отмени Указа с който приема 4те украински региона в пределите на РФ,защото ако не превземе Донбас точно това ще стане.Така че е ясно че войната няма да спре докато не постигнат целите си.,казвали са го много пъти.Мир е възможен само по условията на Кремъл...Толкова ли е трудно за разбиране...иска се капитулацията на Украйна...това е...този човек плаче за импийчмънт...

    07:14 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НАБЛЮДАВА СЕ

    4 5 Отговор
    Атлантическо разцепление.

    Коментиран от #21

    07:18 21.10.2026

  • 16 Абе

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Да се чуди човек на такива "знающи:"))),за какви парични потоци хортуват от по едните думи разбита Русия,направо оксиморон ,типичен за съждение на либерастите:)))И нека такива" знающи" да не се ядосват много,защото никаква цензура тук не може да скрие бурната народна любов към лидерите на коалицията на желаещите,нежелани вече в собствените им страни:))А ,иначе е хубаво да се припомня и Сократ с неговото"-Аз знам,че нищо не знам"

    07:23 21.10.2026

  • 17 Историк

    6 7 Отговор
    Светът ще бъде врящото гърне и всичко ще гори, докато тези двамата диктатори заедно са срещу цивилизацията. Нашите освирепели путинолизци миролюбци сега и тръмполизци също искат това. Трябва да бъдат спрени.

    07:26 21.10.2026

  • 18 Как никой не коментира

    7 5 Отговор
    Че при първото си президентство, Тръмп и Путин демонстрираха мирни и перспективни взаимоотношения?
    Това, като цяло не се е променило, само съобоазено с новите политически промени най- вече в Европа!
    Двамата съчетават дипломация, икономика, политика, световно превъзходство и лидерство!
    Искали ви се или не, нов световен ред ще има!

    Коментиран от #23, #35

    07:26 21.10.2026

  • 19 мнение

    3 8 Отговор
    Надеждата ни е в републиканците, защото демократите отдавна са управлявани от комунистическия интернационал и го играят фалшива опозиция.

    07:26 21.10.2026

  • 20 Артисти

    6 1 Отговор
    Неслучайно Холивуд е в САЩ и политиците им са актйори от класа нищо не върти Путин на малкия си пръст.Сащ се опитват да баламосват и Русия и целия свят ако истински искаха тая война да свърши това щеше да е факт не се правете че не знаете не можете не зависи от вас!Разузнаването оръжията все са от вас ЕС са ви васали независимо какви театри разигравате!

    07:27 21.10.2026

  • 21 Артисти

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "НАБЛЮДАВА СЕ":

    Театрално разцепление не ги гледай какво говорят а какво вършат!

    07:28 21.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Колега,

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Днес д-р Гълаюова има безплатен прием!
    Възползвай се!

    07:29 21.10.2026

  • 25 Гоце

    5 6 Отговор
    Кой не разбра че Тръмп е като вързано куче при путин

    07:29 21.10.2026

  • 26 Българин681

    5 5 Отговор
    И въобще не е далеч от истината този сенатор.
    Русия ще постигне своето в Украйна, заявено отдавна от Путин.
    Няма кой да я спре.......

    Коментиран от #27

    07:31 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Човек

    4 5 Отговор
    Агент Краснов действа като болшевишки агент, което се доказа,защото отдавна КГБ го е осигурило. Тази мафия е ненадмината в света и тя се справя лесно с такива мафиоти като тръмп - пари, жени, хазарт, никакви морални задръжки. Това е техния прототип- не човек, а желязо, т.е.нищо човешко, затова лесно се върти на пръст.

    07:45 21.10.2026

  • 29 Хахахахаха

    5 1 Отговор
    Еми така е разликата между великия лидер - Путин и смешните натовски лидери.

    07:45 21.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзак

    2 1 Отговор
    Изначалното противопоставяне с Русия е тежка политическа грешка. Но няма кой да гледа толкова назад. В основата на всички злини е Лъжата!

    07:51 21.10.2026

  • 32 Реалист

    2 3 Отговор
    Приз септември ВСУ губи 5000 солдата, но унищожава 50 000 руски окупатори. Това е съотношение 1:10 и е такова от мвого месеци.

    Руснаците атакуват в всички сили, но не могат да постигнат никакъв пробив. Достигнаха да там да принуждават чужденци да воюват.

    Следните британци са убити от ВСУ воювали на страната на Путин:
    Брадли Таунсенд
    Бен Стимсън
    Ейдън Минис
    Нейтън Стобарт
    и т.н

    Коментиран от #34

    07:51 21.10.2026

  • 33 Взеха да проглеждат...

    1 2 Отговор
    един по един ... но белята е в такива размери, че една генерация не стига
    да поеме удара на Олигарсите на Путин!
    Комисионитена Путин дебели , и Витков е като китайска джонка в Тихия океан но без капитан!

    07:52 21.10.2026

  • 34 Меги от Тервел

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Дано се оправят британските герои ,че хич не понасям насилието даже и в статии .

    07:53 21.10.2026

  • 35 Дрън ,дрън....

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Как никой не коментира":

    ...та пляс!!!
    СВЕТОВЕН РЕД НА "КРАЖБАТА НА ВЕКА НА НАФТА ОТ РУСИЯ"!!!
    ДЕЙСТВИТЕЛНО ЩЕ ИМА!!!
    Щипат яко "КГБ -офшоркаджийте"!!!
    "Чукча" го яли комарите!

    07:57 21.10.2026

  • 36 Иван

    0 0 Отговор
    Кратките президента вече са без никакво значение

    07:58 21.10.2026