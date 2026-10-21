Републикански сенатор заяви, че Путин върти Тръмп на малкия си пръст

Руският президент Владимир Путин върти Доналд Тръмп на малкия си пръст, заяви републиканският сенатор Том Тилис, разкритикувайки промяната в политиката на Вашингтон спрямо войната в Украйна и Москва. По думите му Съединените щати ще съжаляват, ако се откажат от подкрепата за Киев, предаде The Hill.

„Путин лъже. Путин разиграва президента Тръмп като на цигулка. И историята няма да погледне добре на Америка, ако не успее да защити западния свят“, каза Тилис в интервю за CNN.

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Сенаторът отхвърли и обяснението на Кремъл, че Русия е започнала войната, за да „денацифицира“ Украйна. Той определи това твърдение като лъжа и заяви, че действията на администрацията на Тръмп спрямо Москва представляват грешка, за която Вашингтон ще плати политическа цена.

Сред критикуваните решения е договореното споразумение за внос на руско дизелово гориво в Съединените щати. Според The Hill сделката предвижда доставката на стотици хиляди тонове гориво, а според други американски медии става дума за няколко милиона тона. Подробностите за окончателния обем се представят различно в отделните публикации.

Тилис разкритикува и решението на Тръмп да отложи санкциите срещу Русия, приети от Конгреса. Законът е бил одобрен от Сената с 86 гласа срещу 11, но президентът е подписал указ, с който освобождава Русия и свързани с нея държави от прилагането на санкциите. Той се позова на съображения за националната сигурност и необходимостта да бъдат ограничени високите цени на горивата.

Сенаторът определи като „абсурдна“ идеята за тристранна среща между Тръмп, Путин и китайския президент Си Цзинпин, на която да се обсъждат войната в Украйна и ядрените оръжия. Володимир Зеленски не е включен в предложената формула.

„Среща със Си Цзинпин и Владимир Путин, две държави, които искат да подчинят света, е абсурдна“, каза Тилис.

Пред CNN той постави под въпрос дали администрацията на Тръмп не ограничава американската военна и разузнавателна подкрепа за Украйна, въпреки официалните отричания. Повод за тревогата са съобщенията, че украинският достъп до Starshield — военната версия на сателитната система на SpaceX — не е напълно възстановен, както и че Киев е загубил достъп до част от американската разузнавателна информация.

Тилис и още трима републикански сенатори — Джон Корнин, Сюзан Колинс и Лиза Мърковски — поискаха инспекторът на Пентагона да разследва дали висши служители са разпоредили или са знаели предварително за ограниченията.

След разговор с група сенатори Зеленски заяви, че украинските скорости за предаване на данни чрез Starshield все още не са напълно възстановени. Той каза още, че Украйна среща трудности при получаването на прехващачи за системите Patriot, въпреки че някои съюзнически държави са готови да ги предоставят с одобрение от американските власти.

Президентът Тръмп заяви, че Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и че не знае кой е разпоредил ограничаването на сателитния достъп. Държавният секретар Марко Рубио също отхвърли твърденията за промяна в политиката.

В същото време критиките към Белия дом идват от двете партии. Републиканският сенатор Джон Корнин заяви, че покойният Линдзи Греъм би бил възмутен от решението за санкциите. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обвини Тръмп, че поддържа руската икономика, а сенаторката Елизабет Уорън заяви, че президентът позволява на Путин да продължи войната си срещу Украйна.

Незабавна реакция от Конгреса остава малко вероятна, тъй като Камарата на представителите и Сенатът са във ваканция до изборния ден. Междувременно Украйна се подготвя за зима на продължаващи руски удари срещу енергийната инфраструктура.