NYT: Тръмп избира евтиния бензин пред украинската съпротива

Доналд Тръмп помага на Владимир Путин да води войната срещу Украйна в опит да свали цените на горивата преди междинните избори в САЩ. Това е оценката на The New York Times, цитирана от УНИАН, в редакционен материал за последните решения на американския президент.

На 9 октомври Тръмп обяви договореност Русия да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. По данни на Асошиейтед прес първата доставка трябва да бъде над 300 000 тона, следвана от 500 000 тона през ноември и още около 4 милиона тона през следващите месеци. Американското финансово министерство разреши временно сделки с руски дизел до 7 април 2027 г.

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Решението представлява рязък завой спрямо досегашната политика на Вашингтон, който забрани вноса на руски петрол след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Експерти, цитирани от Асошиейтед прес, са посочили, че допълнителните доставки от Русия вероятно няма да понижат съществено цените в САЩ, тъй като поскъпването е свързано основно с по-широки сътресения на световния енергиен пазар.

Санкциите срещу Русия също са отложени

На 17 октомври Тръмп подписа указ, с който отложи влизането в сила на нов пакет санкции срещу руската икономика. Мерките бяха приети от Конгреса и са свързани със закон, носещ името на сенатора Линдзи Греъм. Според Асошиейтед прес законът предвижда натиск върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.

The New York Times определя действията на президента като отстъпки пред Путин, за които липсва убедително икономическо обяснение. Изданието пише, че Тръмп се надява по-ниските цени на горивата да помогнат на републиканците преди изборите за Конгреса.

Спорът за Starshield

„Тръмп се бори само за себе си“, пише The New York Times.

Допълнително напрежение между Вашингтон и Киев предизвикаха ограниченията върху Starshield – военната версия на спътниковата система Starlink, използвана от украинските сили за комуникации и операции с дронове.

Илън Мъск заяви, че системата се контролира от американското правителство и въоръжените сили, а окончателното решение е на президента. Тръмп отрече да е нареждал ограничаването на услугата. Асошиейтед прес съобщи, че ограниченията са засегнали украински безпилотни апарати, но по-късно достъпът до системата в някои части е бил възстановен.

Според The New York Times натискът върху Украйна е особено разочароващ, тъй като украинските сили са си върнали около 1036 квадратни километра територия от началото на годината до средата на октомври и са нанесли удари дълбоко в Русия.

Изданието призовава Белия дом да отмени ограниченията върху Starshield и да приложи санкциите срещу руския енергиен сектор. В редакционния материал се предупреждава, че отстъпките пред Москва могат да насърчат Путин към още по-агресивни действия както в Украйна, така и извън нея.

Източници: unian.net, apnews.com