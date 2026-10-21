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NYT: Тръмп избира евтиния бензин пред украинската съпротива
  Тема: Украйна

NYT: Тръмп избира евтиния бензин пред украинската съпротива

21 Октомври, 2026 07:05 1 016 58

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • руски дизел-
  • starshield

Американският президент облекчи санкциите за руски дизел и отложи нови мерки срещу Москва. The New York Times свързва решенията му с междинните избори в САЩ.

NYT: Тръмп избира евтиния бензин пред украинската съпротива - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп помага на Владимир Путин да води войната срещу Украйна в опит да свали цените на горивата преди междинните избори в САЩ. Това е оценката на The New York Times, цитирана от УНИАН, в редакционен материал за последните решения на американския президент.

На 9 октомври Тръмп обяви договореност Русия да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. По данни на Асошиейтед прес първата доставка трябва да бъде над 300 000 тона, следвана от 500 000 тона през ноември и още около 4 милиона тона през следващите месеци. Американското финансово министерство разреши временно сделки с руски дизел до 7 април 2027 г.

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Решението представлява рязък завой спрямо досегашната политика на Вашингтон, който забрани вноса на руски петрол след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Експерти, цитирани от Асошиейтед прес, са посочили, че допълнителните доставки от Русия вероятно няма да понижат съществено цените в САЩ, тъй като поскъпването е свързано основно с по-широки сътресения на световния енергиен пазар.

Санкциите срещу Русия също са отложени

На 17 октомври Тръмп подписа указ, с който отложи влизането в сила на нов пакет санкции срещу руската икономика. Мерките бяха приети от Конгреса и са свързани със закон, носещ името на сенатора Линдзи Греъм. Според Асошиейтед прес законът предвижда натиск върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.

The New York Times определя действията на президента като отстъпки пред Путин, за които липсва убедително икономическо обяснение. Изданието пише, че Тръмп се надява по-ниските цени на горивата да помогнат на републиканците преди изборите за Конгреса.

„Тръмп се бори само за себе си“, пише The New York Times.

Спорът за Starshield

Допълнително напрежение между Вашингтон и Киев предизвикаха ограниченията върху Starshield – военната версия на спътниковата система Starlink, използвана от украинските сили за комуникации и операции с дронове.

Илън Мъск заяви, че системата се контролира от американското правителство и въоръжените сили, а окончателното решение е на президента. Тръмп отрече да е нареждал ограничаването на услугата. Асошиейтед прес съобщи, че ограниченията са засегнали украински безпилотни апарати, но по-късно достъпът до системата в някои части е бил възстановен.

Според The New York Times натискът върху Украйна е особено разочароващ, тъй като украинските сили са си върнали около 1036 квадратни километра територия от началото на годината до средата на октомври и са нанесли удари дълбоко в Русия.

Изданието призовава Белия дом да отмени ограниченията върху Starshield и да приложи санкциите срещу руския енергиен сектор. В редакционния материал се предупреждава, че отстъпките пред Москва могат да насърчат Путин към още по-агресивни действия както в Украйна, така и извън нея.

Източници: unian.net, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соломон

    7 8 Отговор
    Нито е евтин. Нито е Руски . Ирански е

    Коментиран от #54

    07:06 21.10.2026

  • 3 ........–

    24 5 Отговор
    Уркия като лека жена употребена и изоставена.

    Коментиран от #17

    07:08 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Параноид

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Дасезнае, от няколко дни не си пия хапчета и пиша глупости и простотии навсякъде.

    07:10 21.10.2026

  • 6 Методи

    13 4 Отговор
    Браво на Тръмп!

    07:10 21.10.2026

  • 7 Тити

    6 7 Отговор
    Лудият Тръмп е пътник на изборите.

    07:10 21.10.2026

  • 8 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    26 5 Отговор
    От кога на британската агресия и казват окраинска съпротива?

    Коментиран от #24

    07:10 21.10.2026

  • 9 Каунь

    11 0 Отговор
    Хахаха а ний скъп бензин и гърч нагли и цинични

    07:14 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само авторитетни медии! Браво!

    16 1 Отговор
    NYT и Вашингтон Пост напълно заслужават Тръмп да им построи басейн за да се поразтоварят и погмуркат след тежък работен ден.
    Могат да поканят и Ройтерс, АР и DW да се поплискат с тях

    Коментиран от #52

    07:16 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коментар КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    8 8 Отговор
    Зеленски докара до истерия Тръмп и бункерният нафталин!

    07:18 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А КАЯ И УРСУЛА

    11 5 Отговор
    Гледат тъпо, как европейците плащат прескъпо за енергия.

    07:20 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдаа

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":

    Просия приключва .В околностите на Малая Токмачка.Мдам.

    Коментиран от #26, #56

    07:21 21.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    10 4 Отговор
    Че Зеленски се съпротивлява, като само си краде.

    Коментиран от #27

    07:21 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    А щото украйна се ражда навсякъде из европа нали

    07:23 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Точен сте":

    точни лъжи пишеш и ако реален човек се разрови ще осъзнае истината

    Коментиран от #34

    07:25 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Историк

    2 7 Отговор
    Светът ще бъде врящото гърне и всичко ще гори, докато тези двамата диктатори заедно са срещу цивилизацията. Нашите освирепели путинолизци миролюбци сега и тръмполизци също искат това. Трябва да бъдат спрени.

    Коментиран от #49

    07:27 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Прав сте

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Раша е разбита,унижена и за 5 години още се бие за 12 села на 50 км.от границата си

    Коментиран от #38

    07:28 21.10.2026

  • 35 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    8 4 Отговор
    За кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че вече се изчаках,трети пореден Димитровден се задава ?

    07:28 21.10.2026

  • 36 Истината е, че Тръмпито

    9 1 Отговор
    се наигра с Иран, защото израелците го налъгаха и защото след Мадуро си мислеше, че може са премести света.

    Докато не свърши тая тъпня с Ормуз, петролът ще е скъп. А че украйнците съкратиха с някакъв процент производството на руснаците също е вярно, но с по-малки количества.

    Проблемът е че Европа го отнася и точно за това не искаха да бомбят и те Иран.

    За да е ясна драмата: за 9 месеца на тая година загубите на ЕС от горивата се оценяват на 100 милиарда евро - директно 5% инфлация. За сравнение за всичките 5 години война, ЕС е дало на Украйна 200 милиарда евро от които 110 милиарда са повечето в стари/ съществуващи муниции и техника или нови, купени от САЩ.

    Извод: хамериканците ни наиграха повече от войната в Украйна… и то, според мен от чиста глупост.

    07:29 21.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Откакто утрепаха готвачо

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Прав сте":

    Руснаците са превзели две села и половина.

    07:32 21.10.2026

  • 39 Соломон

    4 0 Отговор
    Ся последно пак ,Тръмп агент Краснов ли е или Белият Вожд който громи лошите ,че нещо съвсем се обърках и аз и не като Соломон ,а като Лука ?

    Коментиран от #48

    07:33 21.10.2026

  • 40 Антирашист 6666

    6 0 Отговор
    А где Кая Калас ?

    07:34 21.10.2026

  • 41 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е

    9 1 Отговор
    Че не останаа азуфци.

    07:34 21.10.2026

  • 42 Маринов

    7 1 Отговор
    Маре, цялата ти статия ни е известна от предишните ти статии. Няма какво да напишеш? Излез от УНИАН и се огледай. Има толкова неща за отразяване

    07:37 21.10.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    7 0 Отговор
    Господин Доналд Тръмп знае. Парата прави фукарата! От Украйна само разходи и проблеми за САЩ и ЕС. Занулявай!

    07:37 21.10.2026

  • 44 Каква съпротива те лази

    8 0 Отговор
    Ако не беше МайДан, сега нямаше да има ДайНам!
    Тръмп, си е търговец и си върти сделките. Украйна да не му е сестра, че да се грижи за нея?

    07:37 21.10.2026

  • 45 Гост

    6 0 Отговор
    Гладът е по силен от тока! Факт! Чакайте рецесията в Европа, и на видим тогава Как всички Ганчовци ще подкрепят загубената кауза и лъжите на Украйна + Брюкселските батки!

    Коментиран от #51

    07:38 21.10.2026

  • 46 МайТапчията

    4 0 Отговор
    Съпротива или горива ,горива или съпротива ,съпротива или горива 😂😂😂 .

    07:39 21.10.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор
    И Елена Зелена без пари не дава. Иска замък със златна тоалетна и Бугати. Каква ни е Украйна, че да и даваме?

    07:41 21.10.2026

  • 48 Историк

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Колкото и да искаш да го изкараш бял, няма как, защото действа като болшевишкия агент Краснов, което се доказа,защото отдавна КГБ го е осигурило. Тази мафия е ненадмината в света и тя се справя лесно с такива мафиоти като тръмп - пари, жени, хазарт, никакви морални задръжки. Това е техния прототип- не човек, а желязо, т.е.нищо човешко.

    07:42 21.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Когато германците свършат парите за субсидии ще секне и любовта към ЕС. Зимата се задава, както в Играта на тронове. И Гладни игри. Купете си боб и булгур. Сушете сухари. Запасявайте се.

    07:45 21.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Удри Историка с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Докато почне да ходи на криво .

    Коментиран от #58

    07:48 21.10.2026

  • 56 На теб главата ти

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    много отдавна е приключила.

    07:52 21.10.2026

  • 57 Хмм

    0 0 Отговор
    Тръмп избира американците

    08:00 21.10.2026

  • 58 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Удри Историка с лопатЕто":

    Как разбрахте че ми е голям кеф да ме шляпат ?

    08:01 21.10.2026