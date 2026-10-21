NYT: Тръмп избира евтиния бензин пред украинската съпротива

Доналд Тръмп помага на Владимир Путин да води войната срещу Украйна в опит да свали цените на горивата преди междинните избори в САЩ. Това е оценката на The New York Times, цитирана от УНИАН, в редакционен материал за последните решения на американския президент.
На 9 октомври Тръмп обяви договореност Русия да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. По данни на Асошиейтед прес първата доставка трябва да бъде над 300 000 тона, следвана от 500 000 тона през ноември и още около 4 милиона тона през следващите месеци. Американското финансово министерство разреши временно сделки с руски дизел до 7 април 2027 г.
Решението представлява рязък завой спрямо досегашната политика на Вашингтон, който забрани вноса на руски петрол след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Експерти, цитирани от Асошиейтед прес, са посочили, че допълнителните доставки от Русия вероятно няма да понижат съществено цените в САЩ, тъй като поскъпването е свързано основно с по-широки сътресения на световния енергиен пазар.
Санкциите срещу Русия също са отложени
На 17 октомври Тръмп подписа указ, с който отложи влизането в сила на нов пакет санкции срещу руската икономика. Мерките бяха приети от Конгреса и са свързани със закон, носещ името на сенатора Линдзи Греъм. Според Асошиейтед прес законът предвижда натиск върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.
The New York Times определя действията на президента като отстъпки пред Путин, за които липсва убедително икономическо обяснение. Изданието пише, че Тръмп се надява по-ниските цени на горивата да помогнат на републиканците преди изборите за Конгреса.„Тръмп се бори само за себе си“, пише The New York Times.
Спорът за Starshield
Допълнително напрежение между Вашингтон и Киев предизвикаха ограниченията върху Starshield – военната версия на спътниковата система Starlink, използвана от украинските сили за комуникации и операции с дронове.
Илън Мъск заяви, че системата се контролира от американското правителство и въоръжените сили, а окончателното решение е на президента. Тръмп отрече да е нареждал ограничаването на услугата. Асошиейтед прес съобщи, че ограниченията са засегнали украински безпилотни апарати, но по-късно достъпът до системата в някои части е бил възстановен.
Според The New York Times натискът върху Украйна е особено разочароващ, тъй като украинските сили са си върнали около 1036 квадратни километра територия от началото на годината до средата на октомври и са нанесли удари дълбоко в Русия.
Изданието призовава Белия дом да отмени ограниченията върху Starshield и да приложи санкциите срещу руския енергиен сектор. В редакционния материал се предупреждава, че отстъпките пред Москва могат да насърчат Путин към още по-агресивни действия както в Украйна, така и извън нея.
Източници: unian.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Соломон
Коментиран от #54
07:06 21.10.2026
3 ........–
Коментиран от #17
07:08 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Параноид
До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":Дасезнае, от няколко дни не си пия хапчета и пиша глупости и простотии навсякъде.
07:10 21.10.2026
6 Методи
07:10 21.10.2026
7 Тити
07:10 21.10.2026
8 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
Коментиран от #24
07:10 21.10.2026
9 Каунь
07:14 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само авторитетни медии! Браво!
Могат да поканят и Ройтерс, АР и DW да се поплискат с тях
Коментиран от #52
07:16 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Коментар КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:18 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А КАЯ И УРСУЛА
07:20 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мдаа
До коментар #1 от "ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ":Просия приключва .В околностите на Малая Токмачка.Мдам.
Коментиран от #26, #56
07:21 21.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #27
07:21 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хаха
До коментар #21 от "Мдаа":А щото украйна се ражда навсякъде из европа нали
07:23 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха
До коментар #18 от "Точен сте":точни лъжи пишеш и ако реален човек се разрови ще осъзнае истината
Коментиран от #34
07:25 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Историк
Коментиран от #49
07:27 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Прав сте
До коментар #30 от "хаха":Раша е разбита,унижена и за 5 години още се бие за 12 села на 50 км.от границата си
Коментиран от #38
07:28 21.10.2026
35 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
07:28 21.10.2026
36 Истината е, че Тръмпито
Докато не свърши тая тъпня с Ормуз, петролът ще е скъп. А че украйнците съкратиха с някакъв процент производството на руснаците също е вярно, но с по-малки количества.
Проблемът е че Европа го отнася и точно за това не искаха да бомбят и те Иран.
За да е ясна драмата: за 9 месеца на тая година загубите на ЕС от горивата се оценяват на 100 милиарда евро - директно 5% инфлация. За сравнение за всичките 5 години война, ЕС е дало на Украйна 200 милиарда евро от които 110 милиарда са повечето в стари/ съществуващи муниции и техника или нови, купени от САЩ.
Извод: хамериканците ни наиграха повече от войната в Украйна… и то, според мен от чиста глупост.
07:29 21.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #34 от "Прав сте":Руснаците са превзели две села и половина.
07:32 21.10.2026
39 Соломон
Коментиран от #48
07:33 21.10.2026
40 Антирашист 6666
07:34 21.10.2026
41 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е
07:34 21.10.2026
42 Маринов
07:37 21.10.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
07:37 21.10.2026
44 Каква съпротива те лази
Тръмп, си е търговец и си върти сделките. Украйна да не му е сестра, че да се грижи за нея?
07:37 21.10.2026
45 Гост
Коментиран от #51
07:38 21.10.2026
46 МайТапчията
07:39 21.10.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
07:41 21.10.2026
48 Историк
До коментар #39 от "Соломон":Колкото и да искаш да го изкараш бял, няма как, защото действа като болшевишкия агент Краснов, което се доказа,защото отдавна КГБ го е осигурило. Тази мафия е ненадмината в света и тя се справя лесно с такива мафиоти като тръмп - пари, жени, хазарт, никакви морални задръжки. Това е техния прототип- не човек, а желязо, т.е.нищо човешко.
07:42 21.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #45 от "Гост":Когато германците свършат парите за субсидии ще секне и любовта към ЕС. Зимата се задава, както в Играта на тронове. И Гладни игри. Купете си боб и булгур. Сушете сухари. Запасявайте се.
07:45 21.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Удри Историка с лопатЕто
Коментиран от #58
07:48 21.10.2026
56 На теб главата ти
До коментар #21 от "Мдаа":много отдавна е приключила.
07:52 21.10.2026
57 Хмм
08:00 21.10.2026
58 Историк
До коментар #55 от "Удри Историка с лопатЕто":Как разбрахте че ми е голям кеф да ме шляпат ?
08:01 21.10.2026