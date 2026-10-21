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Франция ще организира конференция в подкрепа на ливанската армия след изборите в Израел

Франция ще организира конференция в подкрепа на ливанската армия след изборите в Израел

21 Октомври, 2026 15:57 590 13

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Еманюел Макрон настоява за укрепване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на „Хизбула“ и изтегляне на израелските сили от южната част на страната.

Франция ще организира конференция в подкрепа на ливанската армия след изборите в Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция ще бъде домакин на международна конференция в подкрепа на ливанската армия след провеждането на изборите в Израел. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в Доха по време на тридневната си обиколка в региона на Персийския залив, съобщава Франс прес (АФП), предава БТА.

Макрон изрази съжаление за натиска върху Ливан, част от чиято територия продължава да бъде окупирана от Израел. Според него провеждането на конференцията преди израелските избори би било безсмислено.

„Във Франция в близките дни ще бъде организирана конференция. Смятам, че е безсмислено да се организира такъв форум преди израелските избори“, заяви френският държавен глава.

През септември Макрон проведе срещи с ливанския президент Жозеф Аун и йорданския крал Абдула Втори, за да потърси международна подкрепа за разполагането на ливанската армия на цялата територия на страната.

Ливанските въоръжени сили обаче са изправени пред сериозни затруднения заради недостатъчното финансиране, ниското заплащане и ограниченото оборудване. Сред основните предизвикателства пред тях е разоръжаването на проиранската групировка „Хизбула“, която се противопоставя на тази стъпка. Задачата е свързана и с разполагането на ливанската армия по границата с Израел съгласно рамково споразумение, подписано между двете страни през юни.

„Смятам, че всеки днес може да види непоносимата ситуация, в която се намира Ливан“, заяви Макрон. Той предупреди, че натискът върху страната подкопава нейния суверенитет и определи този подход като най-неподходящия начин за справяне с проблема с „Хизбула“.

Конференцията в подкрепа на ливанската армия първоначално беше насрочена за март в Париж, но беше отложена, след като „Хизбула“ въвлече Ливан във войната в Близкия изток, атакувайки Израел в подкрепа на Иран. След конфликта израелските сили продължиха да окупират части от Южен Ливан.

Макрон подчерта, че основните цели на Франция са гарантирането на ливанския суверенитет и стабилност, както и разоръжаването на „Хизбула“. За постигането им според него е необходимо изтегляне на израелските сили и възстановяване на механизма за координация, който да организира този процес.

„Франция е готова да помогне за това, както и Катар“, добави френският президент.

Междувременно френският външен министър Жан-Ноел Баро и заместник-министърката на въоръжените сили Алис Руфо посетиха Бейрут миналата седмица. Целта на визитата им беше да обсъдят възможностите за международно присъствие в Ливан след изтичането на мандата на мироопазващите сили на ООН в южната част на страната в края на годината.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Да си гледат полицейският час.

    15:58 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много си се оправил себе си

    17 0 Отговор
    Тръгал да помага на другите!
    Абе, встчки ли са луди?

    16:04 21.10.2026

  • 4 По-убаво

    10 0 Отговор
    Една олимпиада да им спретне.

    16:06 21.10.2026

  • 5 ВЗЕМИ ПА СИ ОРГАНИЗИРАЙ

    17 0 Отговор
    ДЪРЖАВАТА ,ЧЕ Е БАТАК А ПОСЛЕ МУ МИСЛИ ЗА СВЕТОВНИТЕ ДЕЛА.

    16:10 21.10.2026

  • 6 Калин

    13 1 Отговор
    Тия па и те се взели за фактор. Абе то Франция гори, те другите държави тръгнали да оправят.
    Смешници. Скакалците ще ви изядат бе! Малеееее.

    16:11 21.10.2026

  • 7 На чужд гроб реве,

    11 0 Отговор
    Нали си е ненормален , не може да усети какво става при него.

    16:12 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    8 0 Отговор
    за вълненията по европата ни вопъл ни стон, после ми думкате кво било през соца!

    16:17 21.10.2026

  • 10 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    Франция е тресе от вътрешни бунтове, а този п. е дал се е загрижил за сигурността на Ливан...

    16:17 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Луи Девети

    0 0 Отговор
    Бе тоя не може си оправи вътрешните проблеми,тръгнал света да оправя.

    16:49 21.10.2026