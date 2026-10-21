Франция ще организира конференция в подкрепа на ливанската армия след изборите в Израел

Франция ще бъде домакин на международна конференция в подкрепа на ливанската армия след провеждането на изборите в Израел. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в Доха по време на тридневната си обиколка в региона на Персийския залив, съобщава Франс прес (АФП), предава БТА.

Макрон изрази съжаление за натиска върху Ливан, част от чиято територия продължава да бъде окупирана от Израел. Според него провеждането на конференцията преди израелските избори би било безсмислено.

„Във Франция в близките дни ще бъде организирана конференция. Смятам, че е безсмислено да се организира такъв форум преди израелските избори“, заяви френският държавен глава.

През септември Макрон проведе срещи с ливанския президент Жозеф Аун и йорданския крал Абдула Втори, за да потърси международна подкрепа за разполагането на ливанската армия на цялата територия на страната.

Ливанските въоръжени сили обаче са изправени пред сериозни затруднения заради недостатъчното финансиране, ниското заплащане и ограниченото оборудване. Сред основните предизвикателства пред тях е разоръжаването на проиранската групировка „Хизбула“, която се противопоставя на тази стъпка. Задачата е свързана и с разполагането на ливанската армия по границата с Израел съгласно рамково споразумение, подписано между двете страни през юни.

„Смятам, че всеки днес може да види непоносимата ситуация, в която се намира Ливан“, заяви Макрон. Той предупреди, че натискът върху страната подкопава нейния суверенитет и определи този подход като най-неподходящия начин за справяне с проблема с „Хизбула“.

Конференцията в подкрепа на ливанската армия първоначално беше насрочена за март в Париж, но беше отложена, след като „Хизбула“ въвлече Ливан във войната в Близкия изток, атакувайки Израел в подкрепа на Иран. След конфликта израелските сили продължиха да окупират части от Южен Ливан.

Макрон подчерта, че основните цели на Франция са гарантирането на ливанския суверенитет и стабилност, както и разоръжаването на „Хизбула“. За постигането им според него е необходимо изтегляне на израелските сили и възстановяване на механизма за координация, който да организира този процес.

„Франция е готова да помогне за това, както и Катар“, добави френският президент.

Междувременно френският външен министър Жан-Ноел Баро и заместник-министърката на въоръжените сили Алис Руфо посетиха Бейрут миналата седмица. Целта на визитата им беше да обсъдят възможностите за международно присъствие в Ливан след изтичането на мандата на мироопазващите сили на ООН в южната част на страната в края на годината.