Молдова преговаря с Украйна за доставки на природен газ и по-изгодни договори

Молдова води интензивни преговори с Украйна за възможно сътрудничество на пазара на природен газ, насочено към осигуряване на допълнителни доставки и по-благоприятни договорни условия. Темата ще бъде обсъдена по време на посещението на молдовския премиер Василе Тофан в Киев по-късно тази седмица, съобщи националната информационна агенция МОЛДПРЕС, предава БТА.

По време на днешното заседание на правителството Тофан посочи, че собственият добив на природен газ в Украйна и наличието на излишък от суровината могат да открият възможности за взаимноизгодно сътрудничество между двете държави.

„Заели сме се с много интензивни дискусии по отношение на възможното сътрудничество на газовия пазар. Както знаете, Украйна добива газ, има излишък и водим много интензивни преговори с украинската страна за откриване на решения в интерес и на двете държави“, заяви Тофан.

Предстоящите разговори в Киев ще обхванат и други въпроси от общ интерес. Сред тях са сътрудничеството в енергетиката, управлението на водните ресурси, търговията и сигурността.

Паралелно с преговорите с Украйна молдовските власти проучват и други възможности за снабдяване с природен газ. Кишинев води разговори с потенциални доставчици от Азербайджан, Катар и Туркменистан, като целта е да бъдат договорени по-добри условия за закупуване на суровината в средносрочен и дългосрочен план.

Усилията за диверсификация на доставките се предприемат в условията на нарастващи цени на международните пазари. По данни, представени от премиера, пазарната цена на природния газ е достигнала 86 евро за мегаватчас спрямо 26 евро през януари.

Тофан подчерта, че правителството не може да контролира международните ценови равнища, но има възможност да договаря по-благоприятни условия за доставките на природен газ за Молдова.

„Не можем да контролираме цената на газа, защото това е цената, плащана днес от страните по света. Но може да осигурим договори с по-добри условия в средносрочен план и потенциално в дългосрочен. Никой не ни чака с подготвен за нас евтин газ. Трябва да действаме, преговаряме, градим отношения на доверие и да превърнем тези отношения в по-добри условия за Молдова“, заяви премиерът.

Междувременно цената на природния газ за домакинствата в Молдова се повиши от 1 октомври до 26,14 леи за кубичен метър, или приблизително 1,30 евро с включен ДДС. Увеличението от близо 29% беше одобрено на 28 септември от Националната агенция за енергийна регулация.

Възможно е тарифите да бъдат променени отново до края на годината в зависимост от динамиката на цените и развитието на ситуацията на международните пазари.

Евентуалното сътрудничество с Украйна би могло да осигури на Молдова допълнителни източници на природен газ. Ефектът върху разходите за доставки и вътрешните тарифи обаче ще зависи от договорените условия и от последващото развитие на пазара.