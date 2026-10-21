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Молдова преговаря с Украйна за доставки на природен газ и по-изгодни договори

Молдова преговаря с Украйна за доставки на природен газ и по-изгодни договори

21 Октомври, 2026 16:26 681 29

  • молдова-
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  • преговори-
  • доставки-
  • природен газ-
  • договори

Кишинев търси алтернативни източници на суровината, включително от Азербайджан, Катар и Туркменистан.

Молдова преговаря с Украйна за доставки на природен газ и по-изгодни договори - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Молдова води интензивни преговори с Украйна за възможно сътрудничество на пазара на природен газ, насочено към осигуряване на допълнителни доставки и по-благоприятни договорни условия. Темата ще бъде обсъдена по време на посещението на молдовския премиер Василе Тофан в Киев по-късно тази седмица, съобщи националната информационна агенция МОЛДПРЕС, предава БТА.

По време на днешното заседание на правителството Тофан посочи, че собственият добив на природен газ в Украйна и наличието на излишък от суровината могат да открият възможности за взаимноизгодно сътрудничество между двете държави.

„Заели сме се с много интензивни дискусии по отношение на възможното сътрудничество на газовия пазар. Както знаете, Украйна добива газ, има излишък и водим много интензивни преговори с украинската страна за откриване на решения в интерес и на двете държави“, заяви Тофан.

Предстоящите разговори в Киев ще обхванат и други въпроси от общ интерес. Сред тях са сътрудничеството в енергетиката, управлението на водните ресурси, търговията и сигурността.

Паралелно с преговорите с Украйна молдовските власти проучват и други възможности за снабдяване с природен газ. Кишинев води разговори с потенциални доставчици от Азербайджан, Катар и Туркменистан, като целта е да бъдат договорени по-добри условия за закупуване на суровината в средносрочен и дългосрочен план.

Усилията за диверсификация на доставките се предприемат в условията на нарастващи цени на международните пазари. По данни, представени от премиера, пазарната цена на природния газ е достигнала 86 евро за мегаватчас спрямо 26 евро през януари.

Тофан подчерта, че правителството не може да контролира международните ценови равнища, но има възможност да договаря по-благоприятни условия за доставките на природен газ за Молдова.

„Не можем да контролираме цената на газа, защото това е цената, плащана днес от страните по света. Но може да осигурим договори с по-добри условия в средносрочен план и потенциално в дългосрочен. Никой не ни чака с подготвен за нас евтин газ. Трябва да действаме, преговаряме, градим отношения на доверие и да превърнем тези отношения в по-добри условия за Молдова“, заяви премиерът.

Междувременно цената на природния газ за домакинствата в Молдова се повиши от 1 октомври до 26,14 леи за кубичен метър, или приблизително 1,30 евро с включен ДДС. Увеличението от близо 29% беше одобрено на 28 септември от Националната агенция за енергийна регулация.

Възможно е тарифите да бъдат променени отново до края на годината в зависимост от динамиката на цените и развитието на ситуацията на международните пазари.

Евентуалното сътрудничество с Украйна би могло да осигури на Молдова допълнителни източници на природен газ. Ефектът върху разходите за доставки и вътрешните тарифи обаче ще зависи от договорените условия и от последващото развитие на пазара.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КВА Е ТАЯ

    25 0 Отговор
    ПИНЧЕР ДЪРЖАВА ?!

    16:27 21.10.2026

  • 2 ......-

    29 0 Отговор
    Има и по т /ъпи от бгКирчовците това са молдовските кирчовци.

    16:27 21.10.2026

  • 3 Доню Донев

    25 0 Отговор
    Добър виц!

    16:28 21.10.2026

  • 4 604

    27 0 Отговор
    вицове, гледайте как се срутва ЕС!!!!! пак ще плащаме чужди сметки!!!

    Коментиран от #5, #11

    16:30 21.10.2026

  • 5 Ти па

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "604":

    Немаш 5 евро в джоба си.

    16:31 21.10.2026

  • 6 Тва

    16 0 Отговор
    Майтап ли е

    16:32 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    19 2 Отговор
    Хм, а от кога Киев има собствени източници на газ? Не бях чувал. Че и ще изнася, вместо покрие вътрешното търсене.
    Яко са го ударили на печалбарщина - явно скоро Украйна ще хвърли пешкира.

    Коментиран от #17

    16:33 21.10.2026

  • 10 Мутата

    13 0 Отговор
    Тази новина майтап ли е?

    16:35 21.10.2026

  • 11 Ицо

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "604":

    В кривата ти чофка старче.

    Коментиран от #14, #26

    16:35 21.10.2026

  • 12 Мирчев нискочелия

    9 2 Отговор
    А ние ще подаряваме на крайна.

    16:37 21.10.2026

  • 13 Чакалите на Пентагона

    6 0 Отговор
    С нас няма нужда, ще ни наредят като окупирани.

    16:38 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    8 2 Отговор
    Европейците им купуват газа, внасят го през Унгария, а после хунтата го препродава в чужбина.

    16:40 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    На Хаяско му спряха старлинка, сега лапа мухи в бункера и шмърка усилено.

    16:47 21.10.2026

  • 22 Удри копейката с лопатЕто!

    1 5 Отговор
    Докато започне да ходи на зиг заг.

    Коментиран от #24

    16:52 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Млати Козяка с Винкело

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Докато омекне и спре да пърха !

    16:55 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Димитър Георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Ицка ,знам че си майстор ,би ли ми врътнал набързо един Федде .Роzzz ,че нямаме вода от 3дни заради авария .

    16:59 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АРЕ БЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не копей.Пак грешиш копей.":

    АМИ ДА ЗЕМЕ ДА ИЗНАСЯ ЗА ГЕРМАНИЯ
    АБЕ ТЕЯ ТЕНЖЕРИ ГИ ПРАВЯТ СЕ ПО МАЛКИ
    ЯВНО ГИ НАБИВАТ С ЧУК

    17:09 21.10.2026

  • 29 Хмм

    1 0 Отговор
    болен здрав носи

    17:10 21.10.2026