Молдова преговаря с Украйна за доставки на природен газ и по-изгодни договори

Молдова води интензивни преговори с Украйна за възможно сътрудничество на пазара на природен газ, насочено към осигуряване на допълнителни доставки и по-благоприятни договорни условия. Темата ще бъде обсъдена по време на посещението на молдовския премиер Василе Тофан в Киев по-късно тази седмица, съобщи националната информационна агенция МОЛДПРЕС, предава БТА.
По време на днешното заседание на правителството Тофан посочи, че собственият добив на природен газ в Украйна и наличието на излишък от суровината могат да открият възможности за взаимноизгодно сътрудничество между двете държави.
„Заели сме се с много интензивни дискусии по отношение на възможното сътрудничество на газовия пазар. Както знаете, Украйна добива газ, има излишък и водим много интензивни преговори с украинската страна за откриване на решения в интерес и на двете държави“, заяви Тофан.
Предстоящите разговори в Киев ще обхванат и други въпроси от общ интерес. Сред тях са сътрудничеството в енергетиката, управлението на водните ресурси, търговията и сигурността.
Паралелно с преговорите с Украйна молдовските власти проучват и други възможности за снабдяване с природен газ. Кишинев води разговори с потенциални доставчици от Азербайджан, Катар и Туркменистан, като целта е да бъдат договорени по-добри условия за закупуване на суровината в средносрочен и дългосрочен план.
Усилията за диверсификация на доставките се предприемат в условията на нарастващи цени на международните пазари. По данни, представени от премиера, пазарната цена на природния газ е достигнала 86 евро за мегаватчас спрямо 26 евро през януари.
Тофан подчерта, че правителството не може да контролира международните ценови равнища, но има възможност да договаря по-благоприятни условия за доставките на природен газ за Молдова.
„Не можем да контролираме цената на газа, защото това е цената, плащана днес от страните по света. Но може да осигурим договори с по-добри условия в средносрочен план и потенциално в дългосрочен. Никой не ни чака с подготвен за нас евтин газ. Трябва да действаме, преговаряме, градим отношения на доверие и да превърнем тези отношения в по-добри условия за Молдова“, заяви премиерът.
Междувременно цената на природния газ за домакинствата в Молдова се повиши от 1 октомври до 26,14 леи за кубичен метър, или приблизително 1,30 евро с включен ДДС. Увеличението от близо 29% беше одобрено на 28 септември от Националната агенция за енергийна регулация.
Възможно е тарифите да бъдат променени отново до края на годината в зависимост от динамиката на цените и развитието на ситуацията на международните пазари.
Евентуалното сътрудничество с Украйна би могло да осигури на Молдова допълнителни източници на природен газ. Ефектът върху разходите за доставки и вътрешните тарифи обаче ще зависи от договорените условия и от последващото развитие на пазара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КВА Е ТАЯ
16:27 21.10.2026
2 ......-
16:27 21.10.2026
3 Доню Донев
16:28 21.10.2026
4 604
Коментиран от #5, #11
16:30 21.10.2026
5 Ти па
До коментар #4 от "604":Немаш 5 евро в джоба си.
16:31 21.10.2026
6 Тва
16:32 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
Яко са го ударили на печалбарщина - явно скоро Украйна ще хвърли пешкира.
Коментиран от #17
16:33 21.10.2026
10 Мутата
16:35 21.10.2026
11 Ицо
До коментар #4 от "604":В кривата ти чофка старче.
Коментиран от #14, #26
16:35 21.10.2026
12 Мирчев нискочелия
16:37 21.10.2026
13 Чакалите на Пентагона
16:38 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
16:40 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Дон Корлеоне":На Хаяско му спряха старлинка, сега лапа мухи в бункера и шмърка усилено.
16:47 21.10.2026
22 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #24
16:52 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Млати Козяка с Винкело
До коментар #22 от "Удри копейката с лопатЕто!":Докато омекне и спре да пърха !
16:55 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Димитър Георгиев
До коментар #11 от "Ицо":Ицка ,знам че си майстор ,би ли ми врътнал набързо един Федде .Роzzz ,че нямаме вода от 3дни заради авария .
16:59 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АРЕ БЕ
До коментар #17 от "Не копей.Пак грешиш копей.":АМИ ДА ЗЕМЕ ДА ИЗНАСЯ ЗА ГЕРМАНИЯ
АБЕ ТЕЯ ТЕНЖЕРИ ГИ ПРАВЯТ СЕ ПО МАЛКИ
ЯВНО ГИ НАБИВАТ С ЧУК
17:09 21.10.2026
29 Хмм
17:10 21.10.2026