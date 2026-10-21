Нетаняху обяви свалянето на иранския режим за цел на израелските служби за сигурност

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че свалянето на иранското ръководство е изрична цел на израелските сили за сигурност. Това стана по време на реч на церемония по дипломиране на офицери, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Има само един начин тази заплаха да бъде премахната веднъж завинаги: сваляне на режима в Иран“, заяви Нетаняху. „Това е моята директива към Израелските сили за отбрана, Мосад и службите за сигурност.“

Израелският лидер обвини иранското ръководство, че не си е извлякло поуки от предишните събития. По думите му върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е решил да следва пътя на баща си.

„Режимът в Иран все още не си е взел поука. Моджтаба Хаменей, днешният тиранин, реши да върви по стъпките на баща си“, каза Нетаняху.

Той добави, че иранският лидер е „изтеглил предпазителя“ и че Иран отново се опитва да разработва ядрени оръжия, които Нетаняху определи като „бомбите на смъртта“.

Според израелския премиер, докато Иран се стреми към унищожаването на Израел, екзистенциалната заплаха за еврейската държава остава. ДПА припомня, че Техеран последователно отрича да има намерение да създава ядрени оръжия.

Нетаняху заяви също, че американският президент Доналд Тръмп, когото определи като свой „близък приятел“, споделя неговата позиция. По думите му Тръмп наскоро е заявил, че е готов „да доведе работата докрай“ по отношение на Иран, но предпочита да действа съвместно с Израел.

„И точно това ще направим“, увери израелският премиер.

Той добави, че Израел и съюзниците му ще отрежат „главата на октопода“, както и неговите пипала, визирайки палестинското движение „Хамас“ в ивицата Газа и ливанската групировка „Хизбула“.

В края на февруари Израел и САЩ започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Бившият върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит още в началото на конфликта при израелски въздушен удар по официалната му резиденция. В отговор Иран предприе масирани ракетни удари и атаки с дронове срещу Израел и американски военни бази в региона.

През април двете страни се договориха за прекратяване на огъня. Въпреки това войната продължава да оказва значително влияние върху световната икономика.