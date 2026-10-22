Тръмп: Краят на войната в Украйна е по-близо от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че краят на войната между Русия и Украйна е „по-близо от всякога“. По думите му американският екип е „много близо до сделка“, но той не представи конкретни параметри или срок за евентуално споразумение.
„Когато си близо до сделка и водиш много деликатни преговори, не налагаш санкции“, каза Тръмп пред репортери. Той посочи, че е разговарял с руския президент Владимир Путин за прекратяването на войната и че Вашингтон се стреми да запази възможността за дипломатическо решение.
Москва се съгласи да възобнови разговорите
Русия се е съгласила по принцип да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 10 ноември. Това съобщи съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков след срещата на руския президент с американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург.
Според Ушаков бъдещите разговори трябва да бъдат насочени към изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя възобновяването на преговорите, но предупреди, че Москва неведнъж е обявявала готовност за разговори, след което срещите са били отменяни.
По-рано през годината делегации на трите държави проведоха три кръга разговори в Абу Даби и Женева. Те доведоха до ограничен напредък, основно свързан с размяна на военнопленници, докато Москва и Киев запазиха различията си по ключовите условия за прекратяване на войната.
Натиск върху Киев и освобождаване на американец
Изявлението на Тръмп дойде на фона на засилен натиск върху Киев да приеме споразумение с Москва. В Белия дом американският президент заяви, че САЩ са дали много на Украйна, но не са получили „нищо обратно освен мъка, смърт и огромни финансови загуби“.
В същия ден Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, който е бил в затвора повече от четири години по обвинения, че е участвал като наемник във войната в Украйна. Адвокатите му отхвърлят тези обвинения. Тръмп каза, че е поискал освобождаването му по време на разговор с Путин и че САЩ не са дали нищо в замяна.
Оптимистичните оценки на Тръмп съвпаднаха с продължаващи бойни действия. Украинските власти съобщиха за петима загинали и най-малко 23 ранени при руски атаки срещу Киев и Харков. Москва заяви, че предложенията, обсъждани по време на срещите в Осло, имат малка практическа стойност, макар по-късно да ги определи като стъпка в правилната посока.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #3
04:18 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ъъъ
До коментар #1 от "Хмм":Слухове братчед.Ще ти се.
04:36 22.10.2026
4 Прогноза
Коментиран от #5
04:41 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 войната ше бъде дълга
05:18 22.10.2026
7 Скептик
06:05 22.10.2026