Тръмп: Краят на войната в Украйна е по-близо от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че краят на войната между Русия и Украйна е „по-близо от всякога“. По думите му американският екип е „много близо до сделка“, но той не представи конкретни параметри или срок за евентуално споразумение.

„Когато си близо до сделка и водиш много деликатни преговори, не налагаш санкции“, каза Тръмп пред репортери. Той посочи, че е разговарял с руския президент Владимир Путин за прекратяването на войната и че Вашингтон се стреми да запази възможността за дипломатическо решение.

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Москва се съгласи да възобнови разговорите

Русия се е съгласила по принцип да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 10 ноември. Това съобщи съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков след срещата на руския президент с американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург.

Според Ушаков бъдещите разговори трябва да бъдат насочени към изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя възобновяването на преговорите, но предупреди, че Москва неведнъж е обявявала готовност за разговори, след което срещите са били отменяни.

По-рано през годината делегации на трите държави проведоха три кръга разговори в Абу Даби и Женева. Те доведоха до ограничен напредък, основно свързан с размяна на военнопленници, докато Москва и Киев запазиха различията си по ключовите условия за прекратяване на войната.

Натиск върху Киев и освобождаване на американец

Изявлението на Тръмп дойде на фона на засилен натиск върху Киев да приеме споразумение с Москва. В Белия дом американският президент заяви, че САЩ са дали много на Украйна, но не са получили „нищо обратно освен мъка, смърт и огромни финансови загуби“.

В същия ден Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, който е бил в затвора повече от четири години по обвинения, че е участвал като наемник във войната в Украйна. Адвокатите му отхвърлят тези обвинения. Тръмп каза, че е поискал освобождаването му по време на разговор с Путин и че САЩ не са дали нищо в замяна.

Оптимистичните оценки на Тръмп съвпаднаха с продължаващи бойни действия. Украинските власти съобщиха за петима загинали и най-малко 23 ранени при руски атаки срещу Киев и Харков. Москва заяви, че предложенията, обсъждани по време на срещите в Осло, имат малка практическа стойност, макар по-късно да ги определи като стъпка в правилната посока.

Източници: apnews.com