Един загинал при атака срещу летище "Крал Фахд" в Саудитска Арабия

Един човек е загинал, а осем са били ранени при атака срещу международното летище „Крал Фахд“ в Дамам, в източната част на Саудитска Арабия. Нападението е извършено вечерта на 21 октомври, съобщи Саудитската Главна служба за гражданска авиация.

Пострадалите са откарани в болница, като състоянието им варира от леко до критично. „Всички ранени са транспортирани незабавно за медицинска помощ“, се посочва в съобщението на авиационните власти. При атаката са нанесени и материални щети, чийто размер се установява.

Саудитските власти не са посочили кой стои зад нападението и не са уточнили какъв тип оръжие е използвано. Полети към летището са били отклонявани, съобщи Flightradar24. „Крал Фахд“ обслужва Дамам и района на Персийския залив и се намира близо до Бахрейн и Катар.

САЩ увеличават корабите си в региона

На този фон броят на американските военноморски съдове в Близкия изток може да надхвърли 24 бойни кораба, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с плановете.

В състава на американското присъствие в региона влизат самолетоносачи, кораби за противовъздушна и противоракетна отбрана, разрушители, десантни кораби и други плавателни съдове. Разполагането им е част от усилията на Вашингтон да поддържа възможности за операции в условията на продължаваща ескалация с Иран и заплахи за корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток.

По-рано американски военни сили изпратиха допълнителен самолетоносач и хиляди военнослужещи към региона. Според Associated Press това доведе до присъствие от над 20 000 моряци и морски пехотинци, както и на стотици самолети.

Нападението срещу летището в Дамам е поредният удар по гражданска инфраструктура в Саудитска Арабия. Засега няма официално съобщение за окончателния размер на щетите или за това кога въздушният трафик към летището ще бъде възстановен в пълен обем.

Източници: apnews.com, wiky.com