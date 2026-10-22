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От Google отхвърлили идеята за „Океан Тръмп“
  Тема: Известни личности

От Google отхвърлили идеята за „Океан Тръмп“

22 Октомври, 2026 05:00 678 7

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  • тихи океан-
  • преименуване

Президентът на САЩ каза, че е предложил Атлантическият или Тихият океан да носят неговото име

От Google отхвърлили идеята за „Океан Тръмп“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Google е отхвърлил предложението му Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани на „Океан Тръмп“. Той разказа за комуникацията по време на предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия.

По думите му идеята е била представена пред технологичната компания, след като той изпратил карта с надпис „Океан Тръмп“. Тръмп твърди, че от Google му отговорили: „Това не можем да направим. Океаните са различни и обхващат много държави.“

Президентът каза, че този път се е шегувал, но добави, че предложението не е сред най-лошите идеи, които е чувал.

Предложението беше отправено още на 10 октомври

Няколко дни по-рано, на митинг в Кларксвил, щата Тенеси, Тръмп заяви, че преди края на мандата му Съединените щати трябва да имат „океан“. Тогава той посочи като възможни названия „Океан Тръмп“ и „Океан на Америка“, предизвиквайки смях и аплодисменти сред публиката.

Атлантическият и Тихият океан се простират отвъд границите на САЩ и са свързани с множество държави и международни води. Именно това е посочената от Тръмп причина Google да не приеме предложението.

Предишни преименувания в картите на Google

Идеята за „Океан Тръмп“ идва след две други промени, свързани с географски названия. През 2025 г. президентът нареди Мексиканският залив да бъде наричан „Американски залив“ в Съединените щати. През август 2026 г. той нареди езерото Онтарио да бъде обозначавано като „Американско езеро“.

Google Maps отрази двете названия за потребители в САЩ. В случая с океана обаче не е обявена промяна в картографската услуга, а самият Тръмп представи предложението като шега. Няма данни Белият дом да е издал указ за преименуване на Атлантическия или Тихия океан.

Източници: fox19.com, washingtonpost.com, malaymail.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лечител

    11 1 Отговор
    Тръмп е изтрещял нацяло и с манията си за величие.

    05:12 22.10.2026

  • 2 Преди да се

    7 0 Отговор
    кандидатират за държавни постове, всички политици трябва да се подложат на психиатрични изследвания. Друга граница за постове да е възрастта - 60 години.

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  • 3 Тоя изплиска легена тотално

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    Как да се гордее със страната си човек, ако има такова недоразумение на природата за президент.

    05:38 22.10.2026

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    Заради рижавия луд клоун Путин се подиграва с НАТО и с целия свят,време е да му сложат белезниците за измяна.

    05:55 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Историк

    1 0 Отговор
    Защо пак ми премахнахте коментара.Тръмп е опасин луд за връзване ,с дебела лепенка на устата и докато не се намери някой смелчага да свърши тази работа, цял свят ежедневно ще се занимава с щуротиите му.

    06:26 22.10.2026