От Google отхвърлили идеята за „Океан Тръмп“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Google е отхвърлил предложението му Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани на „Океан Тръмп“. Той разказа за комуникацията по време на предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия.
По думите му идеята е била представена пред технологичната компания, след като той изпратил карта с надпис „Океан Тръмп“. Тръмп твърди, че от Google му отговорили: „Това не можем да направим. Океаните са различни и обхващат много държави.“
Президентът каза, че този път се е шегувал, но добави, че предложението не е сред най-лошите идеи, които е чувал.
Предложението беше отправено още на 10 октомври
Няколко дни по-рано, на митинг в Кларксвил, щата Тенеси, Тръмп заяви, че преди края на мандата му Съединените щати трябва да имат „океан“. Тогава той посочи като възможни названия „Океан Тръмп“ и „Океан на Америка“, предизвиквайки смях и аплодисменти сред публиката.
Атлантическият и Тихият океан се простират отвъд границите на САЩ и са свързани с множество държави и международни води. Именно това е посочената от Тръмп причина Google да не приеме предложението.
Предишни преименувания в картите на Google
Идеята за „Океан Тръмп“ идва след две други промени, свързани с географски названия. През 2025 г. президентът нареди Мексиканският залив да бъде наричан „Американски залив“ в Съединените щати. През август 2026 г. той нареди езерото Онтарио да бъде обозначавано като „Американско езеро“.
Google Maps отрази двете названия за потребители в САЩ. В случая с океана обаче не е обявена промяна в картографската услуга, а самият Тръмп представи предложението като шега. Няма данни Белият дом да е издал указ за преименуване на Атлантическия или Тихия океан.
Източници: fox19.com, washingtonpost.com, malaymail.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лечител
05:12 22.10.2026
2 Преди да се
05:34 22.10.2026
3 Тоя изплиска легена тотално
Как да се гордее със страната си човек, ако има такова недоразумение на природата за президент.
05:38 22.10.2026
4 ФАКТИ
05:55 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Историк
06:26 22.10.2026