От Google отхвърлили идеята за „Океан Тръмп“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Google е отхвърлил предложението му Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани на „Океан Тръмп“. Той разказа за комуникацията по време на предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия.

По думите му идеята е била представена пред технологичната компания, след като той изпратил карта с надпис „Океан Тръмп“. Тръмп твърди, че от Google му отговорили: „Това не можем да направим. Океаните са различни и обхващат много държави.“

Президентът каза, че този път се е шегувал, но добави, че предложението не е сред най-лошите идеи, които е чувал.

Предложението беше отправено още на 10 октомври

Няколко дни по-рано, на митинг в Кларксвил, щата Тенеси, Тръмп заяви, че преди края на мандата му Съединените щати трябва да имат „океан“. Тогава той посочи като възможни названия „Океан Тръмп“ и „Океан на Америка“, предизвиквайки смях и аплодисменти сред публиката.

Атлантическият и Тихият океан се простират отвъд границите на САЩ и са свързани с множество държави и международни води. Именно това е посочената от Тръмп причина Google да не приеме предложението.

Предишни преименувания в картите на Google

Идеята за „Океан Тръмп“ идва след две други промени, свързани с географски названия. През 2025 г. президентът нареди Мексиканският залив да бъде наричан „Американски залив“ в Съединените щати. През август 2026 г. той нареди езерото Онтарио да бъде обозначавано като „Американско езеро“.

Google Maps отрази двете названия за потребители в САЩ. В случая с океана обаче не е обявена промяна в картографската услуга, а самият Тръмп представи предложението като шега. Няма данни Белият дом да е издал указ за преименуване на Атлантическия или Тихия океан.

Източници: fox19.com, washingtonpost.com, malaymail.com