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Бесент: Демократите ще унищожат постиженията на Тръмп, готвят социализъм
  Тема: Избори

Бесент: Демократите ще унищожат постиженията на Тръмп, готвят социализъм

22 Октомври, 2026 05:21, обновена 22 Октомври, 2026 05:25 787 18

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  • демократи-
  • междинни избори-
  • конгрес на сащ

Американският финансов министър представи междинните избори като гласуване за или против политиката на президента. Вотът ще определи контрола над Конгреса

Бесент: Демократите ще унищожат постиженията на Тръмп, готвят социализъм - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент предупреди, че демократите ще демонтират постигнатото от администрацията на Доналд Тръмп, ако спечелят междинните избори през ноември. Той отправи посланието си по време на републиканската конвенция за междинния вот, проведена на 9 и 10 септември в Далас, Тексас.

„Ако получат власт, първото, което ще направят, е да демонтират постигнатото при президента Тръмп“, заяви Бесент в речта си. По данни на Асошиейтед прес той е представил изборите като пряк избор между продължаване на курса на настоящата администрация и връщане към политиките от мандата на Джо Байдън.

Границата и полицията в центъра на посланието

Бесент обвини демократите, че ще намалят финансирането за правоприлагащите органи и ще отслабят контрола по южната граница на страната. „Те ще намалят финансирането за правоприлагането, ще отворят границите и ще оставят престъпници да се движат свободно“, каза финансовият министър.

Той заяви още, че демократите ще представят данъчните си планове като насочени към богатите, но в крайна сметка ще засегнат средната класа. Според Бесент левицата поставя евтиния труд и интересите на мигрантите, които нарушават американските закони, пред тези на гражданите и местните работници.

В речта си министърът използва и остър идеологически тон, като обвини демократите, че се стремят да преобразят страната по модела на социалистически режими.

Бесент защити икономическия курс на Тръмп

Финансовият министър похвали данъчните облекчения, търговската политика, развитието на енергетиката и програмата Trump Accounts. По думите му част от мерките са насочени към разширяване на собствеността и подпомагане на американските семейства.

Асошиейтед прес отбелязва, че Бесент специално е защитил сметките Trump Accounts, създадени със законодателството, известно като One Big Beautiful Bill Act. По програмата за деца, родени между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2028 г., може да бъде предоставена начална сума от 1000 долара от Министерството на финансите.

Републиканската конвенция в Далас беше организирана с цел мобилизация на избирателите преди междинния вот. Според Националното обществено радио републиканските оратори представиха изборите като референдум за управлението на Тръмп, докато демократите се стремят да си върнат позиции в Конгреса.

Гласуването ще се проведе на 3 ноември 2026 г. То ще определи контрола над Камарата на представителите и Сената през последните две години от мандата на Тръмп.

Източници: apnews.com, realclearpolitics.com, southcarolinapublicradio.org


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Постижения" и "Тръмп"

    9 1 Отговор
    са думи антагонисти.

    05:31 22.10.2026

  • 2 Тръмп е в паника

    9 1 Отговор
    Спечелят ли демократите(което е почти сигурно), отново се разравя мръсотията за Епщейн, спекулациите на борсата, делата срещу Тръмп и бизнесите на фамилията му и политиката която води с цел лично облагодетелстване и това на определени лица и кръгове.

    Коментиран от #3

    05:35 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В АМЕРИКА НЯМА ДА Е ТОЛКОВА ПРОСТА. ЩЕ ДЕ БИЯТ
    - ЛАТИНОСИ СРЕЩУ ВСИЧКИ
    - ЧЕРНИ СРЕЩУ ВСИЧКИ
    - БЕЛИ СРЕЩУ ВСИЧКИ
    - ИНДИАНЦИТЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ
    - АЗИАТЦИ СРЕЩУ ВСИЧКИ
    - И РОБОТИТЕ НА МЪСК СРЕЩУ ВСИЧКИ
    .....
    ПРОСТО В АМЕРИКА НЯМАТ 1000 ГОДИНИ ИСТОРИЯ КАТО РУСИЯ ЗА ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ
    ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

    Коментиран от #6

    05:41 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не знам на какво си, но го спирай.

    Коментиран от #8, #14

    05:43 22.10.2026

  • 7 3-ти ноември!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "връшай се при мъжа ти":

    Запомни датата.

    Коментиран от #9, #13, #18

    05:44 22.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    ТРОФЕЕН АРМАНЯК МАРИ БЮФО ....
    ... ЦЯЛАТА СТАЯ ПАРФЮМИРА КАТО ГО НАЛЕЯ В ЧАШАТА
    .... НАПОЛЕОН - ПОНЕ 6 ГОДИНИ ЛЕЖАЛ :)

    Коментиран от #10

    05:46 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Т. П. Анар

    1 2 Отговор
    До Алтернатива за България.
    Не че нещо, но и Русия няма 1000 г. история.

    06:00 22.10.2026

  • 16 Историк

    4 1 Отговор
    Постиженията на Тръмп-агент Краснов, са че превърнаха САЩ в Тръмпландия и демократите ще я превърнат отново в САЩ. Всички тръмписти не искат това, червените шапчици начело с агент Краснов я направиха подобие на Русия.

    06:05 22.10.2026

  • 17 Голям смях

    0 0 Отговор
    Българизиграха се тези американци. И там се появиха русофили и русофоби и кавгата им не спира.

    06:13 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.