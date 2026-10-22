Бесент: Демократите ще унищожат постиженията на Тръмп, готвят социализъм

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент предупреди, че демократите ще демонтират постигнатото от администрацията на Доналд Тръмп, ако спечелят междинните избори през ноември. Той отправи посланието си по време на републиканската конвенция за междинния вот, проведена на 9 и 10 септември в Далас, Тексас.

„Ако получат власт, първото, което ще направят, е да демонтират постигнатото при президента Тръмп“, заяви Бесент в речта си. По данни на Асошиейтед прес той е представил изборите като пряк избор между продължаване на курса на настоящата администрация и връщане към политиките от мандата на Джо Байдън.

Границата и полицията в центъра на посланието

Бесент обвини демократите, че ще намалят финансирането за правоприлагащите органи и ще отслабят контрола по южната граница на страната. „Те ще намалят финансирането за правоприлагането, ще отворят границите и ще оставят престъпници да се движат свободно“, каза финансовият министър.

Той заяви още, че демократите ще представят данъчните си планове като насочени към богатите, но в крайна сметка ще засегнат средната класа. Според Бесент левицата поставя евтиния труд и интересите на мигрантите, които нарушават американските закони, пред тези на гражданите и местните работници.

В речта си министърът използва и остър идеологически тон, като обвини демократите, че се стремят да преобразят страната по модела на социалистически режими.

Бесент защити икономическия курс на Тръмп

Финансовият министър похвали данъчните облекчения, търговската политика, развитието на енергетиката и програмата Trump Accounts. По думите му част от мерките са насочени към разширяване на собствеността и подпомагане на американските семейства.

Асошиейтед прес отбелязва, че Бесент специално е защитил сметките Trump Accounts, създадени със законодателството, известно като One Big Beautiful Bill Act. По програмата за деца, родени между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2028 г., може да бъде предоставена начална сума от 1000 долара от Министерството на финансите.

Републиканската конвенция в Далас беше организирана с цел мобилизация на избирателите преди междинния вот. Според Националното обществено радио републиканските оратори представиха изборите като референдум за управлението на Тръмп, докато демократите се стремят да си върнат позиции в Конгреса.

Гласуването ще се проведе на 3 ноември 2026 г. То ще определи контрола над Камарата на представителите и Сената през последните две години от мандата на Тръмп.

Източници: apnews.com, realclearpolitics.com, southcarolinapublicradio.org