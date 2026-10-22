САЩ наредиха на част от дипломатите си да напуснат Саудитска Арабия

САЩ наредиха на несъществения дипломатически персонал и членовете на семействата му да напуснат Саудитска Арабия. Решението на Държавния департамент се отнася само за кралството, а не за всички американски дипломатически мисии в държавите от Персийския залив.

„Това е неточно“, написа говорителят на Държавния департамент Томи Пигът в социалната мрежа X по повод съобщенията за подготвяно по-широко изтегляне. Той уточни, че е издадена заповед за напускане единствено на несъществени служители на американското правителство и членовете на семействата им в Саудитска Арабия.

Като причина Вашингтон посочи нападенията на подкрепяните от Иран хуси срещу Саудитска Арабия. Според Държавния департамент атаките са били насочени и срещу граждански летища и друга критична инфраструктура, като са довели до цивилни жертви и сериозни нарушения на пътуванията.

Инцидент с танкер край Оман

На този фон британската служба за морски операции UKMTO съобщи за инцидент с танкер в района на протока Ормуз. По данни, предадени от екипажа, корабът е бил ударен от неизвестен снаряд край оманския бряг, на около 11 морски мили от град Буха. След удара е избухнал пожар.

Екипажът е в безопасност, танкерът е застанал на котва, а към момента няма съобщения за замърсяване на морската среда. Не е посочено кой е отговорен за инцидента.

Иранската агенция Фарс съобщи и за взрив северно от бреговете на Оман. Районът се намира близо до места, където преди това са били атакувани танкери, заподозрени в нарушаване на блокада. Тази информация не е придружена от независимо потвърждение за причината на взрива, името на плавателния съд или броя на пострадалите.

Москва предлага посредничество

Русия е готова да посредничи за уреждане на конфликта в Близкия изток, ако всички страни изразят интерес към подобна роля. Това заяви заместник-министърът на външните работи Андрей Руденко пред „Известия“.

„Ако всички страни проявят такъв интерес, ние сме готови да бъдем посредник“, каза Руденко.

По думите му Москва вече е предлагала съдействие за намиране на решение по иранския ядрен въпрос, но тогава предложенията ѝ не са получили необходимата подкрепа.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, thedailystar.net