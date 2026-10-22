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Дрон уби двама край обект на Aramco в Саудитска Арабия

Дрон уби двама край обект на Aramco в Саудитска Арабия

22 Октомври, 2026 05:57, обновена 22 Октомври, 2026 06:00 613 0

  • саудитска арабия-
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  • петролно поле шайба-
  • атака с дрон

Прехванатият дрон е бил насочен към петролното поле Шайба. Ранени са граждани на Пакистан и Индия, а операциите на съоръжението не са прекъснати

Дрон уби двама край обект на Aramco в Саудитска Арабия - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а други двама бяха ранени, след като отломки от прехванат дрон паднаха край съоръжение на Saudi Aramco в петролното поле Шайба в Източната провинция на Саудитска Арабия.

Дронът е бил насочен към преработвателна инсталация в полето, съобщи Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия. Отломките са паднали извън периметъра на съоръжението и са предизвикали пожар в превозно средство на изпълнител, работещ на обекта.

„Опитът за нападение доведе до смъртта на двама души – филипински и непалски гражданин – и до раняването на други двама“, заяви министерството.

Ранените са граждани на Пакистан и Индия. Министерството посочи, че компетентните власти са реагирали на място и са предприели необходимите мерки. По официални данни инцидентът не е засегнал операциите в петролното поле.

Седем дрона са били прехванати

Саудитската коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, съобщи, че в рамките на 21 октомври са били прехванати общо седем дрона, насочени към различни райони на Саудитска Арабия. Сред посочените места са Източната провинция, района на Медина и южните части на страната.

Саудитските власти не са заявили кой е изстрелял дрона към Шайба. Нападението се случва на фона на засилени атаки срещу саудитски летища и енергийни обекти, които Саудитска Арабия и САЩ свързват с подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Хусите не са поели публично отговорност за конкретния инцидент край петролното поле.

Шайба е едно от ключовите петролни находища, управлявани от Saudi Aramco. То се намира дълбоко в пустинята Руб ал Хали, близо до границата с Обединените арабски емирства. Въпреки падането на отломките и пожара в превозното средство добивът и останалите дейности на обекта са продължили.

Източници: apnews.com, thenationalnews.com, aa.com.tr


Саудитска Арабия
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