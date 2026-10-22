Мирните преговори за Судан в Женева приключиха без пробив

Мирните консултации за Судан в Женева приключиха без споразумение за хуманитарно примирие или прекратяване на огъня. Не беше определена и дата за преки преговори между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа.

Шестата консултативна среща беше организирана от Швейцария и пратеника на генералния секретар на ООН за Судан Пека Хаависто. Във форума участваха представители на 21 държави и пет международни организации. Правителството на Судан и Силите за бърза подкрепа не присъстваха пряко, тъй като форматът е създаден за координация между международните и регионалните посредници.

Две ограничени мерки за изграждане на доверие

ООН започна работа по две мерки, които могат да намалят напрежението между воюващите страни. Едната е свързана с възможен обмен на военнопленници и задържани цивилни и военнослужещи. Другата предвижда улесняване на зрелостните изпити за всички судански ученици, независимо къде се намират.

Хаависто подчерта, че тези стъпки са все още в начален етап. Не е потвърдено, че суданската армия и Силите за бърза подкрепа са ги приели, нито е посочен срок за изпълнението им. Според него те са „малки стъпки“ на фона на разрушенията и страданията, причинени от войната.

Посредниците свързват сигурността и политическия преход

Разговорите бяха разделени в три направления: деескалация и сигурност, политически процес и регионалните последици от войната. Участниците заявиха, че конфликтът няма военно решение и призоваха страните да предприемат конкретни действия за защита на цивилните и за достъп на хуманитарната помощ.

„Защитата на цивилните и хуманитарният достъп не трябва да чакат примирие и политическо решение“, заяви държавният секретар по външните работи на Швейцария Александър Фазел. Според него сигурността, политическият процес и хуманитарната помощ трябва да се разглеждат като свързани направления.

Участниците отхвърлиха създаването на паралелни правителства и други структури, които могат да застрашат единството на Судан. Те подкрепиха политически процес, ръководен от самите суданци и включващ цивилни, жени и младежи.

Следващата среща остава без дата

Домакините заявиха, че ще има седма консултативна среща, но датата, мястото и дневният ред ще бъдат определени допълнително. Междувременно техническа група ще продължи координацията между международните инициативи.

Войната между суданската армия и Силите за бърза подкрепа започна през април 2023 г. и доведе до масово разселване, разрушаване на инфраструктурата и задълбочаване на хуманитарната криза. Срещата в Женева не промени военното положение, но създаде по-тясна координация между посредниците и свърза усилията за примирие с подготовката на политически преход.

Източници: en.sudannow.net, aijesnews.com