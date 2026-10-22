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Европа и САЩ дали €350 млрд. на Украйна, Уиткоф и Къшнър се скарали на Зеленски в Осло
  Тема: Украйна

Европа и САЩ дали €350 млрд. на Украйна, Уиткоф и Къшнър се скарали на Зеленски в Осло

22 Октомври, 2026 06:30, обновена 22 Октомври, 2026 06:42 3 054 39

  • украйна-
  • европа-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • дронове

САЩ засилват натиска върху Киев, а европейската подкрепа може да се окаже уязвима заради избори и финансови ограничения. Междувременно неизвестни дронове са засечени над военни обекти във Франция

Европа и САЩ дали €350 млрд. на Украйна, Уиткоф и Къшнър се скарали на Зеленски в Осло - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската подкрепа за Украйна може да се окаже под все по-силен политически и финансов натиск, докато Съединените щати засилват натиска върху Киев. На този фон Франция разследва серия от полети на неидентифицирани дронове над чувствителни военни обекти край Тулон.

Европа, включително Великобритания и Норвегия, е предоставила 236 млрд. евро за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия до април 2026 г., посочва The Guardian. Американската подкрепа за същия период възлиза на 115 млрд. евро. Според публикацията обаче европейските държави трудно могат напълно да заменят американските способности в разузнаването, противоракетната отбрана и сателитните комуникации.

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Европейската комисия оценява недостига във финансирането на Украйна за 2027 г. на 70 млрд. евро. Планът за осигуряването на средствата трябва да бъде обсъден от лидерите на Европейския съюз през декември, преди изборите във Франция, Испания, Полша и Италия. Според анализатори, цитирани от британското издание, резултатите от тези избори могат да разклатят единството по въпроса за помощта за Киев.

„Това не е моментът да оттегляме подкрепата си за Украйна“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на среща с Володимир Зеленски. В същото време остава въпросът дали европейските правителства ще успеят да запазят тази позиция при нарастващи бюджетни разходи и очаквани успехи на партии, които се противопоставят на продължаването на военната помощ.

Натиск върху Зеленски в Осло

В Осло американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър участва дистанционно, а Уиткоф присъства лично. Срещата бе част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според The New York Times двамата представители на президента Доналд Тръмп са упрекнали Зеленски за острите му коментари към американския държавен глава. Разговорът се е състоял на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Киев и на опити американската администрация да придвижи преговорен процес с Русия.

Норвежкото правителство потвърди участието на Уиткоф и Къшнър в разговорите, в които са се включили още Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александер Стуб.

Дронове над военни обекти във Франция

Между 9 и 13 октомври неизвестни дронове са били засечени край и над няколко военни обекта в района на Тулон, съобщи френската морска префектура. Сред тях са военноморската база, обект на Главната дирекция по въоръженията в Тулон и 54-и артилерийски полк в близкия град Йер.

Полeтите са извършени по време на учението „Тайфун“, което е продължило от 5 до 16 октомври. Френските власти подчертаха, че дроновете не са били част от маневрите. При всеки от инцидентите са задействани противодронови системи, но не са установени точният брой и моделите на летателните апарати.

Френската морска префектура заяви, че чувствителна инфраструктура не е била застрашена. По случая е образувано съдебно разследване, което трябва да установи кой е управлявал дроновете и каква е била целта на полетите.

Източници: theguardian.com, thedailybeast.com, tf1info.fr


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атлантист-

    56 3 Отговор
    Как така ще се карат на атлантическия герой и кумир

    Коментиран от #5, #8

    06:47 22.10.2026

  • 2 златен кенеф

    54 1 Отговор
    Ако зеления оцелее след края на войната ще се окаже, че е по-богат от миротвореца.

    06:47 22.10.2026

  • 3 Тръмпоча

    6 50 Отговор
    Тръмпоча с последни напъни да спасява ботоксовият.Ще го спаси ,ама друг път.

    Коментиран от #6

    06:49 22.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    58 4 Отговор
    Представяте ли си каква сума пари е усвоил този клоун.Зеленски ще се окаже най-големият из-мам,ни-Ик в историята на човечеството.

    Коментиран от #7, #27

    06:50 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смотан

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "Атлантист-":

    А ти кой беше??

    Коментиран от #29

    06:54 22.10.2026

  • 9 Де бил

    51 1 Отговор
    Франция е изостанала страна!!! В България дроновете се идентифицират моментално! Излизат Тагарев и Нейски и готово - руски са. Ако пък намерят някакви " други " просто са дронове.

    06:55 22.10.2026

  • 10 Историк

    4 41 Отговор
    Брокерът на агент Краснов-Уиткоф и зет му на агент Краснов- това е външната политика на Тръмпландия, частното сдружение на клана Тръмп! Няма как да не се скарат на Зеленски, че не скача по свирката на татко- капо ди тути капи. Украйна има достоен и смел лидер,който не е търговец на съдбата й и се противопоставя на терористите.

    Коментиран от #12, #20, #30, #31

    06:55 22.10.2026

  • 11 стоян георгиев

    42 1 Отговор
    Европа е обречена с Урсула ПФАЙДЕР и Кая Калас.! Киевския кървав престъпен корумпиран режим, също не може да победи рускоезичното население в независимите области Донбас и Луганск!!!

    06:56 22.10.2026

  • 12 Де бил

    29 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Ама нали това е демократично избран президент с голямо мнозинство? Не е като в Румъния!

    06:58 22.10.2026

  • 13 Ха ха

    26 0 Отговор
    Двама евреи се карат на трети евреин, че не слуша.

    06:59 22.10.2026

  • 14 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Украйна харчи по 4 млрд долара на ден.Един трилион долара на година.Само заплатите са 2 млрд долара на ден.

    06:59 22.10.2026

  • 15 Чудеса стават

    32 0 Отговор
    само в приказките. Урсулите и оня с гнездото на главата унищожиха цял един народ.

    07:00 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха

    7 10 Отговор
    Жалко показно запред изборите

    07:00 22.10.2026

  • 18 Може ли някой да кажа

    25 1 Отговор
    България колко е дала под различна форма: на заеми; дарения; възмездна и безвъзмезда помощ? Колко ни струват луксозните екскурзиянти- като помощи кеш, безплатно лечение, обучение, ползване на транспорт и всичко друго, за което със сигурност не знаем!При какви условия или просто така, от добро сърце

    07:01 22.10.2026

  • 19 Kaлпазанин

    27 1 Отговор
    А протестите в Европа пак ли са неиндетифицирани ,и руски ли са пак ,или са майдани ,или са си направо игрите на глада ,и война на дронове ??????

    Коментиран от #25

    07:01 22.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Смях. Зеленски бил достоен лидер. Не знаех , просякът може да има достойнство.

    07:01 22.10.2026

  • 21 Нямам повече вьпроси

    20 0 Отговор
    Кой дава пари ако част от тях не се врьщат в собствения му джоб?! Вьпроса принципно е с неповишена трудност!

    07:04 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да,бе

    24 3 Отговор
    Стратегическото поражение и разпад на Русия се сбъдна....ама за ес...Светът наистина се оказа основан на правила,но на правилата на другите.

    07:04 22.10.2026

  • 24 До защитниците на друсалката

    19 0 Отговор
    Това са доста златни роалетни.

    07:06 22.10.2026

  • 25 Де бил

    20 2 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    Разбира се,че са руски. Президентът Санчес ( Испания) каза ,че Русия има пръст в нахлуването на 80 000 мароканци в Сеута ,а някакъв професор даде интервю за Frog news ,че чул руска реч на протестите във Франция. Невероятно руснаци във Франция. Какво правят? Ами размирици!!!

    07:09 22.10.2026

  • 26 Тити

    3 7 Отговор
    Ако се раздели сумата на години Шер видят че е смешна. Американците само за три месеца изхарчиха 100 милиарда долара по Иран

    07:13 22.10.2026

  • 27 Зеленски е г-н Никой

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Само върти копчетата на Пералнята, на господарите си! И им върши послушно черната работа.
    Дири и чопнал нещо от тея, след като свърши данданията, няма да може да му се радва. М6 ще си свършат работата и ще набедят Путин- както обикновено!
    Няма да рискуват, да го оставят да се раздрънка някъде, на няколко линийки!

    07:15 22.10.2026

  • 28 Очевидно

    17 0 Отговор
    е, че европейските лидери считат, че тези средства за войната срещу руснаците са добра инвестиция. По този въпрос съществува консенсус, с някой малки изключения. Европа никога не е пропускала възможност да се обедини срещу руснаците. Защо сега да е различно. Още повече, че на фронта не умират германци, французи или скандинавци. Работата се върши от източни славяни

    07:22 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Като е смел

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    защо не е на фронта? Нали от 2 години е цивилен украинец в мобилизиционна възтаст.
    И се разбетете "обществено отворените" тук с филантропа си най-после, Тръмп дали е Агент Краснов или терминатора на Путин, че съвсем ни обърквате!?

    07:26 22.10.2026

  • 32 Украинците

    10 1 Отговор
    ще се бият, докато европейците искат това от тях и им дават пари....

    07:26 22.10.2026

  • 33 Гост

    10 1 Отговор
    Русите ги разбиха, 4 години, с лопати и перални!

    07:34 22.10.2026

  • 34 Българка 😺-Маца

    9 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите и коалициите черни душмански !

    07:41 22.10.2026

  • 35 Историк

    8 0 Отговор
    Г.йропейците си мечтаеха и представяха да предизвикат недоволство и цветна революция в Русия с цел поставяне на угоден на тях режим и после крадене на ресурсите и до дупка ,но пък получиха един дебеуу .....й на сухо .Така е ,който меч вади от меч умира .

    07:46 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Къшнър и Уиткоф

    2 0 Отговор
    Сега да се Скарат и
    На Нетаняху

    Че пак иска да напада Иран

    Тръмп и Той да размаха пръст
    На Нетаняху

    Какво Чака ?

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    08:15 22.10.2026

  • 38 Червени Гейтъри

    2 0 Отговор
    Пак ли са Силно Възмутени?

    08:16 22.10.2026

  • 39 Днес Руските "помуклийки"...

    1 0 Отговор
    "не са спали цяла нощ"!!!
    Резултата е на лице,
    пълно медийно затъмнение в полза на Дик-тат-ора Путин!
    С тези пари, които се плашат тук в този сайт за отстояване на Руската диктатура ,
    можеше да се купи много тонове храна за гладните в Русия!!!

    08:38 22.10.2026