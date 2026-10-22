Европа и САЩ дали €350 млрд. на Украйна, Уиткоф и Къшнър се скарали на Зеленски в Осло

Европейската подкрепа за Украйна може да се окаже под все по-силен политически и финансов натиск, докато Съединените щати засилват натиска върху Киев. На този фон Франция разследва серия от полети на неидентифицирани дронове над чувствителни военни обекти край Тулон.
Европа, включително Великобритания и Норвегия, е предоставила 236 млрд. евро за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия до април 2026 г., посочва The Guardian. Американската подкрепа за същия период възлиза на 115 млрд. евро. Според публикацията обаче европейските държави трудно могат напълно да заменят американските способности в разузнаването, противоракетната отбрана и сателитните комуникации.
Европейската комисия оценява недостига във финансирането на Украйна за 2027 г. на 70 млрд. евро. Планът за осигуряването на средствата трябва да бъде обсъден от лидерите на Европейския съюз през декември, преди изборите във Франция, Испания, Полша и Италия. Според анализатори, цитирани от британското издание, резултатите от тези избори могат да разклатят единството по въпроса за помощта за Киев.
„Това не е моментът да оттегляме подкрепата си за Украйна“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на среща с Володимир Зеленски. В същото време остава въпросът дали европейските правителства ще успеят да запазят тази позиция при нарастващи бюджетни разходи и очаквани успехи на партии, които се противопоставят на продължаването на военната помощ.
Натиск върху Зеленски в Осло
В Осло американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър участва дистанционно, а Уиткоф присъства лично. Срещата бе част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
Според The New York Times двамата представители на президента Доналд Тръмп са упрекнали Зеленски за острите му коментари към американския държавен глава. Разговорът се е състоял на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Киев и на опити американската администрация да придвижи преговорен процес с Русия.
Норвежкото правителство потвърди участието на Уиткоф и Къшнър в разговорите, в които са се включили още Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александер Стуб.
Дронове над военни обекти във Франция
Между 9 и 13 октомври неизвестни дронове са били засечени край и над няколко военни обекта в района на Тулон, съобщи френската морска префектура. Сред тях са военноморската база, обект на Главната дирекция по въоръженията в Тулон и 54-и артилерийски полк в близкия град Йер.
Полeтите са извършени по време на учението „Тайфун“, което е продължило от 5 до 16 октомври. Френските власти подчертаха, че дроновете не са били част от маневрите. При всеки от инцидентите са задействани противодронови системи, но не са установени точният брой и моделите на летателните апарати.
Френската морска префектура заяви, че чувствителна инфраструктура не е била застрашена. По случая е образувано съдебно разследване, което трябва да установи кой е управлявал дроновете и каква е била целта на полетите.
Източници: theguardian.com, thedailybeast.com, tf1info.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атлантист-
Коментиран от #5, #8
06:47 22.10.2026
2 златен кенеф
06:47 22.10.2026
3 Тръмпоча
Коментиран от #6
06:49 22.10.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #7, #27
06:50 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смотан
До коментар #1 от "Атлантист-":А ти кой беше??
Коментиран от #29
06:54 22.10.2026
9 Де бил
06:55 22.10.2026
10 Историк
Коментиран от #12, #20, #30, #31
06:55 22.10.2026
11 стоян георгиев
06:56 22.10.2026
12 Де бил
До коментар #10 от "Историк":Ама нали това е демократично избран президент с голямо мнозинство? Не е като в Румъния!
06:58 22.10.2026
13 Ха ха
06:59 22.10.2026
14 Последния Софиянец
06:59 22.10.2026
15 Чудеса стават
07:00 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха ха
07:00 22.10.2026
18 Може ли някой да кажа
07:01 22.10.2026
19 Kaлпазанин
Коментиран от #25
07:01 22.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Историк":Смях. Зеленски бил достоен лидер. Не знаех , просякът може да има достойнство.
07:01 22.10.2026
21 Нямам повече вьпроси
07:04 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да,бе
07:04 22.10.2026
24 До защитниците на друсалката
07:06 22.10.2026
25 Де бил
До коментар #19 от "Kaлпазанин":Разбира се,че са руски. Президентът Санчес ( Испания) каза ,че Русия има пръст в нахлуването на 80 000 мароканци в Сеута ,а някакъв професор даде интервю за Frog news ,че чул руска реч на протестите във Франция. Невероятно руснаци във Франция. Какво правят? Ами размирици!!!
07:09 22.10.2026
26 Тити
07:13 22.10.2026
27 Зеленски е г-н Никой
До коментар #4 от "Красимир Петров":Само върти копчетата на Пералнята, на господарите си! И им върши послушно черната работа.
Дири и чопнал нещо от тея, след като свърши данданията, няма да може да му се радва. М6 ще си свършат работата и ще набедят Путин- както обикновено!
Няма да рискуват, да го оставят да се раздрънка някъде, на няколко линийки!
07:15 22.10.2026
28 Очевидно
07:22 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Като е смел
До коментар #10 от "Историк":защо не е на фронта? Нали от 2 години е цивилен украинец в мобилизиционна възтаст.
И се разбетете "обществено отворените" тук с филантропа си най-после, Тръмп дали е Агент Краснов или терминатора на Путин, че съвсем ни обърквате!?
07:26 22.10.2026
32 Украинците
07:26 22.10.2026
33 Гост
07:34 22.10.2026
34 Българка 😺-Маца
07:41 22.10.2026
35 Историк
07:46 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Къшнър и Уиткоф
На Нетаняху
Че пак иска да напада Иран
Тръмп и Той да размаха пръст
На Нетаняху
Какво Чака ?
Хаха хахаха хахаха хахаха
08:15 22.10.2026
38 Червени Гейтъри
08:16 22.10.2026
39 Днес Руските "помуклийки"...
Резултата е на лице,
пълно медийно затъмнение в полза на Дик-тат-ора Путин!
С тези пари, които се плашат тук в този сайт за отстояване на Руската диктатура ,
можеше да се купи много тонове храна за гладните в Русия!!!
08:38 22.10.2026