Европа и САЩ дали €350 млрд. на Украйна, Уиткоф и Къшнър се скарали на Зеленски в Осло

Европейската подкрепа за Украйна може да се окаже под все по-силен политически и финансов натиск, докато Съединените щати засилват натиска върху Киев. На този фон Франция разследва серия от полети на неидентифицирани дронове над чувствителни военни обекти край Тулон.

Европа, включително Великобритания и Норвегия, е предоставила 236 млрд. евро за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия до април 2026 г., посочва The Guardian. Американската подкрепа за същия период възлиза на 115 млрд. евро. Според публикацията обаче европейските държави трудно могат напълно да заменят американските способности в разузнаването, противоракетната отбрана и сателитните комуникации.

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Европейската комисия оценява недостига във финансирането на Украйна за 2027 г. на 70 млрд. евро. Планът за осигуряването на средствата трябва да бъде обсъден от лидерите на Европейския съюз през декември, преди изборите във Франция, Испания, Полша и Италия. Според анализатори, цитирани от британското издание, резултатите от тези избори могат да разклатят единството по въпроса за помощта за Киев.

„Това не е моментът да оттегляме подкрепата си за Украйна“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на среща с Володимир Зеленски. В същото време остава въпросът дали европейските правителства ще успеят да запазят тази позиция при нарастващи бюджетни разходи и очаквани успехи на партии, които се противопоставят на продължаването на военната помощ.

Натиск върху Зеленски в Осло

В Осло американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър участва дистанционно, а Уиткоф присъства лично. Срещата бе част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според The New York Times двамата представители на президента Доналд Тръмп са упрекнали Зеленски за острите му коментари към американския държавен глава. Разговорът се е състоял на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Киев и на опити американската администрация да придвижи преговорен процес с Русия.

Норвежкото правителство потвърди участието на Уиткоф и Къшнър в разговорите, в които са се включили още Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александер Стуб.

Дронове над военни обекти във Франция

Между 9 и 13 октомври неизвестни дронове са били засечени край и над няколко военни обекта в района на Тулон, съобщи френската морска префектура. Сред тях са военноморската база, обект на Главната дирекция по въоръженията в Тулон и 54-и артилерийски полк в близкия град Йер.

Полeтите са извършени по време на учението „Тайфун“, което е продължило от 5 до 16 октомври. Френските власти подчертаха, че дроновете не са били част от маневрите. При всеки от инцидентите са задействани противодронови системи, но не са установени точният брой и моделите на летателните апарати.

Френската морска префектура заяви, че чувствителна инфраструктура не е била застрашена. По случая е образувано съдебно разследване, което трябва да установи кой е управлявал дроновете и каква е била целта на полетите.

Източници: theguardian.com, thedailybeast.com, tf1info.fr