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Тръмп иска да преименува Тихия океан на „Американски океан“

Тръмп иска да преименува Тихия океан на „Американски океан“

22 Октомври, 2026 11:46, обновена 22 Октомври, 2026 11:50 514 4

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  • американски океан

По време на митинг в Южна Каролина президентът на САЩ коментира и идеята за преименуване на Атлантическия океан и Мексиканския залив, а речта му беше прекъсната от протестиращи

Тръмп иска да преименува Тихия океан на „Американски океан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да преименува Тихия океан на „Американски океан“. Той направи изказването по време на митинг в Клемсън, щата Южна Каролина, организиран в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори, предава Фокус.

Обръщайки се към присъстващите, Тръмп заяви, че харесва както Атлантическия, така и Тихия океан, но няма намерение да преименува други водни басейни на свое име или на името на САЩ.

Американският президент разказа, че е обсъждал възможността за преименуване на Атлантическия океан с главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичаи, но компанията е отхвърлила предложението. По думите му обаче в технологичния гигант все още не са се отказали от идеята Мексиканският залив да бъде преименуван на „Американски залив“.

„Вероятно ще се откажа от тази идея. Какво мислите, да се откажа ли? Нека оставим Атлантическия океан. А Тихия океан - него ще го наречем Американски океан. Според вас как ще реагира Европа на това? Мислите ли, че ще им хареса? Европа ще бъде във възторг, нали? Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се обади и ще заяви: „Много ти благодаря!“, пошегува се Тръмп.

Протестиращи прекъснаха речта на президента

Междувременно противници на Тръмп, успели да проникнат на митинга, направиха опит да прекъснат изказването му. В разгара на събитието един от поддръжниците на президента удари протестиращ, който се намирал до него.

„Уау! Благодаря ти. Това беше страхотно!“, реагира Тръмп от сцената, докато охраната извеждаше демонстранта.

По-късно американският президент сравни мъжа, нанесъл удара, с легендарния боксьор Евандер Холифийлд.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Няма за кога ....

    6 0 Отговор
    времето изтече!!
    "Руската Нафта" , още не е пристигнала в САЩ!
    Смяната на името на "Океаните" се отменя!
    До второ нареждане???

    11:54 22.10.2026

  • 2 Мишел

    7 0 Отговор
    Един от безплодните напъни да направи Америка отново велика.
    Единствения начин Тръмп да има Американски океан е драго издълбае в някой щат на САЩ.

    11:58 22.10.2026

  • 3 Герги

    5 0 Отговор
    Хора,.това не е ли извращение със САЩ,да имат такъв Неадекватен Президент...много заблудена нация ще се окажат,смее му се целият Свят на изцепките....

    12:15 22.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Аз вече си мисля че ще вселената трябва да е американска ,или да се казва жълт клоун

    12:16 22.10.2026