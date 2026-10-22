Русия води тайна кампания срещу проукраински кандидати в САЩ

Русия е започнала тайна онлайн кампания за влияние в САЩ, насочена към дискредитиране на кандидати и политици, които подкрепят Украйна. Операцията се развива преди междинните избори и включва дезинформация, насочена както срещу демократи, така и срещу републиканци.

Според Politico данните са включени в секретен доклад за чуждестранната намеса в американските избори. В началото на седмицата американското разузнаване е предало документа на офисите на сенатора Марк Уорнър и конгресмена Джим Хаймс.

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Уорнър е заместник-председател на Специалната комисия по разузнаването на Сената, а Хаймс е високопоставен представител на Демократическата партия в Постоянната комисия по разузнаването на Камарата на представителите.

„Там е истински карнавал“,

казва Хаймс, описвайки руските информационни операции. По думите му целта им е да създадат „усещане за хаос и анархия“. Кампаниите обхващат широк спектър от теми – от подкопаване на доверието в американските държавни институции до разпространяване на съмнения в надеждността на машините за гласуване.

Според Уорнър в доклада е описано използването на инструменти с изкуствен интелект, с които Москва ускорява разпространението на дезинформация и увеличава влиянието ѝ върху американската публика. Законодателите не посочват конкретни кандидати, които са мишена на операциите, но заявяват, че Русия вероятно се стреми да дискредитира всеки политик, подкрепящ Украйна, независимо от партийната му принадлежност.

Няма данни за пробив във изборната инфраструктура

Американското разузнаване не е открило доказателства за опити на Русия да проникне във ви­борната инфраструктура на САЩ или в компютърните мрежи на предизборни щабове. Така установената операция се различава от действията, в които Москва е била обвинявана през 2016 г.

Тогава руски разузнавачи бяха свързвани с кибератаки срещу Националния комитет на Демократическата партия и електронната поща на служители от предизборния щаб на Хилари Клинтън. През същата година Москва проведе и мащабни операции за влияние, насочени срещу нея.

Русия отново беше обвинявана в разпространяване на дезинформация с цел влияние върху американските избори през 2018 и 2024 г. „Във всеки изборен цикъл, започвайки от 2016 г., Русия разпространяваше дезинформация, която беше насочена срещу демократите“, казва Уорнър. Подобни обвинения са отправяни и за избори в Грузия, Молдова и Франция.

Дийпфейк видеа срещу кандидат за Сената

Подробности за поне една от операциите са станали публични. Компанията Graphika, която анализира информационни операции, е установила, че свързваната с Русия група Storm-1516 е създала и публикувала в социалната мрежа X дийпфейк видеа срещу кандидата за Сената от Тексас Джеймс Таларико.

Групата действа от 2023 г. Във видеата Таларико е обвиняван в сексуално насилие. Публикуваните данни описват съдържанието като част от операция за влияние, но не представят твърденията срещу кандидата като доказани факти.

През миналата седмица X съобщи, че е премахнала над 13 000 акаунта, свързани с дезинформационни кампании на Русия, Иран и Китай. По данни на платформата тези профили са били използвани за влияние върху изборни процеси и за дискредитиране на кандидати и обществени фигури от целия политически спектър.

Представители на Офиса на директора на националното разузнаване на САЩ не са отговорили на запитване за допълнителна информация относно секретния доклад. Уорнър и Хаймс съобщават, че в документа са описани и опити за влияние от Китай и Иран, но основният фокус е върху Русия заради мащаба на нейните операции.

Източници: ukrinform.ua