Най-малко четирима загинали при израелски удари и стрелба в Газа

Най-малко четирима души са загинали днес при израелски въздушни удари и стрелба в ивицата Газа, съобщиха здравни работници в палестинския анклав, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

При израелски удар по автомобил в град Газа са загинали най-малко двама души, съобщиха медици. На мястото се събрали хора около горящите останки на превозното средство, докато служители на спешните служби, облечени в оранжеви жилетки, се опитвали да потушат пожара, описва Ройтерс въз основа на снимки от мястото.

При отделен удар в южния град Хан Юнис е загинал палестинец, който се придвижвал с велосипед. Още една жертва - жена, е била убита при стрелба от израелски военнослужещи в близост до бежанския лагер „Джабалия“ в северната част на анклава, съобщиха палестинските здравни власти.

Към момента израелската армия не е коментирала съобщенията за новите жертви, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици Израел засили ударите си срещу обекти на палестинското движение „Хамас“. Израелската страна твърди, че групировката се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври миналата година.

„Хамас“ отхвърля обвиненията, че подготвя атаки или възстановява военния си арсенал. Групировката обвинява Израел, че подкопава усилията за постигане на мирно споразумение в ивицата Газа.

Според условията на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, инфраструктурата на крайбрежната територия трябва да бъде възстановена. До момента обаче няма съществен напредък. Преговарящите не успяват да постигнат съгласие по ключови въпроси, сред които разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските войски от анклава. Междувременно израелските удари продължават, посочва Ройтерс.

По данни на здравните власти в Газа, контролирани от „Хамас“, най-малко 1500 палестинци са загинали през годината след сключването на споразумението за прекратяване на огъня. Според израелски данни за същия период са загинали четирима израелски военнослужещи.

Палестинските власти съобщават, че от началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 74 000 души. Конфликтът започна с безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу израелска територия, при което според данни на Израел са загинали около 1200 души, а над 250 души са били взети за заложници и отведени в Газа от палестински бойци.