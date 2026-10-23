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Тръмп: Мъск възстанови достъпа на Украйна до Starlink
  Тема: Украйна

Тръмп: Мъск възстанови достъпа на Украйна до Starlink

23 Октомври, 2026 03:58 452 2

  • доналд тръмп-
  • илон мъск-
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  • украйна

Американският президент отказа да каже дали лично е разговарял с Илон Мъск. Украински представители и европейски източник твърдят, че ограниченията не са премахнати напълно

Тръмп: Мъск възстанови достъпа на Украйна до Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink, но отказа да каже дали лично е разговарял с предприемача за премахването на ограниченията.

„Няма значение дали съм се обадил аз, или някой друг. В крайна сметка той го върна“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от Асошиейтед прес. Изявлението му дойде, след като ограниченията върху сателитната комуникация предизвикаха сериозни опасения в Киев и Вашингтон.

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Ограниченията засегнаха военна система

Въпросът е свързан основно със Starshield - военната версия на технологията Starlink, разработена от SpaceX за Пентагона. Украйна разчита на системите за комуникации, управление на дронове и противодействие на руски въздушни атаки.

Според Асошиейтед прес европейски представител, запознат със ситуацията на място, ограниченията не са били напълно отменени. По думите му скоростта на системата е останала ограничена до около 100 мили в час, или приблизително 160 километра в час. Представителят е говорил анонимно, тъй като не е упълномощен да коментира публично.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че свързаността в страната все още е ограничена. Той каза, че Киев не е получил ясно официално обяснение кой е наредил ограниченията и по каква причина.

Противоречиви сигнали от Вашингтон

Секретарят на Държавния департамент Марко Рубио заяви, че решенията за достъпа до Starlink са на SpaceX и Илон Мъск, а не на Белия дом. „Президентът на Съединените щати, нито някой в нашата система, някога е поискал да бъдат направени промени в тази система“, каза Рубио.

Рубио добави, че Starlink и Starshield са частна технологична система и че президентът не може да нарежда на компанията как да я управлява. Министърът на отбраната Пийт Хегсет също определи въпроса като свързан с условията за използване на услугата.

Тези твърдения се разминават с информация, цитирана от Ройтерс, според която двама американски представители и западен представител са посочили, че решението в крайна сметка е дошло от Белия дом. По-рано Ройтерс съобщи и за данни, че Тръмп и Мъск са обсъждали въпроса след въвеждането на ограниченията.

Самият Мъск написа, че системите Starshield са собственост и под контрола на американското правителство, а ограниченията върху скоростта или използването им се определят от американската армия и в крайна сметка от президента. За обикновения Starlink той посочи, че услугата е търговска и е предназначена за цивилни или отбранителни дейности.

Публично остава неясно дали достъпът на Украйна е възстановен напълно, или само е увеличена скоростта след наложеното ограничение. Разминаването между изявлението на Тръмп и информацията от украински и европейски представители оставя без окончателен отговор и въпроса кой е взел първоначалното решение.

Източници: theprint.in, apnews.com, uk.marketscreener.com


САЩ
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  • 1 Земенски обаче каза, че не е.

    1 0 Отговор
    Тръмп лъже на ден по 100 пъти поне.

    04:02 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.