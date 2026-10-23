Венецуелци поискаха избори на първия общ протест от 2 години

Хиляди венецуелци излязоха по улиците в първата общонационална опозиционна демонстрация от близо две години. Протестиращите поискаха свободни президентски избори, промени в политическата система и освобождаване на хората, които според тях са задържани по политически причини.

Шествия и събирания имаше в Каракас, Валенсия, Маракай, Сан Кристобал и Маракайбо. Акцията беше организирана от движението „Венте Венесуела“ на опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо, която се намира извън страната от близо година след спорните президентски избори през 2024 г.

„Щастлива съм, защото това ми показва, че промяната е възможна“, заяви пред Ройтерс 18-годишната студентка Леосмари Ернандес по време на протеста в Маракай. Тя каза, че икономическите трудности и проблемите с обучението са сред причините да излезе на улицата.

Паралелно шествие на управляващите

Управляващата Социалистическа партия организира собствено шествие в Каракас. То започна от площад „Венесуела“ и беше насочено към район близо до президентския дворец, като официално беше свързано с кампанията за превенция на рака на гърдата.

Вътрешният министър Диосдадо Кабельо присъства на събитието, което беше излъчено по държавната телевизия. Заради близостта между двете прояви опозицията премести протеста си на друго място в района.

Това е първата подобна национална мобилизация след продължилия политически натиск върху опозицията след изборите през 2024 г. Опозицията твърди, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил вота, докато властите обявиха Николас Мадуро за победител. Правителството не публикува пълните резултати, а опозиционни структури разпространиха собствени протоколи.

Все още няма дата за изборите

Президентът в преход Делси Родригес заявява, че Венецуела ще проведе избори, но досега не е посочена дата нито за парламентарен, нито за президентски вот. Мачадо настоява изборите да се състоят най-късно до юли 2027 г.

Паралелно с протестите продължават подкрепени от САЩ преговори между правителството и част от опозицията. Те са насочени към промени във Върховния съд и Националния избирателен съвет, които трябва да гарантират условия за бъдещ вот. Движението на Мачадо не участва в разговорите, въпреки че тя заявява, че няма да пречи на процеса.

Пет политически източници и анализатори заявиха пред Ройтерс, че изборите може да бъдат отложени до края на 2027 г. или за по-късен момент заради институционалните промени, актуализирането на избирателните списъци и необходимостта всички партии да получат възможност за участие.

Протестиращите поискаха и освобождаването на задържаните по политически причини. „Форо Пенал“ съобщава за над 320 политически затворници във Венецуела, докато правителството отрича да държи такива лица.

Източници: whbl.com, ca.marketscreener.com, apnews.com