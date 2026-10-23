Тръмп съвсем обърка политиката на САЩ към Украйна заради вота

Политическите сметки на Доналд Тръмп преди междинните избори в САЩ създават все по-голямо объркване в политиката към Украйна. Президентът едновременно твърди, че Вашингтон продължава да помага на Киев, и предприема стъпки, които облекчават натиска върху Русия и засилват критиките към украинското ръководство.

Според анализ на Ройтерс причината е свързана с високите цени на горивата, които се превърнаха в политически проблем преди гласуването на 3 ноември. Тръмп обвинява украинските удари по руски рафинерии за поскъпването на бензина и дизела, макар експерти да посочват войната с Иран и нарушенията на доставките през Ормузкия проток като основни фактори.

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На 9 октомври Тръмп обяви споразумение с руския президент Владимир Путин за временно облекчаване на санкциите върху руския дизел и допускането му до световните пазари. Сделката беше разкритикувана от представители на двете партии, които предупредиха, че може да осигури приходи на Москва, без да доведе до значимо намаляване на цените в Съединените щати.

Натиск върху Зеленски

Паралелно с това Тръмп засили публичните си атаки срещу украинския президент Володимир Зеленски. На 19 октомври той заяви: „Може би е време Зеленски да намери някой друг, който да преговаря“, след като по-рано призова Украйна да смени държавния си глава.

Белият дом представя действията като опит за прекратяване на войната. Говорителката Тейлър Роджърс заяви пред Ройтерс, че Тръмп „иска тази брутална война да приключи“ и запазва възможността да използва санкциите, ако прецени, че това служи на националните интереси. Самият президент каза на 13 октомври, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна.

В Киев обаче има съмнения дали подкрепата остава непроменена. Зеленски заяви, че Украйна не е получила предупреждение от западни партньори преди смъртоносна руска атака срещу украинската столица. По данни на Ройтерс американската военна комуникационна система Starshield, използвана за връзка и операции с дронове, е била частично прекъсната след заповед, за която американски и западен представител са казали, че е дошла от Белия дом.

Съпротива в Конгреса

Промяната в тона към Москва предизвика съпротива и сред републиканците. На 15 октомври 17 демократи и петима републиканци от Камарата на представителите призоваха Тръмп да приложи изцяло санкционен закон, приет от Конгреса и подписан от президента през септември. В отделно писмо петима водещи републикански сенатори и шестима демократи разкритикуваха сделката за руския дизел.

Сенаторът републиканец Тед Бъд защити курса на президента. Според него руските приходи от сделката са „минимална сума“, но могат да бъдат достатъчна отстъпка, за да се задържи Москва на масата за преговори.

След изборите Конгресът ще разглежда законопроекти за отбраната и федералното финансиране до 30 септември 2027 г. Законодателите могат да използват тези процедури, за да ограничат или променят политиката на Тръмп към Русия, но президентът има право на вето. Това създава възможност за нов сблъсък между Белия дом и Конгреса, независимо коя партия ще запази мнозинството.

Източници: marketscreener.com, investing.com