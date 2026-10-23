САЩ подготвят генетично подобрени военни кучета

Частната американска компания Warhound обяви проект за създаване на генетично подобрени работни кучета за военни и спасителни мисии, а паралелно с това министърът на отбраната Пийт Хегсет забрани на служители на военното ведомство да използват непублична информация за залози върху военни операции.

Warhound е основана от Бен Лам, съосновател на биотехнологичната компания Colossal Biosciences, и Палмър Лъки, основател на отбранителната технологична компания Anduril. Новото дружество обяви начално финансиране от 200 милиона долара. То планира да комбинира генетични технологии, клониране, обучение и кибернетични устройства, които да помагат на кучетата и техните водачи да се ориентират по-добре в опасна среда.

Проектът е на частна компания и не е представен като официална програма на Пентагона. Warhound заявява, че ще създава кучета с характеристики, подходящи за взискателни мисии, като едновременно с това ще се стреми да намали здравословните проблеми и отпадането по време на обучението. Компанията посочва, че повече от 80 процента от американските военни кучета се набавят от Европа, а по-малко от половината животни, включени в продължаващия около три години процес по подбор и обучение, достигат до служба.

Клониране, генетика и кибернетични устройства

Warhound ще използва платформа за генетични разработки и биобанка на Colossal, както и технологии на Anduril за оборудване на кучетата и връзка с техните водачи. Компанията твърди, че системата може да включва защита за очите и ушите, софтуер за ситуационна осведоменост и други устройства, предназначени да повишат безопасността при работа.

Главният изпълнителен директор Дейвид Спърк заяви, че дългосрочната цел е да бъдат създадени „по-здрави кучета, по-добре подготвени екипи и повече военнослужещи и спасители, които се прибират безопасно“. Компанията посочва, че освен за армията кучетата могат да бъдат използвани от полицията и екипи за спешна помощ. Warhound заявява още, че ще предвижда грижи за животните от раждането до пенсионирането им и процедури за връщането им при бившите водачи.

Хегсет ограничи залозите върху военни операции

В отделна директива Пийт Хегсет забрани на военнослужещи, служители на разузнаването и други цивилни служители на военното ведомство да използват класифицирана или непублична, но некласифицирана информация за залози на платформи като Polymarket и Kalshi.

„Нашите противници наблюдават движенията на тези пазари. Когато американски военнослужещ, служител на разузнаването или друг цивилен служител на ведомството участва във финансова транзакция, свързана с военен резултат, той създава сигнал“, пише Хегсет.

Меморандумът предвижда административни наказания и възможни наказателни обвинения по Единния кодекс за военно правосъдие или федералното законодателство. Според Асошиейтед прес директивата е издадена месеци след обвинението срещу сержант от специалните сили, който е участвал в операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Федералните прокурори твърдят, че той е използвал достъпа си до информация, за да заложи повече от 32 500 долара за момента на отстраняването на Мадуро. Потенциалната му печалба е надхвърлила 400 000 долара.

Хегсет посочва и друг риск: финансовият интерес може да повлияе върху решенията на служители, които имат отношение към логистиката, анализа или планирането на операции. От Пентагона заявиха, че нямат допълнителна информация извън текста на меморандума.

Източници: tmcnet.com, apnews.com