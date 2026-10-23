Жена от Алабама е обвинена в заплаха срещу Тръмп

Жителка на Кортланд, Алабама, е обвинена във федерална заплаха срещу президента на САЩ Доналд Тръмп заради публикация във Facebook. 36-годишната Меган Лорейн Утц е привлечена към отговорност по два пункта – за заплаха срещу президента и за предаване на заплашително съобщение между щати, съобщи прокуратурата на Северния окръг на Алабама.

Според обвинението на 5 октомври Утц е публикувала коментар, свързан с планираното присъствие на Тръмп на футболния мач между отборите на Алабама и Джорджия в Тъскиги на 10 октомври. В публикацията се съдържала заплахата: „Ще забия куршум в него, ако посмее“.

Арестът е извършен във Флорънс

На 6 октомври агенти на ФБР и Сикрет сървис, заедно с полицията във Флорънс, са открили Утц в града. Тя е била арестувана по действаща местна заповед за предполагаеми тормозещи съобщения, издадена по искане на полицията в Гуин.

Федералните власти са започнали отделно разследване за публикацията. Според съдебните материали разследващите са свързали профила във Facebook с Утц чрез снимката в него и данни, предоставени от платформата. При ареста е иззет мобилен телефон, който е изпратен за криминалистична експертиза.

Предстои явяване пред федерален съд

Обвинителният акт е последвал федерална наказателна жалба за същото поведение. Прокуратурата подчертава, че жалбата и обвинителният акт съдържат твърдения, които трябва да бъдат доказани в съдебно производство.

„Заплахите за насилие се приемат сериозно“, заяви американският прокурор Филип Уилямс. Специалният агент на ФБР в Бирмингам Дейвид Фицгибънс също посочи, че изразяването на политически възгледи е защитено, но превръщането му в заплаха срещу конкретен човек може да доведе до федерално разследване.

Утц трябва да се яви за първоначално изслушване във федералния съд в Бирмингам на 4 ноември. Ако бъде призната за виновна, наказанието ще бъде определено от съда според повдигнатите обвинения и приложимото федерално законодателство. До приключване на делото тя се счита за невиновна.

Източници: waff.com, wbrc.com