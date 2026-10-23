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Тръмп: Ще имам много власт и след края на мандата
  Тема: Украйна

Тръмп: Ще имам много власт и след края на мандата

23 Октомври, 2026 05:54 599 6

  • доналд тръмп-
  • войната в украйна-
  • иран-
  • американска политика

Американският президент прогнозира скорошен край на войните в Украйна и Иран, без да посочи конкретен срок или постигнато споразумение

Тръмп: Ще имам много власт и след края на мандата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че ще разполага с „много власт“ и след края на президентския си мандат през януари 2029 г. Американският президент предположи още, че войната в Украйна може да приключи скоро, а конфликтът между САЩ и Иран също е близо до края си.

Тръмп не посочи конкретна дата за прекратяване на бойните действия в Украйна и не обяви постигнато окончателно споразумение между Киев и Москва. Изявлението му идва на фона на продължаващи дипломатически контакти и на опитите на Вашингтон да използва натиск върху Русия и Украйна за постигане на договореност.

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Обещание за край на войната с Иран

По отношение на Иран Тръмп отново заяви, че конфликтът ще приключи в близко бъдеще. „Ще приключи много скоро, по един или друг начин“, каза той на предизборен митинг в Небраска на 5 октомври.

Американският президент обвърза следващия етап от действията на Вашингтон с междинните избори в САЩ. На 8 октомври той обеща, че американските сили няма да атакуват Иран преди гласуването на 3 ноември, но не уточни какво ще последва след изборите.

Според „Гардиън“ Вашингтон и Техеран са поддържали косвени контакти. Няма потвърдено окончателно споразумение за прекратяване на войната. Асошиейтед прес съобщи, че напрежението около Ормузкия проток се е засилило, след като Иран е заявил, че седем петролни танкера са били повредени или са се запалили.

По данни на агенцията през октомври са отчетени 28 атаки срещу търговски кораби в района. Асошиейтед прес уточни, че последните твърдения за нападенията не са били независимо потвърдени.

Политическо влияние след 2029 г.

Мандатът на Тръмп приключва на 20 януари 2029 г. Въпреки това той даде да се разбере, че възнамерява да остане влиятелен фактор в американската политика и след напускането на Белия дом.

Axios съобщи през май, че Тръмп вече се насочва към изборите през 2028 г. и обсъжда кои републиканци да подкрепи или да атакува на първичните избори. Медията цитира директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, според когото не бива да се подценяват „политическата сила“ и влиянието на президента.

Засега прогнозите на Тръмп за близък край на войните остават политически заявления. Няма обявени срокове за окончателно споразумение в Украйна или за трайно прекратяване на конфликта с Иран.

Източници: axios.com, apnews.com, theguardian.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    6 0 Отговор
    Историята е доказала, когато дойдат на власт в имперските държави, луди управленци винаги се стига до война.

    06:12 23.10.2026

  • 3 Мнение

    4 0 Отговор
    Определено не е адекватен и се вижда твърде явно.

    06:21 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Глас от бункера

    1 1 Отговор
    И аз!

    06:25 23.10.2026

  • 6 Не той решава края на двете войни

    0 1 Отговор
    За Украйна решава Путин
    А за тази с Иран, решава Нетаняху и лобито на Израел в САЩ! Поне докато има Израел.

    А Тръмп просто се върти безсилно в кълчищата и се прави на мъж! Също както пианиста!

    06:30 23.10.2026