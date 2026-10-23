Тръмп: Нечестните служители ще бъдат преследвани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че служителите в администрацията му трябва да бъдат напълно честни, а тези, които не са, трябва да бъдат преследвани. Изявлението беше направено при обявяването на нова федерална програма за сигнали за измами с държавни средства.

„Искам хората, които работят за тази администрация, да бъдат 100 процента честни“, каза Тръмп. В друга част от изявлението той посочи, че ако негови служители не са честни, „трябва да бъдат преследвани“. Думите му са цитирани от „Дейли бийст“.

Заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс Тръмп обяви фонд от 25 милиона долара, предназначен да насърчи граждани да подават сигнали за предполагаеми измами във федерални програми. Министерството на правосъдието ще администрира схемата, наречена Програма за стимулиране на подателите на сигнали за измами.

Според „Асошиейтед прес“ подателите на сигнали могат да получат до 30 000 долара, ако информацията им доведе до присъда за измама или до значимо действие на федералните власти. Програмата обхваща случаи, свързани със злоупотреби с държавни средства и федерални помощи.

Тръмп ще решава при спор за наградата

Президентът заяви, че ще има последната дума, ако повече от един човек претендира за възнаграждение за един и същ сигнал. „Аз ще бъда арбитърът по всички тези решения“, каза Тръмп и добави, че решението му ще бъде задължително.

Той посочи също, че журналисти могат да участват в програмата. При представянето на инициативата Тръмп заяви, че ще бъде „много щедър“ към подателите на сигнали.

Между публичните изявления на президента и публикуваните правила има разминаване. Тръмп говори за комисиона от 1% върху разкритата сума и заяви, че няма ограничение, докато описанието на програмата посочва максимална награда от 30 000 долара. Според Си Би Ес Нюз официалните условия свързват плащането с наказателно обвинение, но Тръмп каза, че наказателно производство не е задължително.

Ванс ръководи кампанията срещу измамите

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ръководи работната група на Белия дом за премахване на измамите. Той заяви, че американските данъкоплатци губят средства заради злоупотреби и че хората, които помогнат за разкриването им, трябва да получат дял от възстановените пари.

Първата обявена награда е за Ник Шърли, който получи чек за 10 000 долара след публикация за предполагаеми измами в детски центрове в Минесота. Случаят беше представен от Белия дом като пример за целта на новата програма.

Инициативата е част от по-широка кампания на администрацията срещу разхищението, измамите и злоупотребите с федерални средства. Тръмп и Ванс не посочиха конкретни членове на администрацията, срещу които да е започнало наказателно производство за нечестност.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, thedailybeast.com