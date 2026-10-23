Тръмп използва закон от Корейската война за горивата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство от 1950 г. в опит да увеличи вътрешното производство на петрол и горива и да ограничи поскъпването на дизела и бензина. Законът е приет по време на Корейската война и позволява на федералното правителство да насочва финансиране, заеми и гаранции към производства, определени като важни за националната сигурност.

На 20 април Тръмп подписа серия президентски меморандуми за въглищните доставки, вътрешния добив на петрол, преноса на природен газ, капацитета за втечнен природен газ и електропреносната мрежа. Белият дом представи мярката като начин да се използват средства от приетия бюджетен закон за изграждане на по-сигурна и по-достъпна енергийна система.

„По-ниските цени за американците, особено за фермерите, животновъдите и шофьорите на камиони, са най-големият ми приоритет“, заяви Тръмп.

Решението беше взето на фона на рязко поскъпване на горивата, свързано от администрацията с войната в Иран, войната в Украйна и ограниченията в глобалните доставки. Според данни, цитирани от Ройтерс, средната цена на дизела в САЩ е достигнала 6,28 долара за галон на 8 октомври, а бензинът е струвал средно около 4,37 долара за галон на следващия ден.

Първият конкретен проект е в Тексас

На 13 октомври вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че администрацията ще използва закона за разширяване на рафинерията на Delek US Holdings в Тайлър, Тексас. Предприятието, разположено на около 322 километра северно от Хюстън, преработва приблизително 74 000 барела дневно.

„Искаме от тази рафинерия да излизат милиони галони търговско и гориво за военни нужди в допълнение към сегашното производство“, каза Ванс. По думите му това трябва да доведе до по-ниски разходи за транспорт и по-надеждни енергийни доставки. Размерът на федералната подкрепа и очакваното увеличение на капацитета не са обявени. Разширяването на рафинерии обикновено изисква месеци или години, в зависимост от сложността на проекта.

Натиск за бързо увеличение на доставките

На 9 октомври три източника от енергийния сектор заявиха пред Ройтерс, че Тръмп подготвя указания към ръководители на федерални ведомства за ограничаване на цените на дизела. Планът включва търсене на начини за преодоляване на щатски и местни регулации, които според администрацията забавят енергийни проекти.

Паралелно с това Тръмп обяви договореност с Русия за незабавна доставка на над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар. Министерството на финансите временно разреши вноса на руски дизел до 7 април 2027 г. Анализатори, цитирани от Ройтерс, предупредиха, че това количество вероятно няма да е достатъчно за трайно понижаване на цените.

Законът от Корейската война може да осигури финансова подкрепа и приоритет за стратегически доставки, но сам по себе си не гарантира незабавен спад на цените на колонките. Основният въпрос остава кога разширяването на рафинериите и останалите мерки ще доведат до реално увеличение на предлагането.

Източници: investing.com, marketscreener.com, ca.marketscreener.com