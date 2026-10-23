Къшнър отрече твърдения за тайни финансови операции

Джаред Къшнър отрече твърденията, че е участвал в тайни финансови операции с банкови сметки, свързани с Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Израел. Обвиненията са публикувани в откъс от предстояща книга на журналиста Матю Коул, разпространен от Vanity Fair.

В материала се твърди, че руски хакери са получили достъп до телефона на Къшнър, а нидерландското военно разузнаване по-късно е проследило част от действията му. Според автора чрез телефона е бил наблюдаван достъп до банкова сметка в Обединените арабски емирства, по която са постъпили стотици милиони долари през банка в Азербайджан.

Твърденията се отнасят до периода на първата администрация на Доналд Тръмп, когато Къшнър беше старши съветник в Белия дом. Според откъса около 750 милиона долара са били насочени към сметка в банка „First Abu Dhabi Bank“, а Къшнър е бил посочен като лице с право на достъп до нея. В текста се твърди още, че приблизително 1 милиард долара е бил прехвърлен към Израел през Азербайджан.

Авторът свързва описаните операции с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед и със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Според публикацията средствата е трябвало да подпомагат политически цели на двете държави и да улеснят влияние върху американската външна политика. В откъса се посочва, че общата стойност на средствата в две сметки е била най-малко 2 милиарда долара.

Къшнър: Няма доказателства

Къшнър отхвърли обвиненията в изявление, цитирано от The Daily Beast. „Твърденията на този автор са напълно безумни и никога не са се случвали“, заяви той. По думите му преди публикацията всички твърдения са били отречени, но не са били представени банкови извлечения, документи за преводи, номера на сметки или дати на транзакции.

„Това са възмутителни измислици, представени като разследваща журналистика“, добави Къшнър.

Адвокатът му Чад Мизел заяви, че е изпратил до издателството подробно писмо от 13 страници с отговор на твърденията и заплаши със съдебни действия. Той определи обвиненията като неверни и заяви, че липсват доказателства в тяхна подкрепа.

Бившият посланик на САЩ в Израел Дейвид Фрийдман също отрече да е знаел или да е участвал в описаната схема. „Не знам абсолютно нищо за тези твърдения“, заяви Фрийдман според Vanity Fair.

Към момента описаните финансови операции остават твърдения от публикувания откъс. В материала не са представени публични банкови документи, които да потвърдят трансферите, а Къшнър и неговият адвокат отричат както съществуването на сметките, така и всякаква връзка с тях.

Източници: vanityfair.com, thedailybeast.com