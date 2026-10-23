Новини
Свят »
САЩ »
Къшнър отрече твърдения за тайни финансови операции
  Тема: Известни личности

Къшнър отрече твърдения за тайни финансови операции

23 Октомври, 2026 06:21 395 0

  • джаред къшнър-
  • доналд тръмп-
  • тайни финансови операции-
  • обединени арабски емирства-
  • саудитска арабия

Откъс от предстояща книга го свързва с банкови сметки и трансфери за милиарди долари. Бившият съветник на Доналд Тръмп нарече обвиненията измислици

Къшнър отрече твърдения за тайни финансови операции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джаред Къшнър отрече твърденията, че е участвал в тайни финансови операции с банкови сметки, свързани с Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Израел. Обвиненията са публикувани в откъс от предстояща книга на журналиста Матю Коул, разпространен от Vanity Fair.

В материала се твърди, че руски хакери са получили достъп до телефона на Къшнър, а нидерландското военно разузнаване по-късно е проследило част от действията му. Според автора чрез телефона е бил наблюдаван достъп до банкова сметка в Обединените арабски емирства, по която са постъпили стотици милиони долари през банка в Азербайджан.

Твърденията се отнасят до периода на първата администрация на Доналд Тръмп, когато Къшнър беше старши съветник в Белия дом. Според откъса около 750 милиона долара са били насочени към сметка в банка „First Abu Dhabi Bank“, а Къшнър е бил посочен като лице с право на достъп до нея. В текста се твърди още, че приблизително 1 милиард долара е бил прехвърлен към Израел през Азербайджан.

Авторът свързва описаните операции с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед и със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Според публикацията средствата е трябвало да подпомагат политически цели на двете държави и да улеснят влияние върху американската външна политика. В откъса се посочва, че общата стойност на средствата в две сметки е била най-малко 2 милиарда долара.

Къшнър: Няма доказателства

Къшнър отхвърли обвиненията в изявление, цитирано от The Daily Beast. „Твърденията на този автор са напълно безумни и никога не са се случвали“, заяви той. По думите му преди публикацията всички твърдения са били отречени, но не са били представени банкови извлечения, документи за преводи, номера на сметки или дати на транзакции.

„Това са възмутителни измислици, представени като разследваща журналистика“, добави Къшнър.

Адвокатът му Чад Мизел заяви, че е изпратил до издателството подробно писмо от 13 страници с отговор на твърденията и заплаши със съдебни действия. Той определи обвиненията като неверни и заяви, че липсват доказателства в тяхна подкрепа.

Бившият посланик на САЩ в Израел Дейвид Фрийдман също отрече да е знаел или да е участвал в описаната схема. „Не знам абсолютно нищо за тези твърдения“, заяви Фрийдман според Vanity Fair.

Към момента описаните финансови операции остават твърдения от публикувания откъс. В материала не са представени публични банкови документи, които да потвърдят трансферите, а Къшнър и неговият адвокат отричат както съществуването на сметките, така и всякаква връзка с тях.

Източници: vanityfair.com, thedailybeast.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ