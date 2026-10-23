Жегите в Европа са причинили над 50 000 смъртни случая

Около 50 391 души са починали в Европа вследствие на високите температури през юни, юли и август 2026 г. Това показва нов анализ на смъртността в 854 европейски града, представен в научно изследване за списание Nature Health. Резултатите бяха цитирани от Асошиейтед прес и са в основата на публикация на POLITICO.

Изследователите изчисляват, че 32 619 от смъртните случаи са свързани с допълнителното затопляне, причинено от човешката дейност. Това е близо две трети от общия брой, оценен за летните месеци. Данните не представляват официален регистър на хора, починали с вписана като непосредствена причина „топлинен удар“, а са резултат от моделиране на връзката между температурите и смъртността.

Анализът обхваща различни възрастови групи и използва температурни и демографски данни за градовете. Включените населени места представляват около 40% от населението на Европа. Авторите подчертават, че оценката вероятно е по-ниска от реалния брой жертви, тъй като не включва горещата вълна през май и не обхваща цялото население на континента.

Жегата често влошава други заболявания

Високите температури натоварват сърдечносъдовата и дихателната система и могат да ускорят настъпването на смърт при хора с вече съществуващи заболявания. Поради това част от жертвите не умират директно от прегряване, а от инфаркт, инсулт, бъбречна недостатъчност или други усложнения, провокирани или влошени от горещото време.

„Голяма част от Западна и Северна Европа няма инфраструктура, пригодена за температурите, които наблюдаваме сега заради причиненото от човека затопляне“, заявява Клер Барнс, климатолог от Импириъл колидж Лондон и водещ автор на анализа.

През лятото на 2026 г. Европа беше засегната от поредица горещи вълни, а температурите надхвърлиха 40 градуса по Целзий в редица райони. Предварителни оценки, публикувани по-рано през сезона, сочеха над 30 000 допълнителни смъртни случая, но последният анализ повишава оценката за целия летен период до над 50 000.

Оценката може да бъде променена

Авторите посочват, че числата подлежат на уточняване с постъпването на окончателни национални данни за смъртността. Те предупреждават и че резултатите не могат да се прехвърлят механично върху цяла Европа, тъй като проучването е ограничено до 854 града.

Според анализа човешкото влияние върху климата не е единственият фактор за смъртността. Възрастта на населението, достъпът до охлаждане, качеството на сградите и готовността на здравните системи също определят колко тежки са последствията от горещите вълни. Европейски здравни експерти настояват мерките за защита да се планират преди настъпването на екстремните температури, а не само като реакция на вече започнала гореща вълна.

Източници: apnews.com, theguardian.com