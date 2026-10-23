Нетаняху нареди пълно затваряне на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди блокада на град Хеброн и подготовка за пълно затваряне на окупирания Западен бряг след въоръжено нападение, при което бяха ранени петима души. Решението идва броени дни преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

Канцеларията на Нетаняху съобщи, че силите за сигурност са получили указание незабавно да ограничат достъпа до Хеброн и да се подготвят за затваряне на целия Западен бряг. По данни на Асошиейтед прес мярката е трябвало да започне в петък.

Двама предполагаеми нападатели са убити

Израелската армия съобщи, че нейни военнослужещи са застреляли двама мъже, които според военните са извършили нападението близо до кръстовището Йехуда. Армията заяви, че двамата са били въоръжени с автоматична пушка М16 и пистолет и че е било предотвратено „терористично нападение срещу израелски цивилни“.

Военните не съобщиха самоличността на убитите мъже, нито посочиха каква е била предполагаемата цел на нападението. В района са установени контролно-пропускателни пунктове и са въведени ограничения за движението в палестинските населени места.

Според израелските служби за спешна помощ петима души са били транспортирани към болници в Израел. Сред пострадалите са двама мъже на около 20 години с огнестрелни рани в краката. Единият е бил в безсъзнание и в тежко състояние.

Мерки преди парламентарния вот

„Пристигнахме на мястото на тежък инцидент, докато в района все още се стреляше“, заяви спасителят Цуриел Едри.

Нападението е извършено четири дни преди парламентарните избори в Израел, на които избирателите ще решат дали да дадат нов мандат на Нетаняху или да подкрепят политическа промяна. Правителството предупреди за възможни атаки от „враговете“ на страната в навечерието на вота.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че нападението край Хеброн показва необходимостта от ограничаване на свободата на придвижване на палестинците на Западния бряг.

„Животът на жителите на Юдея и Самария, на заселниците, на войниците, на полицаите и на нашите бойци е милион пъти по-важен от свободата на придвижване“, заяви Бен-Гвир.

Властите съобщиха, че се води разследване. По-рано Нетаняху предупреди, без да представи доказателства, че „Хамас“ може да предприеме атака срещу Израел с цел да повлияе на изборните резултати.