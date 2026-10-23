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Първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал
  Тема: Украйна

Първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал

23 Октомври, 2026 13:41 618 58

  • руски дизел-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • петролни танкери

Кораб под малтийски флаг превозва 40 000 тона гориво към Ню Йорк. Сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин предвижда още доставки през ноември.

Първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият танкер с руски дизел по договореността между Москва и Вашингтон вече е отплавал към Съединените щати, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Корабът под малтийски флаг превозва 40 000 метрични тона гориво и се насочва към Ню Йорк, показват данни на Лондонската фондова борса LSEG, цитирани от Ройтерс.

„Доколкото ми е известно, Министерството на енергетиката вече съобщи, че първият танкер действително е отплавал към получателите, към купувачите. Оттук нататък следващите доставки ще продължат с постоянен темп“, заяви Песков на редовния си брифинг. Кремъл не посочи допълнителни подробности за купувача, цената на товара или точния срок за пристигането на кораба.

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Какво предвижда договореността

Американският президент Доналд Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това - допълнителен обем от 1 милион тона.

Първият товар от 40 000 тона е само част от заявеното количество в началната фаза на договореността. Тръмп представи споразумението като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата в САЩ. Москва от своя страна се съгласи да възстанови износа на дизел към световните пазари, включително към американски получатели.

Доставката стана възможна след предоставено от Вашингтон санкционно изключение. Така се създава ограничен канал за търговия с руски петролни продукти въпреки режима, въведен след началото на руската инвазия в Украйна.

Сделката

Съединените щати забраниха вноса на руски нефт и петролни продукти през 2022 г. Европейският съюз въведе пълно ембарго върху руски петролни продукти през февруари 2023 г. След това Русия насочи голяма част от износа на дизел към държави като Турция, Бразилия и страни от Африка.

Договореността с Вашингтон представлява промяна в досегашния санкционен подход и осигурява на руските компании достъп до американския пазар. За САЩ тя цели да увеличи наличните количества дизел, особено на Източното крайбрежие, където Ню Йорк е един от основните центрове за търговия и разпределение на горива.

Според анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, очакваните доставки са твърде малки, за да повлияят съществено на цените в цялата страна. Възможен е по-ограничен ефект на отделни регионални пазари, включително в района на Ню Йорк и Ню Джърси.

След отплаването на първия танкер следващият въпрос е дали обявените количества ще бъдат доставени по график. Кремъл заяви, че последващите пратки ще продължат, но Москва и Вашингтон не са публикували подробен календар за корабите, крайните получатели и условията по всяка отделна доставка.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    7 5 Отговор
    Не е с 40000 тона горива, а с водоизместване 40000 тона. Горивото е 25 000 тона. Колкото България харчи за 2 дена.

    Коментиран от #14, #15, #37

    13:42 23.10.2026

  • 2 Хомосексуалисти за Путин

    5 8 Отговор
    Уррррааааа!

    Коментиран от #20

    13:43 23.10.2026

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор
    От Нефтохима.

    13:43 23.10.2026

  • 4 Жа умръ

    5 8 Отговор
    Това стига за двама американски тракториста за 2 дена.

    13:45 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АБВ

    10 3 Отговор
    Днес само добри новини ! Кеф !
    Нека вият европци и украинци !

    Коментиран от #41, #45

    13:48 23.10.2026

  • 9 стоян

    2 7 Отговор
    Другаре путинофили знаете ли че САЩ дневно изнасят милион и половина литра дизел а щели да внесат от путин 25 милиона литра с един кораб - тава е капка в морето - явно путин е купил Тръмп след толкова бизнес преговори

    13:49 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Супер

    9 0 Отговор
    Отчаяните войнолюбци в България са в истеричен гърч!

    13:50 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Фейк в Русия дизел няма само хладилници мраз.Пазим ги специално за Украйна.Имало месо за замразяване

    Коментиран от #18

    13:50 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Супер

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Теб какво те бърка?

    Искаш по-висока цена на дизела?

    Коментиран от #54

    13:51 23.10.2026

  • 16 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Около пъпа на родител 1 или 2 Решаваш тИ

    13:51 23.10.2026

  • 17 ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ

    1 3 Отговор
    УЖ ВОЮВАТ СРЕЩУ САЩ И НАТО

    ПЪК СЕГА ИМ ПРАЩАТ ДИЗЕЛ ЛИ ?

    НА ВАШИНГТОН
    НА ВАШИНГТОН

    НАЛИ И МЕДВЕДЕВ ВСЕ ТОВА ИСКАШЕ.

    НЯКАКВИ РАКЕТИ МУ СЕ ПРИВИЖДАХА.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #24, #26

    13:53 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дано

    1 3 Отговор
    Пристигне преди междинните избори в САЩ, защото след изборите най-много да го гръмнат американците.

    13:53 23.10.2026

  • 20 Киркоров

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хомосексуалисти за Путин":

    И за Двамата Дърти Педофили

    Рижака и Ботокса.

    13:55 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ердоган

    1 4 Отговор
    Сега руснаците ще си го гръмнат сами за да обвинят Украйна

    13:56 23.10.2026

  • 23 Миндич

    5 1 Отговор
    Бе нали им унищожиха рафинерите...нали гориво няма в Русия...нали мрът от студ и глад.....нали се бият с лопати и проче мъдрости изливащи се като водопад върху евроатлантизираните зомбита.А сега русия доставя дизел на САЩ.Но само датата май е вярна в средствата за масово зомбиране.

    13:56 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хомосексуалисти за Зеленски

    2 1 Отговор
    Уррррааааа!

    13:57 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Колко е жалка Европа

    6 1 Отговор
    Сега ясно ли ви стана ?

    Коментиран от #40

    13:58 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Аа аааа нали имаше опашки в Русия за гориво и беше с купони,и затова ли във фащ е по д евро за литър а в умната Европа управлявана от идиоти над две евра ,

    Коментиран от #42

    13:59 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 6135

    3 0 Отговор
    Украинците, така де - англичаните, дали се посмеят да опитат да потопят този кораб?

    14:01 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ттт

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Дневно потребление на дизел в САЩ: 523 000 тона на ден
    Значи смятай какво нищо е този товар - за няколко часа потребление .

    Коментиран от #39

    14:03 23.10.2026

  • 38 койдазнай

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    Браво, виж как си признаваш, че Киев е руски.

    14:04 23.10.2026

  • 39 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ттт":

    Мъчно ти е, че между Русия и САЩ отношенията се подобряват? Има решение за тебе – плачи в ъгъла.

    Коментиран от #55

    14:05 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така така само добри

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    5350 блатари са дали фера за 24 часа

    Това е добра нивина даже Путин е Възхитен от ВСУ

    Коментиран от #43

    14:07 23.10.2026

  • 42 Хомосексуалисти за Зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    Ние зимата ще се топлим със сестричките...

    14:07 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А НАТО пази ли

    3 0 Отговор
    Руският танкер от украинските терористи? Рюте разпоредил ли се е ? А? Сенчест ли е сега флота или недоразуменията в ЕК са на сянка ? Смешници жалки

    14:10 23.10.2026

  • 47 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #50

    14:11 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Перо

    2 0 Отговор
    А ние ще плащаме 34% завишение на цената на Топлофикация! Това са решения на Урсула фон дер Лайен и Кая Калас!

    14:13 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Супер":

    Цените са високи не защото в САЩ липсва дизел а заради зарзавата който Тръмп забърка в Персийскиа залив за да помогне на Путин.Докато този кораб престигне в САЩ те вече ще са изнесли 4000000 т дизел

    14:14 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Русия се загрижила за Украйна и приемането и в НАТО.Че те нападнаха Украйна когато тя бе приела че няма да членува в никакви военни блокове и съюзи.

    14:23 23.10.2026

  • 58 40 000 тона

    0 0 Отговор
    40000 тона не е само част то обещаното, а една много малка част от обещаното. Трябваше да натоварят по-голям танкер…примерно 100000 т. Впрочем за САЩ таквоз танкерче с дизел е като з гладен слон - стиска с люцерна!!!

    14:25 23.10.2026