Първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал

Първият танкер с руски дизел по договореността между Москва и Вашингтон вече е отплавал към Съединените щати, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Корабът под малтийски флаг превозва 40 000 метрични тона гориво и се насочва към Ню Йорк, показват данни на Лондонската фондова борса LSEG, цитирани от Ройтерс.

„Доколкото ми е известно, Министерството на енергетиката вече съобщи, че първият танкер действително е отплавал към получателите, към купувачите. Оттук нататък следващите доставки ще продължат с постоянен темп“, заяви Песков на редовния си брифинг. Кремъл не посочи допълнителни подробности за купувача, цената на товара или точния срок за пристигането на кораба.

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Какво предвижда договореността

Американският президент Доналд Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това - допълнителен обем от 1 милион тона.

Първият товар от 40 000 тона е само част от заявеното количество в началната фаза на договореността. Тръмп представи споразумението като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата в САЩ. Москва от своя страна се съгласи да възстанови износа на дизел към световните пазари, включително към американски получатели.

Доставката стана възможна след предоставено от Вашингтон санкционно изключение. Така се създава ограничен канал за търговия с руски петролни продукти въпреки режима, въведен след началото на руската инвазия в Украйна.

Сделката

Съединените щати забраниха вноса на руски нефт и петролни продукти през 2022 г. Европейският съюз въведе пълно ембарго върху руски петролни продукти през февруари 2023 г. След това Русия насочи голяма част от износа на дизел към държави като Турция, Бразилия и страни от Африка.

Договореността с Вашингтон представлява промяна в досегашния санкционен подход и осигурява на руските компании достъп до американския пазар. За САЩ тя цели да увеличи наличните количества дизел, особено на Източното крайбрежие, където Ню Йорк е един от основните центрове за търговия и разпределение на горива.

Според анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, очакваните доставки са твърде малки, за да повлияят съществено на цените в цялата страна. Възможен е по-ограничен ефект на отделни регионални пазари, включително в района на Ню Йорк и Ню Джърси.

След отплаването на първия танкер следващият въпрос е дали обявените количества ще бъдат доставени по график. Кремъл заяви, че последващите пратки ще продължат, но Москва и Вашингтон не са публикували подробен календар за корабите, крайните получатели и условията по всяка отделна доставка.