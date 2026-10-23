Първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал

Първият танкер с руски дизел по договореността между Москва и Вашингтон вече е отплавал към Съединените щати, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Корабът под малтийски флаг превозва 40 000 метрични тона гориво и се насочва към Ню Йорк, показват данни на Лондонската фондова борса LSEG, цитирани от Ройтерс.
„Доколкото ми е известно, Министерството на енергетиката вече съобщи, че първият танкер действително е отплавал към получателите, към купувачите. Оттук нататък следващите доставки ще продължат с постоянен темп“, заяви Песков на редовния си брифинг. Кремъл не посочи допълнителни подробности за купувача, цената на товара или точния срок за пристигането на кораба.
Какво предвижда договореността
Американският президент Доналд Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това - допълнителен обем от 1 милион тона.
Първият товар от 40 000 тона е само част от заявеното количество в началната фаза на договореността. Тръмп представи споразумението като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата в САЩ. Москва от своя страна се съгласи да възстанови износа на дизел към световните пазари, включително към американски получатели.
Доставката стана възможна след предоставено от Вашингтон санкционно изключение. Така се създава ограничен канал за търговия с руски петролни продукти въпреки режима, въведен след началото на руската инвазия в Украйна.
Сделката
Съединените щати забраниха вноса на руски нефт и петролни продукти през 2022 г. Европейският съюз въведе пълно ембарго върху руски петролни продукти през февруари 2023 г. След това Русия насочи голяма част от износа на дизел към държави като Турция, Бразилия и страни от Африка.
Договореността с Вашингтон представлява промяна в досегашния санкционен подход и осигурява на руските компании достъп до американския пазар. За САЩ тя цели да увеличи наличните количества дизел, особено на Източното крайбрежие, където Ню Йорк е един от основните центрове за търговия и разпределение на горива.
Според анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, очакваните доставки са твърде малки, за да повлияят съществено на цените в цялата страна. Възможен е по-ограничен ефект на отделни регионални пазари, включително в района на Ню Йорк и Ню Джърси.
След отплаването на първия танкер следващият въпрос е дали обявените количества ще бъдат доставени по график. Кремъл заяви, че последващите пратки ще продължат, но Москва и Вашингтон не са публикували подробен календар за корабите, крайните получатели и условията по всяка отделна доставка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #14, #15, #37
13:42 23.10.2026
2 Хомосексуалисти за Путин
Коментиран от #20
13:43 23.10.2026
3 честен ционист
13:43 23.10.2026
4 Жа умръ
13:45 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АБВ
Нека вият европци и украинци !
Коментиран от #41, #45
13:48 23.10.2026
9 стоян
13:49 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Супер
13:50 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
Коментиран от #18
13:50 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Супер
До коментар #1 от "койдазнай":Теб какво те бърка?
Искаш по-висока цена на дизела?
Коментиран от #54
13:51 23.10.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #6 от "хаха":Около пъпа на родител 1 или 2 Решаваш тИ
13:51 23.10.2026
17 ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ
ПЪК СЕГА ИМ ПРАЩАТ ДИЗЕЛ ЛИ ?
НА ВАШИНГТОН
НА ВАШИНГТОН
НАЛИ И МЕДВЕДЕВ ВСЕ ТОВА ИСКАШЕ.
НЯКАКВИ РАКЕТИ МУ СЕ ПРИВИЖДАХА.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #24, #26
13:53 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дано
13:53 23.10.2026
20 Киркоров
До коментар #2 от "Хомосексуалисти за Путин":И за Двамата Дърти Педофили
Рижака и Ботокса.
13:55 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ердоган
13:56 23.10.2026
23 Миндич
13:56 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хомосексуалисти за Зеленски
13:57 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Колко е жалка Европа
Коментиран от #40
13:58 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Kaлпазанин
Коментиран от #42
13:59 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 6135
14:01 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ттт
До коментар #1 от "койдазнай":Дневно потребление на дизел в САЩ: 523 000 тона на ден
Значи смятай какво нищо е този товар - за няколко часа потребление .
Коментиран от #39
14:03 23.10.2026
38 койдазнай
До коментар #31 от "И Киев е Руски":Браво, виж как си признаваш, че Киев е руски.
14:04 23.10.2026
39 койдазнай
До коментар #37 от "Ттт":Мъчно ти е, че между Русия и САЩ отношенията се подобряват? Има решение за тебе – плачи в ъгъла.
Коментиран от #55
14:05 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така така само добри
До коментар #8 от "АБВ":5350 блатари са дали фера за 24 часа
Това е добра нивина даже Путин е Възхитен от ВСУ
Коментиран от #43
14:07 23.10.2026
42 Хомосексуалисти за Зеленски
До коментар #32 от "Kaлпазанин":Ние зимата ще се топлим със сестричките...
14:07 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А НАТО пази ли
14:10 23.10.2026
47 А МОЧАТА?
Коментиран от #50
14:11 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Перо
14:13 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #15 от "Супер":Цените са високи не защото в САЩ липсва дизел а заради зарзавата който Тръмп забърка в Персийскиа залив за да помогне на Путин.Докато този кораб престигне в САЩ те вече ще са изнесли 4000000 т дизел
14:14 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Соломон
До коментар #56 от "Гориил":Русия се загрижила за Украйна и приемането и в НАТО.Че те нападнаха Украйна когато тя бе приела че няма да членува в никакви военни блокове и съюзи.
14:23 23.10.2026
58 40 000 тона
14:25 23.10.2026