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ФБР арестува изпълнител на ЦРУ за теч на тайни в Substack
  Тема: Киберсигурност

ФБР арестува изпълнител на ЦРУ за теч на тайни в Substack

24 Октомври, 2026 03:31, обновена 24 Октомври, 2026 03:35 575 0

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Иън Бринксман е обвинен, че е предавал класифицирани доклади на човек, който ги публикувал онлайн. Каш Пател заяви, че той е нарушил клетвата си

ФБР арестува изпълнител на ЦРУ за теч на тайни в Substack - 1
Каш Пател, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ФБР арестува Иън А. Бринксман, 42-годишен изпълнител, предоставял услуги на ЦРУ, по обвинение, че е предавал класифицирана информация на човек, който я публикувал в Substack. Той е задържан след претърсване на дома му и е обвинен с наказателна жалба в незаконно предаване на информация, свързана с националната отбрана.

„ФБР арестува заподозрения, след като той беше заловен да предава класифицирана отбранителна информация и да нарушава клетвата си“, заяви директорът на ФБР Каш Пател. По думите му защитата на американските тайни е сред основните приоритети на бюрото.

Пет класифицирани доклада и пет публикации

Според наказателната жалба Бринксман е работил за американска правителствена агенция от около 2020 г., а от септември 2022 г. е бил разработчик по системна интеграция в компания, изпълняваща договор за същата агенция. Той е притежавал разрешение за достъп до информация с ниво Top Secret и Sensitive Compartmented Information.

Като част от служебните си задължения Бринксман е извършвал трансфери на данни между класифицирани и некласифицирани системи. Разследването обаче твърди, че петте доклада, до които е получил достъп, не са били свързани с преките му служебни задачи.

Първият описан случай е от 11 март 2026 г. Тогава Бринксман е получил достъп до доклад с гриф Top Secret, а по-късно същия ден човекът, с когото е поддържал лична връзка, е публикувал в Substack материал със сходно съдържание. Подобна последователност е описана и при други четири доклада, достъпвани между 12 май и 1 октомври.

В наказателната жалба се посочва, че оригинален орган за класифициране е потвърдил наличието на класифицирана информация в петте публикации. Част от докладите са били обозначени като TS/SCI - ниво, което според документа се използва за информация, чието разгласяване би могло да причини изключително тежки вреди на националната сигурност.

Разследването продължава

ФБР посочва, че Бринксман е бил единственият от не повече от шестима души, посетили съответната страница в Substack от правителственото съоръжение, който е получил достъп и до петте доклада, и до петте публикации. Разследващите са прегледали и бележник, оставен на бюрото му, от който са били откъснати части от няколко страници.

Делото се разследва от полевите офиси на ФБР в Чикаго и Вашингтон. Обвинението е по член 793(d) от федералното законодателство на САЩ, който предвижда до 10 години затвор при незаконно предаване на информация, свързана с националната отбрана.

Министерството на правосъдието подчертава, че обвиненията в наказателната жалба са твърдения, а не доказана вина. Бринксман се смята за невинен до постановяване на окончателна присъда от съд.


САЩ
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