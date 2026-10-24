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Тръмп: Митата не работят срещу Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Митата не работят срещу Русия и Украйна

24 Октомври, 2026 03:36 588 0

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Американският президент заяви, че Вашингтон не купува достатъчно от двете страни, за да използва търговски натиск като средство за спиране на войната

Тръмп: Митата не работят срещу Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че заплахата с високи мита вероятно не би била ефективна за спиране на войната между Русия и Украйна. Причината, която посочи, е малкият обем на търговията между Вашингтон и двете държави.

„Може би трябваше да направя същото с Украйна и Русия още от самото начало. Никога не бях мислил за това по този начин. Но ние не купуваме достатъчно от тях, за да проработи, така че не работи“, каза Тръмп по време на митинг във Форт Майърс, Флорида. Изказването беше направено в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори за Конгреса.

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В речта си Тръмп заяви, че митата са помогнали за прекратяването на осем войни, като според него пет от тях са били спрени именно чрез търговски натиск.

„Митата ни помогнаха да спрем осем войни. Бих казал, че пет от осемте бяха спрени заради търговията и митата“, каза американският президент. Той добави, че е предупреждавал участници в други конфликти: „Ако продължите да воювате, ще ви наложим 200% мито.“ По думите му страните след това са прекратили бойните действия.

Тръмп не посочи кои точно конфликти включва в списъка от осем войни и не представи допълнителни данни, с които да обоснове твърдението си.

Източници: rollcall.com, apnews.com, axios.com


САЩ
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