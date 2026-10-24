Сенатори заплашиха да блокират номинации на Тръмп заради Украйна

Републиканци и демократи в Сената на САЩ са предупредили представители на Белия дом, че ще блокират потвърждаването на номинации на президента Доналд Тръмп, ако администрацията не гарантира възстановяването на пълния достъп на украинските въоръжени сили до сателитни комуникации. Това съобщи „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на трима души, запознати с разговорите.

Спорът е за Starlink и Starshield

В центъра на спора са сателитните услуги Starlink и военната система Starshield на „СпейсЕкс“. Украинската армия използва сателитната връзка за комуникации, управление на дронове и координация на операции на бойното поле.

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Украински представители съобщиха, че през октомври са въведени ограничения на скоростта, които са затруднили работата на терминалите и са повлияли на полетите на безпилотни апарати. Според украинския президент Володимир Зеленски ограниченията са се отразили на способността на страната да противодейства на руските въздушни атаки.

Президентът Доналд Тръмп отрече да е нареждал ограничаването на услугата. Държавният секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио също заяви, че Вашингтон не е разпореждал забавяне на Starlink. „Никой не е нареждал скоростта на Starlink да бъде намалена“, каза Рубио, цитиран от Асошиейтед прес.

Рубио допълни, че Украйна не разполага с достъп до военната система Starshield, макар Киев да е поискал такъв достъп за операции срещу цели в Русия. Твърдението се разминава с описанието на украински представители и на американски законодатели, според които военната комуникационна способност е била използвана от украинските сили.

Конгресът поиска разследване

Сенаторите Ричард Блументал и Том Тилис организираха разговор със Зеленски, в който участваха представители и на двете партии. Законодатели поискаха от Пентагона да изясни причините за прекъсванията, начина на вземане на решението и ролята на американските институции и „СпейсЕкс“.

На 23 октомври сенаторите Елиса Слоткин, Марк Кели и Том Тилис, заедно с членове на Камарата на представителите, призоваха Пентагона да възстанови договора за Starshield и достъпа на Украйна до сателитните комуникации.

Засега няма публично потвърждение, че Белият дом е дал исканите гаранции. Ако сенаторите изпълнят предупреждението си, блокирането на номинации може да забави назначаването на високопоставени служители в администрацията на Тръмп и да задълбочи спора за американската подкрепа за Украйна.

Източници: inquirer.com, apnews.com, axios.com